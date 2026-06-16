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Thể thao

Ninh Bình FC bất ngờ chia tay trợ lý cũ của HLV Park Hang-seo

Tường Phước (Ảnh: Ninh Bình FC)

(NLĐO) - Khép lại mùa giải V-League 2025-2026, CLB Ninh Bình tiếp tục tạo nên sự chú ý khi quyết định chia tay HLV Bae Ji-won

Ninh Bình FC bất ngờ chia tay trợ lý cũ của HLV Park Hang-seo - Ảnh 1.

Chỉ ít ngày sau khi khép lại mùa giải V-League 2025-2026, CLB Ninh Bình tiếp tục tạo nên sự chú ý khi quyết định chia tay HLV Bae Ji-won, cựu trợ lý thân cận của HLV Park Hang-seo ở đội tuyển Việt Nam. Động thái này được xem là một phần trong kế hoạch tái cấu trúc toàn diện bộ máy chuyên môn nhằm chuẩn bị cho mùa giải mới với nhiều tham vọng lớn hơn.

HLV Bae Ji-won chỉ gắn bó với đội bóng cố đô từ giữa tháng 4-2026. Dù thời gian làm việc không dài, chiến lược gia người Hàn Quốc vẫn góp phần hỗ trợ đội bóng trong giai đoạn quan trọng cuối mùa giải. Ban lãnh đạo Ninh Bình đánh giá cao tinh thần chuyên nghiệp, sự tận tâm cũng như những đóng góp của ông đối với công tác huấn luyện và vận hành đội bóng.

Ninh Bình FC bất ngờ chia tay trợ lý cũ của HLV Park Hang-seo - Ảnh 2.

HLV Bae Ji-won

Ninh Bình FC bất ngờ chia tay trợ lý cũ của HLV Park Hang-seo - Ảnh 3.

...và Chuyên gia phân tích Leal Del Ojo Nunez Juan Carlos đều chia tay Ninh Bình FC

Thực tế, sự xuất hiện của HLV Bae Ji-won tại Ninh Bình mang nhiều ý nghĩa về mặt thủ tục chuyên môn. Sở hữu bằng huấn luyện viên Pro của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), ông được đăng ký với vai trò HLV trưởng trong bối cảnh đội bóng cần đáp ứng các tiêu chuẩn cấp phép tham dự các giải đấu cấp châu lục. Trong khi đó, quyền quyết định chuyên môn phần lớn vẫn thuộc về ban lãnh đạo kỹ thuật của CLB.

Việc chia tay HLV Bae Ji-won không phải là quyết định quá bất ngờ nếu nhìn vào những thay đổi trên băng ghế huấn luyện của Ninh Bình thời gian qua. Trước đó, đội bóng này đã chia tay Giám đốc kỹ thuật Vũ Tiến Thành và bổ nhiệm HLV Chu Đình Nghiêm nhằm hướng tới một mô hình vận hành mới. Sự xuất hiện của ban huấn luyện mới đồng nghĩa nhiều vị trí trong ê-kíp chuyên môn cũng được điều chỉnh để phù hợp với định hướng phát triển dài hạn.

Ninh Bình FC bất ngờ chia tay trợ lý cũ của HLV Park Hang-seo - Ảnh 4.
Ninh Bình FC bất ngờ chia tay trợ lý cũ của HLV Park Hang-seo - Ảnh 5.

HLV trưởng Chu Đình Nghiêm và đội ngũ trợ lý mới của Ninh Bình FC

Trong giới bóng đá Việt Nam, HLV Bae Ji-won là gương mặt quen thuộc. Ông từng là trợ lý thể lực quan trọng của HLV Park Hang-seo, góp phần vào giai đoạn thành công bậc nhất của bóng đá Việt Nam với hàng loạt dấu ấn ở đấu trường khu vực và châu lục. Sau khi rời đội tuyển Việt Nam, nhà cầm quân người Hàn Quốc tiếp tục tích lũy kinh nghiệm tại Hồng Kông (Trung Quốc) trước khi trở lại làm việc tại Thể Công Viettel và sau đó là Ninh Bình.

Mùa giải vừa qua chứng kiến Ninh Bình trải qua nhiều biến động trên băng ghế chỉ đạo. Đội bóng từng chia tay HLV người Tây Ban Nha Gerard Albadalejo giữa mùa giải sau chuỗi kết quả không như kỳ vọng, trước khi tiếp tục thực hiện những điều chỉnh nhân sự nhằm ổn định thành tích. Những thay đổi liên tục cho thấy quyết tâm rất lớn của lãnh đạo CLB trong việc xây dựng một tập thể đủ sức cạnh tranh các danh hiệu ở V-League cũng như sân chơi khu vực trong tương lai.

Ninh Bình FC bất ngờ chia tay trợ lý cũ của HLV Park Hang-seo - Ảnh 6.
Ninh Bình FC bất ngờ chia tay trợ lý cũ của HLV Park Hang-seo - Ảnh 7.

Bầu Thụy có thể sẽ có cuộc cải tổ mạnh về nhân sự để chuẩn bị mùa giải mới

Việc chia tay HLV Bae Ji-won khép lại một chương ngắn nhưng đáng nhớ trong hành trình của nhà cầm quân người Hàn Quốc tại Ninh Bình. Với đội bóng cố đô, đây được xem là bước đi tiếp theo trong quá trình hoàn thiện bộ máy nhân sự, hướng tới mục tiêu xây dựng một tập thể ổn định, giàu sức cạnh tranh và đủ khả năng trở thành thế lực mới của bóng đá Việt Nam ở mùa giải 2026-2027.

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V-League Park Hang-seo HLV Bae Ji-won Ninh Bình FC
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