Kế hoạch hòa bình mới cho Dải Gaza

Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo này cảnh báo nhóm vũ trang Hamas phải chấp nhận kế hoạch nếu không sẽ đối mặt hậu quả.

Theo AP, kế hoạch trên kêu gọi chấm dứt ngay mọi hành động thù địch. Trong vòng 72 giờ, Hamas sẽ thả tất cả con tin đang cầm giữ, dù còn sống hay đã chết. Đổi lại, Israel sẽ trả tự do cho 250 người Palestine đang thụ án chung thân trong các nhà tù của nước này và 1.700 người khác bị giam giữ kể từ khi xung đột nổ ra.

Hamas sẽ không tham gia quản lý ở Dải Gaza, toàn bộ cơ sở hạ tầng quân sự bị dỡ bỏ. Những thành viên Hamas cam kết sống hòa bình sẽ được ân xá, và những người muốn rời Dải Gaza sẽ được phép ra đi. Lực lượng an ninh quốc tế sẽ bảo đảm việc Hamas giải giáp và duy trì trật tự trong giai đoạn chuyển tiếp, cũng như huấn luyện cảnh sát Palestine để tiếp quản. Sau khi Hamas giải giáp và lực lượng an ninh quốc tế có mặt, Israel sẽ phải rút quân trong khi viện trợ nhân đạo sẽ được đưa vào Dải Gaza với số lượng lớn và sẽ được điều hành bởi "các tổ chức quốc tế trung lập", trong đó có Liên hợp quốc.

Người dân Palestine đợi lấy nước tại TP Deir al-Balah ở Dải Gaza hôm 29-9 Ảnh: AP

Kế hoạch cũng nêu rõ rằng người Palestine sẽ không bị trục xuất khỏi Dải Gaza và sẽ có một nỗ lực quốc tế nhằm tái thiết vùng lãnh thổ này. Một chính quyền lâm thời gồm các nhà kỹ trị Palestine sẽ điều hành Dải Gaza hậu xung đột và công việc này được giám sát bởi "Hội đồng Hòa bình". Trong thời gian này, chính quyền Palestine sẽ tiến hành cải cách để cuối cùng có thể tiếp quản việc quản lý Dải Gaza. Cũng theo kế hoạch, nếu chính quyền Palestine cải cách đầy đủ và việc tái thiết Dải Gaza đạt tiến triển, cuối cùng có thể hội đủ điều kiện cho một lộ trình đáng tin cậy hướng tới quyền tự quyết và thành lập nhà nước Palestine.

Chính quyền Palestine đã hoan nghênh đề xuất trên và cam kết tiến hành cải cách để trở về Dải Gaza. Trong khi đó, Hamas hôm 30-9 cho biết họ sẽ thảo luận kế hoạch trong nội bộ nhóm và với các phe phái Palestine khác trước khi đưa ra phản hồi.