Ninh Bình FC hụt hơi đua về đích V-League

Ninh Bình FC được xem là đội bóng gây nhiều bất ngờ ở V-League mùa giải 2025-2026 khi liên tục dẫn đầu bảng xếp hạng lượt đi. Đội bóng tân binh này nuôi tham vọng vô địch trong lần trở lại sân chơi bóng đá cao nhất Việt Nam, sánh ngang thành tích của CLB Hoàng Anh Gia Lai hay Công an Hà Nội nhưng lại bị hụt hơi ở chặng đua về đích.

"Dải ngân hà" lạc nhịp

Hiếm có tân binh nào lại tạo ra sức hút như Ninh Bình FC ở mùa giải hiện nay. Với sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ các "ông bầu", CLB quy tụ được dàn sao mà bất cứ đội bóng nào cũng phải mơ ước. Từ "người nhện" Đặng Văn Lâm, "nhạc trưởng" Nguyễn Hoàng Đức đến những "sát thủ" như Geovane Magno hay Fred Friday, Ninh Bình FC được ví như "dải ngân hà" đầy tinh tú.

Tuy nhiên, thực tế sân cỏ lại cho thấy một bức tranh tương phản. Đến vòng 20, dù vẫn đứng trong 3 hạng đầu với 37 điểm nhưng phong độ của Ninh Bình FC đang có dấu hiệu chựng lại bởi chuỗi kết quả thiếu thuyết phục. Người hâm mộ bắt đầu đặt vấn đề: Tại sao một tập thể đầy sao lại chơi thứ bóng đá thiếu lửa và đầy bế tắc như vậy?

Ninh Bình FC (áo đỏ) chưa đáp ứng kỳ vọng từ người hâm mộ. Ảnh: VPF

Sở hữu đội hình đầy ắp ngôi sao song Ninh Bình FC luôn loay hoay tìm kiếm lối chơi phù hợp, mang bản sắc riêng. Triết lý bóng đá thực dụng, ưu tiên sự an toàn của HLV Vũ Tiến Thành dường như đang trở thành "chiếc áo quá chật" cho các cầu thủ.

Thực dụng hay rào cản?

HLV Vũ Tiến Thành vốn được biết đến với biệt danh "thầy thuốc chuyên trị các ca khó" tại V-League. Ông mang đến Ninh Bình FC triết lý thực dụng: Ưu tiên phòng ngự, siết chặt kỷ luật và sử dụng bóng dài. Ngay khi tiếp quản đội bóng, ông đã không ngần ngại chỉ ra điểm yếu thể lực của các học trò và yêu cầu một sự thay đổi toàn diện.

Thế nhưng, đây chính là vấn đề nảy sinh mâu thuẫn. Lối chơi "bỏ qua tuyến giữa" mà HLV Vũ Tiến Thành áp dụng hoàn toàn lạc nhịp với những cầu thủ giàu kỹ thuật mà Ninh Bình FC đang sở hữu. Hoàng Đức là tiền vệ trung tâm hàng đầu khu vực, mạnh trong khâu cầm bóng để điều tiết, nhào nặn trận đấu nhưng với triết lý bóng đá của HLV Vũ Tiến Thành, anh thường xuyên phải đứng nhìn bóng bay qua đầu từ các đường phất dài của trung vệ.

Tương tự, Geovane Magno được xem là "phù thủy" xử lý bóng, khôn khéo trong không gian hẹp, tạo tính bất ngờ trong những pha tấn công biên. Song, kỹ năng ấy bị bó buộc trong hệ thống phòng ngự lùi sâu khiến anh mất đi sự hưng phấn vốn có.

Trong khi đó, Trần Thành Trung là tài năng trẻ được đào tạo bài bản tại Bulgaria với tư duy chơi bóng hiện đại. Dù vậy, anh chưa tìm được tiếng nói chung trong đấu pháp chiến thuật có phần cứng nhắc của HLV Vũ Tiến Thành.

Lời nhận xét của Văn Quyết (Hà Nội FC) sau chiến thắng 3-2 ngay tại Ninh Bình Arena, rằng "Ninh Bình có 3 Hoàng Đức vẫn sẽ thua", chẳng khác nào gáo nước lạnh dội vào đội bóng. Nó phơi bày một thực tế rằng nếu không có hệ thống vận hành trơn tru, các ngôi sao dù giỏi đến đâu cũng chỉ là những mảnh ghép rời rạc.

Lãng phí nguồn lực

Trong 9 trận gần nhất, Ninh Bình FC chỉ giành được vỏn vẹn 10 điểm. Việc quá phụ thuộc vào các tình huống cố định hay sự càn lướt đơn độc của Fred Friday khiến lối chơi của đội dễ bị bắt bài. Khi đối đầu những đội bóng có lối chơi bài bản như Công an Hà Nội hay Hà Nội FC, Ninh Bình FC thường hụt hơi trong việc kiểm soát thế trận.

Nhiều ý kiến cho rằng việc HLV Vũ Tiến Thành quá chú trọng "phòng bệnh" thể lực mà quên "bồi bổ" tư duy tấn công đã làm ảnh hưởng khả năng sáng tạo của dàn sao nội. Nếu không sớm thay đổi, Ninh Bình FC không chỉ lãng phí hàng trăm tỉ đồng đầu tư mà còn làm thui chột phong độ những nhân tố trụ cột của đội tuyển Việt Nam.

Bóng đá đẹp và hiệu quả luôn là mục tiêu mà nhiều CLB hướng tới. Việc Ninh Bình FC đang có những động thái tìm kiếm một chiến lược gia có tư duy tấn công hiện đại cho thấy ban lãnh đạo đã nhận ra vấn đề. Người hâm mộ đội bóng Ninh Bình không chỉ cần chiến thắng. Họ còn cần thấy những bước chạy thanh thoát, những đường chuyền "xé toang" hàng thủ đối phương của các thần tượng, thay vì những pha tranh chấp cơ bắp mệt mỏi.