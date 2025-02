Nỗ lực cấp, đổi giấy phép lái xe

Theo ghi nhận của phóng viên, sáng 20-2, khoảng 70 lượt người đã đến bộ phận một cửa tại Trung tâm Hành chính TP Đà Nẵng để làm thủ tục cấp, đổi giấy phép lái xe (GPLX). Dù đông hơn ngày thường nhưng thủ tục bấm số vẫn được thực hiện tuần tự, thời gian chờ hướng dẫn giải quyết thủ tục cũng chỉ khoảng 15 phút/lượt.

Tiếp nhận hồ sơ nhưng chờ hướng dẫn

Theo Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng, do chưa có hướng dẫn cụ thể nên phía cơ quan công an và ngành giao thông vận tải (GTVT) chỉ phối hợp tiếp nhận hồ sơ và chờ có hướng dẫn cụ thể sẽ giải quyết theo quy định.

Việc phối hợp bàn giao, tiếp nhận hồ sơ, tài liệu, phần mềm, cơ sở dữ liệu, cơ sở vật chất đang được lực lượng CSGT Đà Nẵng cùng với chuyên viên ngành GTVT phối hợp nhịp nhàng. Tinh thần là không ngắt quãng, cố gắng không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của người dân và doanh nghiệp.

Tại Huế, những ngày qua, Sở GTVT cũng phối hợp cung cấp các hồ sơ, tài liệu liên quan sát hạch bằng lái ô tô, mô tô và GPLX đã cấp cho lực lượng công an thành phố, trong đó bao gồm các hồ sơ từ ngày 1-7-1995 trở lại đây. Ước tính khoảng hàng trăm ngàn hồ sơ nên cần nhiều thời gian chuyển giao.

Từ ngày 17-2, Sở GTVT TP Huế đã chính thức thông báo dừng tổ chức sát hạch đối với các khóa đào tạo lái ô tô, mô tô và dừng tiếp nhận hồ sơ thực hiện thủ tục cấp đổi, cấp lại GPLX. Thông báo này được triển khai sau khi Sở GTVT tiếp nhận công văn của Bộ GTVT về việc chuẩn bị bàn giao nhiệm vụ sát hạch cấp, đổi GPLX sang Bộ Công an. Trong thời gian chuyển giao, người dân vẫn có thể thực hiện thủ tục đổi GPLX ô tô (trường hợp GPLX đến hạn đổi dưới 3 tháng) trên Cổng dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ: https://dvc4.gplx.gov.vn.

Người dân đến điểm cấp, đổi giấy phép lái xe tại số 111 Tân Sơn Nhì (quận Tân Phú, TP HCM) để làm thủ tục. Ảnh: THU HỒNG

Nhiều địa phương chưa có thay đổi

Tại Hà Nội, ngày 20-2, điểm cấp, đổi GPLX của Sở GTVT thành phố vẫn có nhiều người dân đến làm thủ tục. Thời gian làm thủ tục khá nhanh, chỉ khoảng 10 phút/hồ sơ.

Đại diện Sở GTVT TP Hà Nội cho biết sở đã cùng Phòng CSGT Công an thành phố thực hiện các thủ tục để chuẩn bị bàn giao công tác sát hạch, cấp GPLX sang cơ quan quản lý mới là Công an thành phố. Tuy nhiên, từ nay đến hết tháng 2-2025, theo lịch làm việc và tiếp công dân, Sở GTVT TP Hà Nội vẫn tiếp nhận cấp, đổi GPLX cho người dân có nhu cầu.

Theo ông Lê Hồng Quân, Phó Chánh Văn phòng Sở GTVT TP Hà Nội, 2 điểm cấp đổi GPLX chính của sở tại số 2 Phùng Hưng (quận Hà Đông) và số 16 Cao Bá Quát (quận Ba Đình) mỗi ngày giải quyết được khoảng 150 trường hợp cấp, đổi GPLX. Tuy nhiên, những ngày gần đây, lượng người có nhu cầu đến lấy số tăng gấp 2-3 lần nên phải xếp hàng. Bên cạnh đó, số người làm thủ tục qua Cổng dịch vụ công quốc gia cũng tăng dẫn đến quá tải, nghẽn mạng.

Trong khi đó, tại Quảng Trị, ngày 20-2, ngành GTVT đã tiếp nhận hồ sơ cấp, đổi GPLX trở lại sau 2 ngày thông báo ngưng. Ông Trần Trung Thông, Trưởng Phòng Quản lý vận tải phương tiện và người lái - Sở GTVT tỉnh Quảng Trị, cho biết đơn vị đang tập trung nhân lực xử lý 180 hồ sơ cấp, đổi GPLX đã tiếp nhận. Đồng thời, tiếp nhận trở lại các hồ sơ mới cho đến khi có quy định về thời điểm chuyển giao nhiệm vụ của cơ quan có thẩm quyền. Tuy nhiên, để tránh tồn đọng hồ sơ, gây ảnh hưởng đến quyền lợi người dân, Ngành GTVT tỉnh Quảng Trị chỉ tiếp nhận cấp, đổi GPLX ô tô hết hạn từ ngày 20-2 đến hết ngày 10-3.

Trước đó, ngày 17-2, Sở GTVT tỉnh Quảng Trị thông báo tạm dừng tiếp nhận hồ sơ cấp, đổi GPLX từ ngày 18-2 để hoàn thành việc cấp GPLX đối với những trường hợp đã nộp hồ sơ trước ngày 19-2 theo chỉ đạo của Cục Đường bộ Việt Nam - Bộ GTVT.

Còn ở TP HCM, ngày 20-2, nhiều điểm cấp, đổi GPLX, như tại số 111 Tân Sơn Nhì (quận Tân Phú) vẫn hoạt động bình thường. So với những ngày trước, số lượt người đến đây làm thủ tục đã giảm. Từ 7 giờ đến 11 giờ, các quầy giải quyết hồ sơ cấp, đổi GPLX giải quyết được 120 trường hợp.

Theo ông Bùi Hòa An, Phó Giám đốc Sở Giao thông Công chánh TP HCM, sở đang tập trung giải quyết số GPLX tồn đọng do trước đây thiếu vật liệu để làm. Sở cũng sẽ tiếp nhận giải quyết hồ sơ cấp đổi, cấp lại GPLX ô tô còn thời hạn dưới 15 ngày hoặc trên Cổng dịch vụ công quốc gia bằng hình thức trực tuyến toàn trình. Riêng về GPLX mô tô, sở ưu tiên giải quyết cấp đổi đối với trường hợp bị mất, hư hỏng đến mức không thể sử dụng.

Sang địa phương khác làm thủ tục? Việc cấp, đổi GPLX ở Cần Thơ cũng được thực hiện bình thường tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố. Bà Lê Xuân Hoa, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công TP Cần Thơ, cho hay gần đây, do một số địa phương ngưng nhận cấp, đổi GPLX nên người dân chuyển sang trung tâm này làm thủ tục rất đông. Trung bình mỗi ngày, trung tâm tiếp nhận khoảng 200 người dân đến làm thủ tục nên dù cố gắng giải quyết sớm thì vẫn phải hẹn nhiều người đến ngày hôm sau. Theo bà Hoa, trung tâm chưa nhận được văn bản của Công an TP Cần Thơ về việc chuyển giao việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ đổi, cấp GPLX về cơ quan công an. "Muốn thực hiện việc chuyển đổi cần phải có cơ sở pháp lý, phần mềm, phôi bằng... cùng nhiều vấn đề khác phải làm" - bà Hoa giải thích.