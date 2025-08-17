HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Niệc mỏ vằn Thảo Cầm Viên từng hoảng sợ… bãi phân của chính mình

CHÍ NGUYÊN

(NLĐO) - Từ chú chim non trong thùng xốp đến vẹt mồ côi 29 gam, nhân viên Thảo Cầm Viên kể chuyện cứu hộ đầy xúc động và cảnh báo nạn buôn bán chim

Sáng 17-8, Thảo Cầm Viên Sài Gòn tiếp tục chương trình "Nhân viên vườn thú kể chuyện", đưa công chúng đến gần hơn với đời sống các loài chim đang sinh sống tại đây.

Trong buổi chia sẻ, nhân viên chăm sóc kể về niệc mỏ vằn được đặt tên thân mật là “Lúa”. Đây là cá thể được tiếp nhận từ lực lượng kiểm lâm sau một vụ án buôn bán động vật hoang dã vào tháng 3-2024. Khi ấy, Lúa còn rất nhỏ, chưa có lông, hoảng loạn trong chiếc thùng xốp giữa trưa nóng. Nhân viên Thảo Cầm Viên phải dùng đèn sưởi để ủ ấm và cắt nhỏ thức ăn rồi đút cho bạn.

Niệc mỏ vằn Thảo Cầm Viên từng hoảng sợ… bãi phân của chính mình- Ảnh 1.

Hơn một năm tuổi, Lúa đã trở thành “cư dân” thân quen của Thảo Cầm Viên, vừa thong thả ăn trái cây vừa ngắm nhìn du khách

Lúa nay đã hơn một tuổi rưỡi, là chim mái với thói quen thích phơi nắng, thường dang rộng cánh và cúi thấp người xuống để tận hưởng ánh nắng ban mai. Trong khẩu phần ăn, Lúa đặc biệt ưa chuộng các loại trái cây, củ quả màu đỏ. Trong tự nhiên, loài này đóng vai trò quan trọng khi phát tán hạt giống qua đường tiêu hóa, góp phần tái tạo hệ sinh thái rừng.

Chị Nguyễn Phương Diễm Ngọc, Tổ phó Tổ thú y, kể lại một kỉ niệm: “Có lần Lúa đang tập chuyền cành thì nhìn thấy chính bãi phân của mình nên hoảng sợ. Bạn ngó sang tôi như để cầu cứu”. Nhưng phía sau những câu chuyện vui là nỗi buồn chung: “Đa phần những cá thể bị bắt từ các vụ buôn bán trái phép đều không thể trở về tự nhiên nữa. Chúng tôi thương yêu, chăm sóc nhưng tiếc rằng chúng không được sống ở nơi vốn thuộc về mình”.

Câu chuyện tiếp theo là về vẹt mào – được gọi thân mật là “Gạo”. Theo bác sĩ thú y Nguyễn Quỳnh Thiện Hảo, Gạo là trường hợp đặc biệt, bị mẹ bỏ rơi ngay sau khi chào đời vào tháng 4-2025. “Lúc tiếp nhận, bạn chỉ nặng 29,3 gam, bé như một con chuột, chưa có lông, mắt còn nhắm nghiền. Chúng tôi phải nuôi hoàn toàn bằng bột chuyên dụng, cho ăn bằng xi-lanh để tránh sặc và giữ trong môi trường kín gió, kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm nghiêm ngặt”.

Nhân viên bật mí chuyện cười ra nước mắt của “Lúa” và "Gạo" tại Thảo Cầm Viên - CLIP: CHÍ NGUYÊN

Công việc chăm sóc Gạo đòi hỏi sự kiên trì và kĩ năng chuyên môn, chỉ 1-2 bác sĩ cố định đảm nhận để tránh rủi ro. Giờ đây, chú vẹt nhỏ đã cứng cáp hơn, là minh chứng cho nỗ lực của đội ngũ thú y trong hành trình cứu hộ và nuôi dưỡng những sinh linh yếu ớt.

Thông qua “Nhân viên vườn thú kể chuyện”, Thảo Cầm Viên không chỉ mang đến những câu chuyện gần gũi, giàu cảm xúc, mà còn khơi gợi ý thức bảo vệ động vật hoang dã, những sinh vật đang cần được che chở trước hiểm họa săn bắt và buôn bán trái phép.

Những bí mật đời thường của loài chim ở Thảo Cầm Viên:

Niệc mỏ vằn Thảo Cầm Viên từng hoảng sợ… bãi phân của chính mình- Ảnh 3.
Niệc mỏ vằn được đặt tên thân mật là “Lúa”. Đây là cá thể được tiếp nhận từ lực lượng kiểm lâm sau một vụ án buôn bán động vật hoang dã vào tháng 3-2024

Niệc mỏ vằn Thảo Cầm Viên từng hoảng sợ… bãi phân của chính mình- Ảnh 4.
Niệc mỏ vằn Thảo Cầm Viên từng hoảng sợ… bãi phân của chính mình- Ảnh 5.
Khi ấy, Lúa còn rất nhỏ, chưa có lông, hoảng loạn trong chiếc thùng xốp giữa trưa nóng. Nhân viên Thảo Cầm Viên phải dùng đèn sưởi để ủ ấm và cắt nhỏ thức ăn rồi đút cho bạn

Niệc mỏ vằn Thảo Cầm Viên từng hoảng sợ… bãi phân của chính mình- Ảnh 6.
Lúa nay đã hơn một tuổi rưỡi, là chim mái với thói quen thích phơi nắng, thường dang rộng cánh và cúi thấp người xuống để tận hưởng ánh nắng ban mai

Niệc mỏ vằn Thảo Cầm Viên từng hoảng sợ… bãi phân của chính mình- Ảnh 7.
Câu chuyện tiếp theo là về vẹt mào – được gọi thân mật là “Gạo”. Theo bác sĩ thú y Nguyễn Quỳnh Thiện Hảo, Gạo là trường hợp đặc biệt, bị mẹ bỏ rơi ngay sau khi chào đời vào tháng 4-2025

Niệc mỏ vằn Thảo Cầm Viên từng hoảng sợ… bãi phân của chính mình- Ảnh 8.
Niệc mỏ vằn Thảo Cầm Viên từng hoảng sợ… bãi phân của chính mình- Ảnh 9.
Công việc chăm sóc Gạo đòi hỏi sự kiên trì và kĩ năng chuyên môn, chỉ 1-2 bác sĩ cố định đảm nhận để tránh rủi ro

Niệc mỏ vằn Thảo Cầm Viên từng hoảng sợ… bãi phân của chính mình- Ảnh 10.
Niệc mỏ vằn Thảo Cầm Viên từng hoảng sợ… bãi phân của chính mình- Ảnh 11.
Niệc mỏ vằn Thảo Cầm Viên từng hoảng sợ… bãi phân của chính mình- Ảnh 12.
Giờ đây, chú vẹt nhỏ đã cứng cáp hơn, là minh chứng cho nỗ lực của đội ngũ thú y trong hành trình cứu hộ và nuôi dưỡng những sinh linh yếu ớt

Niệc mỏ vằn Thảo Cầm Viên từng hoảng sợ… bãi phân của chính mình- Ảnh 13.
Thông qua “Nhân viên vườn thú kể chuyện”, Thảo Cầm Viên không chỉ mang đến những câu chuyện gần gũi, giàu cảm xúc, mà còn khơi gợi ý thức bảo vệ động vật hoang dã, những sinh vật đang cần được che chở trước hiểm họa săn bắt và buôn bán trái phép

Tin liên quan

Gần 1 triệu người đổ về Thảo Cầm Viên nửa đầu năm

Gần 1 triệu người đổ về Thảo Cầm Viên nửa đầu năm

(NLĐO) - Thảo Cầm Viên đón gần 1 triệu lượt khách nửa đầu năm, lãi hơn 3 tỉ đồng, lần đầu vượt lợi nhuận cả giai đoạn năm 2014-2022.

Ngộ Không - hổ trắng Bengal qua đời trước sinh nhật 10 tuổi tại Thảo Cầm Viên

(NLĐO) - Ngộ Không - hổ trắng Bengal tại Thảo Cầm Viên, đã ra đi trước sinh nhật 10 tuổi. Hành trình của chú gây xúc động với du khách và nhân viên.

Xúc động chuyện hà mã lùn tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn

(NLĐO) - Tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn, chương trình "Nhân viên vườn thú kể chuyện" hé lộ nhiều câu chuyện hậu trường ít ai biết.

