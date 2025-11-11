HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

"Nổ" quen biết, người phụ nữ bốc mộ lừa nhiều người mua đất dự án giá sàn

Tr.Đức

(NLĐO)- Từ công việc bốc mộ, Thanh “nổ” có mối quan hệ quen biết với Ban quản lý đấu giá đất và có khả năng mua được đất dự án với giá sàn

Ngày 11-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phùng Thị Thanh (SN 1977, trú tại thôn Trình Hoàng, xã Quang Lịch, tỉnh Hưng Yên) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Nữ bốc mộ lừa đảo đất dự án , chiếm đoạt tài sản của nhiều người tại Hưng Yên - Ảnh 1.

Phùng Thị Thanh khai nhận hành vi phạm tội tại cơ quan công an

Trước đó, vào giữa năm 2020, trong quá trình làm công việc bốc mộ tại khu vực trung tâm xã Đông Thọ, TP Thái Bình (nay là phường Trà Lý, tỉnh Hưng Yên), Phùng Thị Thanh quen biết với ông N.H.B. (SN 1975, trú tại phường Trà Lý, tỉnh Hưng Yên). Qua trao đổi, Thanh tự giới thiệu có mối quan hệ quen biết với Ban quản lý dự án đấu giá đất xã Đông Thọ và "nổ" có khả năng mua được đất dự án với giá sàn.

Tin tưởng, ông B. đã nhờ Thanh mua giúp 2 lô đất tại khu vực trên. Sau đó, Thanh đã đưa ra những thông tin gian dối, tạo lòng tin và nhiều lần yêu cầu ông B. chuyển tiền để làm thủ tục mua đất.

Trong giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2024, ông B. đã nhiều lần chuyển cho Thanh tổng số tiền gần 2,2 tỉ đồng. Nhận được tiền, Thanh không thực hiện như cam kết mà chiếm đoạt toàn bộ số tiền và tìm cách lẩn trốn, cắt đứt liên lạc với bị hại.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên xác định với thủ đoạn tương tự, Thanh đã lừa đảo chiếm đoạt của 2 bị hại khác trên địa bàn phường Trà Lý và xã Đông Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên số tiền hơn 2,4 tỉ đồng.

Dự án lừa đảo chiếm đoạt tài sản "nổ" có mối quan hệ người bốc mộ
