Thời sự

Nổ lớn nghi chế tạo pháo, nhà bị sập, người bị thương

Cao Nguyên

(NLĐO)- Sau tiếng nổ lớn nghi do chế tạo pháo, một phần căn nhà bị sập và khiến một người bị thương, phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 16-1, một lãnh đạo UBND xã Ea Wer, tỉnh Đắk Lắk cho biết trên địa bàn xảy ra vụ nổ gây sập một phần căn nhà cấp bốn, nghi liên quan việc chế tạo pháo.

Nổ lớn nghi chế tạo pháo gây sập nhà, một người bị thương - Ảnh 1.

Hiện trường sập nhà nghi do chế tạo pháo gây nổ

"Hiện cơ quan công an đang làm rõ vụ việc" - lãnh đạo UBND xã Ea Wer thông tin.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ 30 phút cùng ngày, tại nhà ông T.V.T. (56 tuổi, ngụ thôn 15, xã Ea Wer) xảy ra vụ nổ lớn.

Vụ nổ nghi do chế tạo pháo làm sập một phần căn nhà cấp bốn và khiến anh V.D.A. (34 tuổi, ngụ TPHCM) bị thương, phải nhập viện cấp cứu.

Qua xác minh ban đầu, người nghi chế tạo pháo dẫn đến vụ nổ là người khác.

Tin liên quan

Chế tạo pháo, học sinh lớp 6 bị pháo nổ nát bàn tay

Chế tạo pháo, học sinh lớp 6 bị pháo nổ nát bàn tay

(NLĐO)- Trong lúc đang chế tạo pháo thì quả pháo phát nổ khiến một học sinh lớp 6 ở Thanh Hóa bị thương nặng vùng mặt, ngực, nát bàn tay trái

Thấy con chế tạo pháo, cha báo công an

(NLĐO) - Biết ý định chế tạo pháo nổ của con trai là sai, ông Q. đưa con đến trụ sở công an để trình báo và giao nộp pháo, hóa chất, nguyên liệu chế tạo pháo.

Tự chế tạo pháo, tai họa chực chờ

Những ngày gần đây, các vụ tai nạn thương tâm do tự chế tạo pháo theo cách học qua mạng xảy ra liên tiếp, nạn nhân đa số là thiếu niên

