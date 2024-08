Nỗ lực giữ sạch bãi biển

Bà Rịa - Vũng Tàu được thiên nhiên ưu đãi với khoảng 306 km bờ biển, trong đó 156 km có thể dùng làm bãi tắm. Mỗi năm, toàn tỉnh đón hàng triệu lượt khách, nhưng các bãi biển cũng phải hứng chịu một lượng lớn rác sinh hoạt từ hoạt động du lịch, khu dân cư, đặc biệt lượng rác khổng lồ từ đại dương tấn công các bãi tắm.



Đến mùa, rác lại lên bờ

Những ngày qua, hàng trăm người gồm nhân viên của Công ty CP Dịch vụ môi trường và Công trình đô thị Vũng Tàu (VESCO) cũng như lực lượng đoàn viên thanh niên, viên chức, sinh viên và cả người dân TP Vũng Tàu đã nỗ lực dọn sạch khu vực biển Bãi Trước.

Cứ theo chu kỳ, bờ biển TP Vũng Tàu chịu tác động chính của sóng theo 2 mùa gió chính là gió Đông Bắc (từ đầu tháng 11 năm trước đến tháng 4 năm sau) và gió Tây Nam (từ tháng 5 đến tháng 10 hằng năm). Hiện tượng rác trôi dạt thường xảy ra vào thời điểm chuyển mùa gió, tháng 4-5 và tháng 9-10; theo đó, rác từ các sông Sài Gòn, Đồng Nai, Soài Rạp và các con sông trong tỉnh đổ ra biển, rồi theo gió tấp vào bãi biển Vũng Tàu.

Ngoài ra, rác đại dương còn xuất hiện từ thói quen xả thải trực tiếp xuống biển từ các hoạt động neo đậu, vận tải thủy và đánh bắt gần bờ. Tuy nhiên, nếu như những năm trước, rác đại dương chỉ xuất hiện 5-7 ngày thì 2 năm gần đây rác đại dương tấn công bãi biển Vũng Tàu kéo dài 2-5 tháng và liên tục, không theo một chu kỳ nào. Đây là một trong những đợt các bãi biển Vũng Tàu phải hứng chịu lượng rác từ đại dương dạt vào nhiều nhất trong suốt nhiều năm qua. Lượng rác trải dài, đen kịt phủ kín Bãi Trước khiến người dân, du khách e ngại.

Bãi sau Vũng Tàu sạch đẹp sau khi chính quyền địa phương mạnh tay với hành vi xả rác ra biển

Theo VESCO, mỗi năm công ty thu gom hàng trăm tấn rác thải đại dương dạt vào các bãi biển Vũng Tàu, rác chủ yếu là lục bình, cành cây gãy, đồ nhựa dùng một lần, chai lọ. Khi không thể thu gom xuể thì địa phương vận động nhiều cơ quan, đoàn thể cùng chung tay làm sạch bãi biển.

Mỗi lần bãi biển phải hứng chịu lượng lớn rác từ đại dương, các địa phương trong tỉnh, các đoàn thể, và các lực lượng vũ trang đóng chân trên địa bàn huy động người để chung tay dọn sạch biển. Hưởng ứng phong trào này nhiều du khách, người dân, các em học sinh cùng tham gia và lan tỏa tới cộng đồng.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, từ lâu địa phương đã quan tâm, chỉ đạo, triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo vệ môi trường biển. Ngành chức năng và các địa phương của tỉnh phối hợp cùng nhiều đơn vị đã tổ chức nhiều đợt truyền thông, tuyên truyền về bảo vệ môi trường biển, hải đảo. Đáng chú ý như chương trình truyền thông không ăn uống xả rác trên bãi biển; không sử dụng túi ni-lông ở Côn Đảo; cấm sử dụng hóa chất tại vòi tắm công cộng TP Vũng Tàu... cùng các hoạt động phân loại rác tại nguồn đã nhận được hưởng ứng từ cộng đồng.

Ông Hoàng Vũ Thảnh, Chủ tịch UBND TP Vũng Tàu, cho biết TP Vũng Tàu kiên quyết xử lý đối với các trường hợp xả rác ra môi trường hoặc có các hoạt động gây ô nhiễm môi trường.

Triển khai "Ngày thứ bảy giỏ lễ xanh"

Mới đây, trước áp lực về rác thải sinh hoạt, đặc biệt là đồ nhựa dùng một lần, UBND huyện Côn Đảo đã có kế hoạch cụ thể, chi tiết và mạnh tay nhằm bảo vệ môi trường biển cho Côn Đảo. Huyện Côn Đảo ra sức kêu gọi toàn thể người dân và du khách cùng chung tay với chính quyền địa phương quyết tâm "Nói không với hoạt động cúng đốt hàng mã tại các điểm, khu di tích trên địa bàn huyện" góp phần bảo vệ môi trường, sức khỏe của cộng đồng, bảo đảm an ninh trật tự, chung tay xây dựng huyện Côn Đảo ngày càng văn minh, xanh - sạch - đẹp.

Cụ thể, từ ngày 1-7-2024, tại các di tích do UBND huyện quản lý gồm miếu Cậu, Mộ 75 chiến sĩ, miếu Thổ Địa, An Sơn Miếu, miếu Ngũ Hành chính thức không còn hoạt động cúng đốt vàng mã. Huyện Côn Đảo cũng triển khai tuần đầu tiên thực hiện hoạt động "Ngày thứ bảy giỏ lễ xanh", đây là giỏ cúng lễ chỉ sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường, không sử dụng hàng mã, sản phẩm nhựa dùng một lần như mút, xốp, túi ni-lông, chai nhựa. Kích thước giỏ lễ cũng gọn gàng, trang trọng với mỗi chiều 50 cm. Sắp tới, việc thực hiện "giỏ lễ xanh" sẽ áp dụng trong tất cả các ngày ở các điểm di tích do huyện quản lý.

Côn Đảo thực hiện “Giỏ lễ xanh” để hạn chế vàng mã trong các điểm di tích

Ngoài ra, huyện cũng tuyên truyền du khách hạn chế sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần khi đi du lịch tới Côn Đảo; không sử dụng túi ni-lông khi mua sắm trên đảo; mang theo bình nước cá nhân và túi vải khi đi du lịch; ưu tiên ăn tại quán để hạn chế các sản phẩm nhựa dùng một lần.

Ông Lê Văn Phong - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Côn Đảo - cho biết sau thời gian thực hiện, chủ trương này đã nhận được sự đồng thuận của người dân và du khách.

Đổi mới cả nội dung và hình thức truyền thông Để huy động sức mạnh của toàn dân tham gia bảo vệ môi trường và tài nguyên biển, cuối năm 2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Nguyễn Công Vinh đã ký ban hành kế hoạch truyền thông về biển và đại dương giai đoạn 2022-2030. Mục đích của kế hoạch này nhằm tạo sự đồng thuận, huy động các cấp, ngành và nhân dân tham gia vào công cuộc bảo vệ biển, đảo để phát triển bền vững. Chính quyền tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu yêu cầu phải đổi mới nội dung và hình thức truyền thông, trong đó gắn với phổ biến, tuyên truyền pháp luật, chính sách của Đảng, Nhà nước về biển đảo, kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo trên địa bàn tỉnh; đồng thời yêu cầu phải từng bước thực hiện chuyển đổi số trong truyền thông về biển, hải đảo để nội dung đến được với mọi người.