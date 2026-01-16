Ngày 16-1, một lãnh đạo UBND xã Ea Wer, tỉnh Đắk Lắk cho biết trên địa bàn xảy ra vụ nổ gây sập một phần căn nhà cấp bốn, nghi liên quan việc chế tạo pháo.

Hiện trường sập nhà nghi do chế tạo pháo gây nổ

"Hiện cơ quan công an đang làm rõ vụ việc" - lãnh đạo UBND xã Ea Wer thông tin.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ 30 phút cùng ngày, tại nhà ông T.V.T. (56 tuổi, ngụ thôn 15, xã Ea Wer) xảy ra vụ nổ lớn.

Vụ nổ nghi do chế tạo pháo làm sập một phần căn nhà cấp bốn và khiến anh V.D.A. (34 tuổi, ngụ TPHCM) bị thương, phải nhập viện cấp cứu.

Qua xác minh ban đầu, người nghi chế tạo pháo dẫn đến vụ nổ là người khác.