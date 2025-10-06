HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Nỗ lực ngoại giao mới nhất về xung đột Israel - Hamas

Xuân Mai

Israel và nhóm vũ trang Hamas ngày 6-10 dự kiến bắt đầu các cuộc đàm phán gián tiếp nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở Dải Gaza.

Ai Cập là nước chủ nhà của cuộc đàm phán lần này, tập trung vào những sắp xếp cuối cùng liên quan thời điểm thả con tin Israel và danh sách tù nhân Palestine sẽ được trả tự do. Ngoài ra, theo đài CNBC, các cuộc đàm phán cũng thảo luận về bản đồ thể hiện kế hoạch rút quân của Israel khỏi một số khu vực ở Dải Gaza.

Theo trang Bloomberg, Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và ông Jared Kushner, con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cũng đến Ai Cập để tham gia cuộc đàm phán. Trước đó, Hamas đã yêu cầu thảo luận về một số nội dung trong kế hoạch 20 điểm của ông Donald Trump nhằm chấm dứt xung đột.

Theo kế hoạch này, Hamas sẽ thả 48 con tin còn lại - khoảng 20 người được cho là còn sống - trong vòng 3 ngày, đồng thời từ bỏ quyền lực và giải giáp. Đổi lại, Israel sẽ ngừng các cuộc tấn công và rút khỏi phần lớn Dải Gaza, thả hàng trăm tù nhân Palestine, đồng thời cho phép dòng viện trợ nhân đạo vào và tiến tới tái thiết khu vực.

Nỗ lực ngoại giao mới nhất về xung đột Israel - Hamas - Ảnh 1.

Khói bốc lên ở Dải Gaza sau một cuộc tấn công của Israel ngày 5-10. Ảnh: AP

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng hoan nghênh kế hoạch này nhưng nhấn mạnh đó chưa phải là thỏa thuận cuối cùng. Ông Netanyahu cuối ngày 4-10 cho biết việc trao đổi con tin Israel và tù nhân Palestine sẽ diễn ra ngay sau khi đạt được thỏa thuận và Hamas sẽ bị giải giáp trong giai đoạn 2 của kế hoạch, thông qua biện pháp ngoại giao hoặc hành động quân sự.

Trong khi đó, phía Hamas cho hay việc trao trả con tin sẽ phụ thuộc vào các điều kiện cần thiết trên thực địa. Ông Musa Abu Marzouk, quan chức cấp cao của Hamas, nói với kênh Al Jazeera ngày 4-10 rằng nhóm này sẽ tham gia đàm phán về mọi vấn đề liên quan kế hoạch của Mỹ. Ngoài ra, phần lớn kế hoạch này, chủ yếu là các điều khoản liên quan việc quản lý Dải Gaza trong tương lai, cũng cần được thảo luận với các phe phái khác của Palestine và có thể mất nhiều tháng để hoàn tất mọi việc.

Ai Cập và Qatar đều lên tiếng ủng hộ tuyên bố phản hồi của Hamas đối với kế hoạch của Mỹ. Tuy nhiên, theo đài Sky News, tuyên bố này vẫn có một số lưu ý quan trọng khiến mọi thứ vẫn chưa chắc chắn. Đáng chú ý, Hamas tránh đưa ra cam kết từ bỏ vũ khí dù kế hoạch yêu cầu điều đó. Với Israel và Mỹ, điều đó là không thể thương lượng.

Mặt khác, kế hoạch của ông Donald Trump có thể tham vọng nhưng cũng mơ hồ khi để lại nhiều câu hỏi chưa được giải đáp về biên giới, tái thiết, quản trị, an ninh và quyền tự quyết của người Palestine. Tất cả đều là những vấn đề cực kỳ nhạy cảm, từng phá hủy các nỗ lực hòa bình trước đây. Tiến triển thực sự trong tương lai sẽ phụ thuộc vào các cuộc đàm phán chi tiết và thiện chí thật sự từ tất cả các bên, điều mà trước đây thường thiếu.

Tin liên quan

Kế hoạch hòa bình mới cho Dải Gaza

Kế hoạch hòa bình mới cho Dải Gaza

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 29-9 cho biết đã nhất trí về một kế hoạch gồm 20 điểm nhằm chấm dứt xung đột tại Dải Gaza

Xe tăng Israel bao vây Gaza, dòng người sơ tán vội vàng chạy trốn

(NLĐO) - Theo các nhân chứng và hình ảnh vệ tinh, xe tăng Israel đã tập trung ở ngoại ô TP Gaza hôm 17-9, chuẩn bị cho chiến dịch trên bộ.

“Gaza đang bốc cháy”, Israel thọc sâu tấn công trên bộ

(NLĐO) – Giới chức Israel cho biết quân đội nước này đã mở một cuộc tấn công trên bộ sâu hơn vào TP Gaza ngày 16-9, với mục tiêu là tiêu diệt Hamas.

Dải Gaza Hamas Israel xung đột
