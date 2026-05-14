Bạn đọc

Nỗ lực điều tiết giao thông trước ngày phân luồng đảo chiều

Anh Vũ

(NLĐO) - Ngày mai, một đoạn trên đường Cộng Hòa sẽ tổ chức giao thông theo phương án hoàn toàn mới.

Sáng 14-5, Đội CSGT Tân Sơn Nhất (Phòng CSGT, Công an TPHCM) bố trí lực lượng điều tiết, phân luồng giao thông trước ngày áp dụng đường đảo chiều ở đường Cộng Hoà.

img

Cán bộ Đội CSGT Tân Sơn Nhất nỗ lực điều tiết giao thông.

Mấy ngày qua, nhiều xe chen chúc, nhích từng đoạn trên đường Cộng Hòa, đặc biệt đoạn từ cầu vượt Hoàng Hoa Thám đến mũi tàu Trường Chinh.

Để giải tỏa ùn tắc, lực lượng CSGT phải thường xuyên trực tiếp điều tiết giao thông. Đồng thời nhắc nhở người dân giữ khoảng cách, di chuyển đúng làn đường nhằm hạn chế xung đột giao thông.

Từ ngày 15-5, một đoạn dài khoảng 2,5 km trên đường Cộng Hòa sẽ tổ chức giao thông theo phương án hoàn toàn mới, với làn đường trung tâm thay đổi chiều lưu thông theo từng khung giờ nhằm giảm ùn tắc cho khu vực cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất.

Cụ thể, hai làn sát vỉa hè mỗi bên sẽ tổ chức lưu thông một chiều cố định. Trong đó, phía hướng từ đường Út Tịch đi Trường Chinh sẽ dành cho xe chạy một chiều theo hướng về Trường Chinh; chiều ngược lại từ Trường Chinh đi Út Tịch cũng tổ chức lưu thông một chiều tương ứng.

Hai làn giữa tim đường cũng sẽ được điều chỉnh linh hoạt theo thời điểm trong ngày.

img
img
img

Tình trạng ùn tắc giao thông xảy ra những ngày gần đây.

img

Người dân đổ về trung tâm thành phố sáng 14-5.

img
img

Nhiều xe phải liên tục quay đầu để tránh kẹt xe.

img
img

Đội CSGT Tân Sơn Nhất thường xuyên bố trí lực lượng để điều tiết giao thông.

CSGT Tây Ninh và Đồng Tháp căng mình điều tiết dòng người trở lại TPHCM

(NLĐO) – Giữa cái nắng gay gắt, các chiến sĩ CSGT đã dùng loa di động liên tục hướng dẫn người dân đi vào các tuyến đường thông thoáng để trở lại TPHCM

Dùng AI điều tiết giao thông

Trong bối cảnh hạ tầng quá tải, liều thuốc đặc trị lúc này là khơi thông dòng chảy giao thông bằng "bộ não" công nghệ và dữ liệu số

Điều tiết sản lượng hàng hóa để giảm ùn tắc tại cảng Cát Lái – Phú Hữu

(NLĐO) - TP HCM yêu cầu Tân Cảng Sài Gòn, Cảng vụ Hàng hải và các đơn vị liên quan phối hợp giảm ùn tắc giao thông khu vực cảng Cát Lái - Phú Hữu.

