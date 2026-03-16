Kinh tế

Nhượng quyền cà phê "0 đồng" của Napoly

Tin, ảnh: AN NA

Ngày 15-3, tại Talkshow “Nhượng quyền 2026”, ông Nguyễn Đức Hưng, sáng lập Napoly Café & Milk Tea, giới thiệu chiến lược nhượng quyền cà phê “0 đồng”

Theo đó, đối tác được miễn phí sử dụng thương hiệu trong 5 năm. Khác với nhiều mô hình quốc tế, Napoly không thu phí nhượng quyền, phí marketing hay phí kinh doanh dựa trên doanh thu hàng tháng tại thị trường trong nước. 

Năm nay, DN dự kiến dành ngân sách lớn để hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn như người thất nghiệp, bà nội trợ, sinh viên khởi nghiệp, công nhân… bắt đầu kinh doanh cà phê. 

Các hỗ trợ gồm miễn phí thiết kế quán, đào tạo pha chế, đào tạo vận hành, hỗ trợ máy móc và hướng dẫn các thủ tục như khai thuế.

Theo ông Hưng, DN không tìm cách thu tiền từ đối tác ngay khi họ khởi nghiệp mà tập trung giúp họ có thể vận hành hiệu quả và có lợi nhuận. Nguồn thu của Napoly chủ yếu đến từ việc cung cấp nguyên liệu cho hệ thống.

Nhượng quyền cà phê 0 đồng của Napoly: Cơ hội kinh doanh cho mọi người năm 2026 - Ảnh 3.

Các diễn giả tại talkshow ngày 15-3

Ông cho biết gói nhượng quyền trọn gói của Napoly khoảng 90 triệu đồng, thấp hơn nhiều so với con số 500 triệu đồng từng được một số trang mạng đưa ra khi so sánh với các thương hiệu khác.

Ông Huỳnh Anh Vương, Giám đốc nhượng quyền Napoly Café & Milk Tea, cho biết giá gốc gói nhượng quyền là 120 triệu đồng cho cửa hàng diện tích dưới 80 m². 

Công ty hỗ trợ trực tiếp 30 triệu đồng, nên đối tác chỉ cần chi khoảng 90 triệu đồng để hoàn tất việc thiết lập quán, từ điện nước, âm thanh đến bàn ghế và thiết bị.

Ông Danny Trần, chuyên gia nhượng quyền, nhận định mô hình nhượng quyền "0 đồng" đang trở thành xu hướng trong ngành F&B, khi nhiều thương hiệu chọn cách không thu phí thương hiệu mà tạo lợi nhuận bền vững từ việc cung cấp nguyên liệu và vật tư cho hệ thống.

Ông đánh giá cao việc Napoly có nhà máy và nguồn nguyên liệu riêng, giúp đảm bảo an toàn vệ sinh và nguồn gốc sản phẩm cho người nhận quyền là lợi thế.

Thông tin Napoly:

Fanpage Napoly Coffee: https://www.facebook.com/www.napoli.vn/

Tổng đài: 1900 63 60 64


Tin liên quan

Tự mở quán Cafe hay chọn mô hình nhượng quyền? Napoly Coffee sẽ giúp bạn mở quán từ A - Z

Trong khi một số người lựa chọn tự mở quán, thì nhiều người lại chọn con đường mở quán thông qua chọn mô hình nhượng quyền thương hiệu như Napoly Coffee.

Mở quán cà phê rộng 250m2, chỉ dưới 500 triệu đồng, được đội ngũ hơn 25 năm kinh nghiệm hỗ trợ

Mở quán cà phê dưới 500 triệu cho không gian đến 250m² là hoàn toàn khả thi. Bài viết giúp bạn khởi nghiệp cafe – trà sữa ngay cả khi chưa có kinh nghiệm.

Từ ý tưởng đến quán cà phê thành công: bí quyết cho người mơ ước khởi nghiệp

Từ ý tưởng đến thành công không còn xa vời khi chọn mô hình cà phê nhượng quyền, giúp tiết kiệm vốn, giảm rủi ro và vận hành hiệu quả ngay từ đầu.

