Theo đó, đối tác được miễn phí sử dụng thương hiệu trong 5 năm. Khác với nhiều mô hình quốc tế, Napoly không thu phí nhượng quyền, phí marketing hay phí kinh doanh dựa trên doanh thu hàng tháng tại thị trường trong nước.

Năm nay, DN dự kiến dành ngân sách lớn để hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn như người thất nghiệp, bà nội trợ, sinh viên khởi nghiệp, công nhân… bắt đầu kinh doanh cà phê.

Các hỗ trợ gồm miễn phí thiết kế quán, đào tạo pha chế, đào tạo vận hành, hỗ trợ máy móc và hướng dẫn các thủ tục như khai thuế.

Theo ông Hưng, DN không tìm cách thu tiền từ đối tác ngay khi họ khởi nghiệp mà tập trung giúp họ có thể vận hành hiệu quả và có lợi nhuận. Nguồn thu của Napoly chủ yếu đến từ việc cung cấp nguyên liệu cho hệ thống.

Các diễn giả tại talkshow ngày 15-3

Ông cho biết gói nhượng quyền trọn gói của Napoly khoảng 90 triệu đồng, thấp hơn nhiều so với con số 500 triệu đồng từng được một số trang mạng đưa ra khi so sánh với các thương hiệu khác.

Ông Huỳnh Anh Vương, Giám đốc nhượng quyền Napoly Café & Milk Tea, cho biết giá gốc gói nhượng quyền là 120 triệu đồng cho cửa hàng diện tích dưới 80 m².

Công ty hỗ trợ trực tiếp 30 triệu đồng, nên đối tác chỉ cần chi khoảng 90 triệu đồng để hoàn tất việc thiết lập quán, từ điện nước, âm thanh đến bàn ghế và thiết bị.

Ông Danny Trần, chuyên gia nhượng quyền, nhận định mô hình nhượng quyền "0 đồng" đang trở thành xu hướng trong ngành F&B, khi nhiều thương hiệu chọn cách không thu phí thương hiệu mà tạo lợi nhuận bền vững từ việc cung cấp nguyên liệu và vật tư cho hệ thống.

Ông đánh giá cao việc Napoly có nhà máy và nguồn nguyên liệu riêng, giúp đảm bảo an toàn vệ sinh và nguồn gốc sản phẩm cho người nhận quyền là lợi thế.

Thông tin Napoly: Fanpage Napoly Coffee: https://www.facebook.com/www.napoli.vn/ Tổng đài: 1900 63 60 64



