Thấy con chế tạo pháo, cha báo công an

Ngày 8-1, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết ông C.Q. (ngụ xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm) đã đưa con trai là C.T.H. (17 tuổi) tới cơ quan công an trình báo và giao nộp toàn bộ pháo, chất nổ đang tàng trữ.

Ông Q. đưa con trai đến cơ quan công an trình báo và giao nộp toàn bộ pháo hoa, hóa chất, nguyên liệu mà H. mua để chế tạo pháo.

H. đã đặt mua 6 hộp pháo hoa nổ trên mạng xã hội, khi nhận thì lén lút cất giấu nhằm sử dụng đốt trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới. H. cũng giấu gia đình lên các sàn thương mại điện tử và mạng xã hội mua khoảng hơn 2 kg các loại hóa chất, tiền chất thuốc nổ, dây cháy và nguyên liệu mục đích chế tạo pháo.

Việc làm này của con trai đã bị ông Q. phát hiện và lập tức trình báo đến cơ quan công an. Người cha này cũng thu gom, mang toàn bộ số pháo hoa nổ, hóa chất, tiền chất thuốc nổ nêu trên giao nộp và đưa H. đến Công an xã Lộc Ngãi để làm rõ vụ việc.

Cơ quan chức năng lập biên bản thu giữ pháo, hóa chất do H. tự nguyện giao nộp để tiêu hủy theo quy định. Em H. cũng được giải thích những hành vi vi phạm của bản thân có thể gây hậu quả nghiêm trọng và H. cam kết không tái phạm.

Công an cũng ghi nhận, đánh giá cao ý thức, tinh thần tự nguyện của người dân khi chủ động phát hiện, phối hợp với cơ quan chức năng trong giải quyết sự việc, không dung túng với các hành vi sai phạm của con em mình.