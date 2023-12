Ninh Thuận: Khởi tố 5 bị can liên quan sai phạm về quản lý đất đai

Ngày 20-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Thuận đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh khám xét tại nơi làm việc, nơi ở đối với 5 bị can liên quan sai phạm về quản lý đất đai xảy ra tại xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam

5 bị can bị khởi tố gồm:

Ông Nguyễn Thái Đạo (SN 1974, trú thôn Sơn Hải 1, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam), Phó chủ tịch HĐNĐ xã Phước Dinh, nguyên Phó Chủ tịch xã Phước Dinh phụ trách công tác địa chính.

Ông Phạm Đỗ Ngọc Thắng (SN 1985, trú Khu phố 5, phường Phủ Hà, TP Phan Rang – Tháp Chàm), cán bộ phụ trách địa chính xã Phước Dinh.

Ông Nguyễn Văn Hùng (SN 1984, trú thôn Sơn Hải 1, xã Phước Dinh), Chủ tịch mặt trận xã Phước Dinh, nguyên Phó Chủ tịch xã Phước Dinh phụ trách địa chính.

Ông Nguyễn Tiến Thịnh (SN 1983, trú thôn Từ Tâm, xã Phước Hải, huyện Ninh Phước), Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Thuận Nam.

Ông Vũ Văn Quân (SN 1976, trú phường Đài Sơn, TP Phan Rang – Tháp Chàm), nguyên Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường huyện Thuận Nam.

Ông Nguyễn Tiến Thịnh, Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Thuận Nam, bị khởi tố liên quan sai phạm quản lý đất đai. Ảnh: CANT

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Thuận cũng thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Phạm Đỗ Ngọc Thắng, ông Nguyễn Thái Đạo và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 bị can còn lại.

Cơ quan CSĐT Công an Ninh Thuận tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với ông Vũ Văn Quân, nguyên Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường huyện Thuận Nam. Ảnh: CANT

Kết quả từ Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định các cán bộ, nguyên cán bộ trên trong quá trình công tác đã tham mưu UBND huyện Thuận Nam cấp 55 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vi phạm các quy định về quản lý đất đai tại xã Phước Dinh.