Hành trình "chiến đấu" ung thư máu của cậu bé 11 tuổi

Bé trai 11 tuổi đến Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh TP HCM trong tình trạng đau nhức toàn thân, không thể ngồi và không đi lại được. Kết quả xét nghiệm công thức máu, chọc hút tủy xương cho thấy bé bị mắc bệnh bạch cầu cấp dòng lympho (còn gọi là ung thư máu cấp tính).

Một loại ung thư phổ biến ở trẻ em

Đây là loại ung thư phổ biến nhất ở trẻ em, chiếm khoảng 25% các trường hợp ung thư ở trẻ và 72% các ca bệnh bạch cầu cấp ở nhóm tuổi này.

BSCKII Cồ Nguyễn Phương Dung, Khoa Khám bệnh - Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh, cho biết bệnh ung thư máu ở trẻ em là do trong tủy xương có quá nhiều tế bào ác tính, tế bào xấu xâm nhập vào tủy và ức chế sự phát triển của các tế bào máu khác như hồng cầu, tiểu cầu, bạch cầu, làm cho bệnh nhân thiếu máu.

Tế bào ác tính xâm lấn vào các cơ quan khác như gan, lách làm cho gan to, lách to và có thể xâm lấn vào hệ thần kinh trung ương cùng nhiều cơ quan khác nữa. Nếu như bệnh nhân không điều trị, diễn tiến bệnh sẽ rất nhanh và nặng, có khả năng tử vong trong vòng 3-6 tháng sau khi phát hiện.

Bệnh nhi trên sau một tháng điều trị với phương án hóa trị và tiêm thuốc bằng dịch não tủy, tình trạng sức khỏe cải thiện nhiều về lâm sàng, không còn thiếu máu, tiểu cầu cũng quay về mức bình thường.

Hiện bé tiếp tục được điều trị song song với tập vật lý trị liệu để tránh teo cơ, đồng thời xét nghiệm tủy xương để đánh giá tế bào ác tính.

Ung thư cần điều trị lâu dài

Ung thư máu ở trẻ em, tùy theo nguyên nhân, sẽ có những triệu chứng khác nhau:

Do thiếu máu (hồng cầu thấp): Mệt mỏi, xanh xao (da nhợt nhạt), chóng mặt, khó thở khi gắng sức.

Do giảm tiểu cầu: Dễ bầm tím hoặc xuất huyết dưới da (xuất huyết rải rác), có tình trạng chảy máu cam, chảy máu chân răng thường xuyên hoặc kéo dài. Thiếu bạch cầu khỏe mạnh: Sốt (thường xuyên hoặc không rõ nguyên nhân) do nhiễm trùng hoặc do chính bệnh bạch cầu gây ra, nhiễm trùng tái phát.

Do sự tăng sinh của tế bào ung thư: Đau xương hoặc khớp, đôi khi làm trẻ đi khập khiễng hoặc từ chối đi lại, sưng hạch bạch huyết (cổ, nách, bẹn), gan to hoặc lách to.

Theo BS Phương Dung, với bệnh lý ung thư máu ở trẻ em, phương pháp điều trị hiện tại vẫn là điều trị thuốc hóa trị liệu và gồm nhiều giai đoạn: Giai đoạn tấn công, giai đoạn củng cố và giai đoạn duy trì. Việc điều trị cũng sẽ kéo dài. Bên cạnh đó là cần được điều trị hỗ trợ như tiêm thuốc vào dịch não tủy, các điều trị khác liên quan đến triệu chứng (trong trường hợp như thiếu máu, thiếu tiểu cầu, nhiễm trùng).

Điều trị ung thư máu ở trẻ em thường có tiên lượng tốt hơn đáng kể so với người lớn với tỉ lệ sống sót dài hạn (sống không bệnh sau 5 năm) lên tới 85%-90%.