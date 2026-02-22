HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

CSGT Tây Ninh và Đồng Tháp căng mình điều tiết dòng người trở lại TPHCM

Phóng sự ảnh - clip: Hải Đường

(NLĐO) – Giữa cái nắng gay gắt, các chiến sĩ CSGT đã dùng loa di động liên tục hướng dẫn người dân đi vào các tuyến đường thông thoáng để trở lại TPHCM

Chiều 22-2 (mùng 6 Tết), Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Đồng Tháp cho biết lực lượng chức năng đang tập trung tối đa phương tiện, thiết bị kỹ thuật để tăng cường tuần tra, kiểm soát và điều tiết giao thông khi lượng người dân từ các tỉnh miền Tây bắt đầu đổ về TPHCM và các tỉnh miền Đông Nam Bộ tăng đột biến.

Lực lượng CSGT ở Tây Ninh và Đồng Tháp vất vả điều tiết giao thông

CSGT Tây Ninh và Đồng Tháp điều tiết giao thông trở lại TPHCM sau Tết 2026 - Ảnh 1.

CSGT Tây Ninh và Đồng Tháp điều tiết giao thông trở lại TPHCM sau Tết 2026 - Ảnh 5.

CSGT Tây Ninh và Đồng Tháp điều tiết giao thông trở lại TPHCM sau Tết 2026 - Ảnh 6.

CSGT Tây Ninh và Đồng Tháp điều tiết giao thông trở lại TPHCM sau Tết 2026 - Ảnh 7.

CSGT Tây Ninh và Đồng Tháp điều tiết giao thông trở lại TPHCM sau Tết 2026 - Ảnh 8.

CSGT Tây Ninh và Đồng Tháp điều tiết giao thông trở lại TPHCM sau Tết 2026 - Ảnh 9.

CSGT Tây Ninh và Đồng Tháp điều tiết giao thông trở lại TPHCM sau Tết 2026 - Ảnh 10.

CSGT Tây Ninh và Đồng Tháp điều tiết giao thông trở lại TPHCM sau Tết 2026 - Ảnh 11.

CSGT Tây Ninh và Đồng Tháp điều tiết giao thông trở lại TPHCM sau Tết 2026 - Ảnh 12.

CSGT Tây Ninh và Đồng Tháp điều tiết giao thông trở lại TPHCM sau Tết 2026 - Ảnh 13.

CSGT Tây Ninh và Đồng Tháp điều tiết giao thông trở lại TPHCM sau Tết 2026 - Ảnh 16.

CSGT Tây Ninh và Đồng Tháp điều tiết giao thông trở lại TPHCM sau Tết 2026 - Ảnh 19.

CSGT Tây Ninh và Đồng Tháp điều tiết giao thông trở lại TPHCM sau Tết 2026 - Ảnh 20.

CSGT Tây Ninh và Đồng Tháp điều tiết giao thông trở lại TPHCM sau Tết 2026 - Ảnh 21.

CSGT Tây Ninh và Đồng Tháp điều tiết giao thông trở lại TPHCM sau Tết 2026 - Ảnh 25.

CSGT Tây Ninh và Đồng Tháp điều tiết giao thông trở lại TPHCM sau Tết 2026 - Ảnh 26.

Sau kỳ nghỉ Tết, hàng chục ngàn phương tiện từ các tỉnh, thành miền Tây trở lại TPHCM và các tỉnh miền Đông Nam Bộ

Từ sáng sớm 22-2, hàng vạn phương tiện đã nối đuôi nhau trên các trục đường chính. Tại các nút giao trọng điểm trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, hình ảnh những chiến sĩ CSGT với gương mặt sạm đen vì nắng, tay cầm micro liên tục điều tiết giao thông đã trở nên quen thuộc.

Để hỗ trợ người dân di chuyển thuận lợi, Công an tỉnh Đồng Tháp và Tây Ninh đã sáng tạo bằng cách sử dụng các bộ loa di động (loa kẹo kéo) đặt tại các ngã ba, ngã tư.

Tiếng loa vang lên liên tục giữa trưa nắng: "Bà con chú ý, Quốc lộ 1 đang kẹt xe cục bộ, chúng ta chuyển hướng sang đường N2 cho thông thoáng"; "Quẹo phải ra Quốc lộ 30 nhé bà con"; "Nhẹ tay ga, giữ khoảng cách an toàn nha!"...

"Việc dùng loa di động giúp chúng tôi truyền tải thông tin nhanh nhất đến người đi đường, giúp họ chủ động chọn lộ trình thay thế như Quốc lộ 30, Quốc lộ N2B... tránh việc tất cả cùng dồn vào một điểm gây ùn tắc nghiêm trọng" - một cán bộ CSGT đang làm nhiệm vụ tại phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp chia sẻ.

Tại ngã tư Đồng Tâm ở tỉnh Đồng Tháp, đến khoảng 15 giờ cùng ngày, lượng xe đổ về mỗi lúc một đông. Lực lượng CSGT phối hợp cùng cảnh sát cơ động phải trực tiếp phân luồng thủ công, ưu tiên những làn xe có mật độ dày để giải tỏa áp lực giao thông.

Cùng với đó trên tuyến Quốc lộ N2, lực lượng CSGT tỉnh Tây Ninh đã nỗ lực điều tiết phương tiện lưu thông đảm bảo an toàn.

Song song với công tác điều tiết, Công an tỉnh Đồng Tháp và Tây Ninh còn chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ đẩy mạnh kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

CSGT Tây Ninh và Đồng Tháp điều tiết giao thông trở lại TPHCM sau Tết 2026 - Ảnh 28.

CSGT Tây Ninh và Đồng Tháp điều tiết giao thông trở lại TPHCM sau Tết 2026 - Ảnh 29.

CSGT Tây Ninh và Đồng Tháp điều tiết giao thông trở lại TPHCM sau Tết 2026 - Ảnh 30.

CSGT Tây Ninh và Đồng Tháp điều tiết giao thông trở lại TPHCM sau Tết 2026 - Ảnh 31.

Lực lượng CSGT Đồng Tháp căng mình điều tiết giao thông để đảm bảo tránh ùn ứ kéo dài trên Quốc lộ 1, Quốc lộ 30, Quốc lộ N2

Đại diện Ban ATGT tỉnh Đồng Tháp và Tây Ninh cho biết lực lượng chức năng thực hiện quyết liệt việc kiểm tra nồng độ cồn, ma túy, xe chở quá tải trọng và chạy quá tốc độ...

Ghi nhận trên Quốc lộ 1, Quốc lộ N2 và các tuyến kết nối tuyến cao tốc TPHCM – Trung Lương – Mỹ Thuận, dù mật độ phương tiện rất cao nhưng nhờ sự chủ động phân luồng từ xa của lực lượng CSGT 2 tỉnh Đồng Tháp và Tây Ninh nên tình hình trật tự ATGT vẫn được đảm bảo, không xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài quá lâu.

Hiện tại, lực lượng chức năng vẫn đang ứng trực 100% quân số trên các tuyến đường trọng điểm để hỗ trợ người dân quay lại thành phố học tập và làm việc an toàn sau kỳ nghỉ Tết.

tỉnh Tây Ninh nồng độ cồn tỉnh Đồng Tháp Đông Nam Bộ TPHCM
