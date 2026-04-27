HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá

Ninh Bình FC hụt hơi đua về đích V-League

Tường Phước

Thất bại 2-3 trước Hà Nội FC ở vòng 20 V-League khiến CLB Ninh Bình gần như tan vỡ giấc mơ vô địch, đối mặt nguy cơ văng khỏi tốp 3 cuối mùa

Ninh Bình FC được xem là đội bóng gây nhiều bất ngờ ở V-League mùa giải 2025-2026 khi liên tục dẫn đầu bảng xếp hạng lượt đi. Đội bóng tân binh này nuôi tham vọng vô địch trong lần trở lại sân chơi bóng đá cao nhất Việt Nam, sánh ngang thành tích của CLB Hoàng Anh Gia Lai hay Công an Hà Nội nhưng lại bị hụt hơi ở chặng đua về đích.

"Dải ngân hà" lạc nhịp

Hiếm có tân binh nào lại tạo ra sức hút như Ninh Bình FC ở mùa giải hiện nay. Với sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ các "ông bầu", CLB quy tụ được dàn sao mà bất cứ đội bóng nào cũng phải mơ ước. Từ "người nhện" Đặng Văn Lâm, "nhạc trưởng" Nguyễn Hoàng Đức đến những "sát thủ" như Geovane Magno hay Fred Friday, Ninh Bình FC được ví như "dải ngân hà" đầy tinh tú.

Tuy nhiên, thực tế sân cỏ lại cho thấy một bức tranh tương phản. Đến vòng 20, dù vẫn đứng trong 3 hạng đầu với 37 điểm nhưng phong độ của Ninh Bình FC đang có dấu hiệu chựng lại bởi chuỗi kết quả thiếu thuyết phục. Người hâm mộ bắt đầu đặt vấn đề: Tại sao một tập thể đầy sao lại chơi thứ bóng đá thiếu lửa và đầy bế tắc như vậy?

Ninh Bình FC hụt hơi đua về đích V-League - Ảnh 1.

Ninh Bình FC (áo đỏ) chưa đáp ứng kỳ vọng từ người hâm mộ. Ảnh: VPF

Sở hữu đội hình đầy ắp ngôi sao song Ninh Bình FC luôn loay hoay tìm kiếm lối chơi phù hợp, mang bản sắc riêng. Triết lý bóng đá thực dụng, ưu tiên sự an toàn của HLV Vũ Tiến Thành dường như đang trở thành "chiếc áo quá chật" cho các cầu thủ.

Thực dụng hay rào cản?

HLV Vũ Tiến Thành vốn được biết đến với biệt danh "thầy thuốc chuyên trị các ca khó" tại V-League. Ông mang đến Ninh Bình FC triết lý thực dụng: Ưu tiên phòng ngự, siết chặt kỷ luật và sử dụng bóng dài. Ngay khi tiếp quản đội bóng, ông đã không ngần ngại chỉ ra điểm yếu thể lực của các học trò và yêu cầu một sự thay đổi toàn diện.

Thế nhưng, đây chính là vấn đề nảy sinh mâu thuẫn. Lối chơi "bỏ qua tuyến giữa" mà HLV Vũ Tiến Thành áp dụng hoàn toàn lạc nhịp với những cầu thủ giàu kỹ thuật mà Ninh Bình FC đang sở hữu. Hoàng Đức là tiền vệ trung tâm hàng đầu khu vực, mạnh trong khâu cầm bóng để điều tiết, nhào nặn trận đấu nhưng với triết lý bóng đá của HLV Vũ Tiến Thành, anh thường xuyên phải đứng nhìn bóng bay qua đầu từ các đường phất dài của trung vệ.

Tương tự, Geovane Magno được xem là "phù thủy" xử lý bóng, khôn khéo trong không gian hẹp, tạo tính bất ngờ trong những pha tấn công biên. Song, kỹ năng ấy bị bó buộc trong hệ thống phòng ngự lùi sâu khiến anh mất đi sự hưng phấn vốn có.

Trong khi đó, Trần Thành Trung là tài năng trẻ được đào tạo bài bản tại Bulgaria với tư duy chơi bóng hiện đại. Dù vậy, anh chưa tìm được tiếng nói chung trong đấu pháp chiến thuật có phần cứng nhắc của HLV Vũ Tiến Thành.

Lời nhận xét của Văn Quyết (Hà Nội FC) sau chiến thắng 3-2 ngay tại Ninh Bình Arena, rằng "Ninh Bình có 3 Hoàng Đức vẫn sẽ thua", chẳng khác nào gáo nước lạnh dội vào đội bóng. Nó phơi bày một thực tế rằng nếu không có hệ thống vận hành trơn tru, các ngôi sao dù giỏi đến đâu cũng chỉ là những mảnh ghép rời rạc.

Lãng phí nguồn lực

Trong 9 trận gần nhất, Ninh Bình FC chỉ giành được vỏn vẹn 10 điểm. Việc quá phụ thuộc vào các tình huống cố định hay sự càn lướt đơn độc của Fred Friday khiến lối chơi của đội dễ bị bắt bài. Khi đối đầu những đội bóng có lối chơi bài bản như Công an Hà Nội hay Hà Nội FC, Ninh Bình FC thường hụt hơi trong việc kiểm soát thế trận.

Nhiều ý kiến cho rằng việc HLV Vũ Tiến Thành quá chú trọng "phòng bệnh" thể lực mà quên "bồi bổ" tư duy tấn công đã làm ảnh hưởng khả năng sáng tạo của dàn sao nội. Nếu không sớm thay đổi, Ninh Bình FC không chỉ lãng phí hàng trăm tỉ đồng đầu tư mà còn làm thui chột phong độ những nhân tố trụ cột của đội tuyển Việt Nam.

Bóng đá đẹp và hiệu quả luôn là mục tiêu mà nhiều CLB hướng tới. Việc Ninh Bình FC đang có những động thái tìm kiếm một chiến lược gia có tư duy tấn công hiện đại cho thấy ban lãnh đạo đã nhận ra vấn đề. Người hâm mộ đội bóng Ninh Bình không chỉ cần chiến thắng. Họ còn cần thấy những bước chạy thanh thoát, những đường chuyền "xé toang" hàng thủ đối phương của các thần tượng, thay vì những pha tranh chấp cơ bắp mệt mỏi. 

Ninh Bình FC hụt hơi đua về đích V-League - Ảnh 2.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo