Nở rộ cuộc thi tìm kiếm tài năng

Sự trở lại của hàng loạt cuộc thi tìm kiếm tài năng đã tạo nên không khí náo nhiệt cho showbiz Việt sau thời gian im hơi, lặng tiếng, nhường sân chơi cho các chương trình giải trí khác.

Làn gió mới

Cụ thể, các cuộc thi "Điểm hẹn tài năng", "Tân binh toàn năng", "Vietnam Idol 2025", "Trạm phát sóng (+84)", "Em xinh say hi", "Tình ca xuyên Việt"… đều có kênh phát sóng khác nhau trên truyền hình hoặc ở các nền tảng YouTube, TikTok, Facebook...

Nếu "Em xinh say hi" là chương trình thuần Việt thì "Tân binh toàn năng" được mua bản quyền của Trung Quốc. "Điểm hẹn tài năng" do VTV sản xuất cũng có sự đồng hành của đạo diễn và ê-kíp từ Đài Phát thanh - Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CMG). Sau thời gian tạm nghỉ, "Vietnam Idol" sẽ quay lại trên sóng truyền hình quốc gia với nhiều thay đổi về nội dung.

Để tăng độ hấp dẫn, nhiều chương trình không chỉ mua bản quyền phát sóng từ nước ngoài mà còn mời những chuyên gia quốc tế. Trong đó, phần lớn các chuyên gia về thanh nhạc, biểu diễn, nhảy đều đến từ Hàn Quốc. Chương trình "Tân binh toàn năng" còn mời cả ê-kíp từng đào tạo thành công nhóm nhạc của Hàn Quốc sang Việt Nam để tuyển chọn và đào tạo thí sinh.

Theo những người trong cuộc, việc kết nối với các ê-kíp giàu kinh nghiệm từ nước ngoài sẽ giúp nâng chất lượng chương trình. Đồng thời, việc này còn tạo cơ hội trau dồi kinh nghiệm, chuyên môn cho các đội ngũ trong nước.

Những cuộc thi tài năng gần đây cũng được đầu tư nhiều về mặt truyền thông. Ngoài những thông tin cơ bản về chương trình, hầu hết các nhà sản xuất đều thực hiện thêm clip hậu trường, cung cấp nhiều góc nhìn để người xem được dõi theo thí sinh ở các góc độ khác nhau.

Điểm chung nổi bật của các chương trình này là dàn giám khảo tên tuổi. Với "Điểm hẹn tài năng", các giám khảo gồm: ca sĩ Hồ Ngọc Hà, ca sĩ Trúc Nhân và nhạc sĩ Huy Tuấn. Với "Tân binh toàn năng", ban giám khảo là những người đang thu hút sự chú ý như Tóc Tiên, Kay Trần, Soobin Hoàng Sơn, ST Sơn Thạch, Slim V… "Vietnam Idol" thì đón tiếp 3 giám khảo Mỹ Tâm, Rhymastic và Phan Mạnh Quỳnh.

Ngoài ban giám khảo, huấn luyện viên và người dẫn dắt chương trình cũng toàn là những gương mặt quen thuộc. Nếu như huấn luyện viên tại "Vietnam Idol" là Hương Tràm, Đức Phúc thì người dẫn dắt "Em xinh say hi" với những thí sinh chất lượng, trẻ trung là Trấn Thành.

Đáng chú ý, "Trạm phát sóng (+84)" chỉ tìm kiếm những tài năng nghệ thuật tại các tỉnh miền Tây, gồm: Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, An Giang, Bến Tre và Tiền Giang. Chương trình không giới hạn lĩnh vực ca hát, nhảy múa, kịch, xiếc hay hài độc thoại... Nếu vượt qua vòng tuyển sinh, các thí sinh sẽ chính thức bước vào hành trình rèn luyện chuyên sâu tại "nhà chung" ở Khu du lịch Hồ Mây, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Chương trình “Tân binh toàn năng” đang được kỳ vọng sẽ tạo dấu ấn với khán giả Việt

Nhiều thách thức

Các nhà sản xuất những chương trình nêu trên cho biết đều hướng đến mục tiêu chung là tạo nên sự đa sắc cho showbiz Việt. Mỗi chương trình sẽ có điểm nhấn riêng, nhằm phục vụ những đối tượng khán giả khác nhau. Do vậy, để thu hút khán giả, mỗi chương trình đều phải có những yếu tố nổi bật như dàn giám khảo "xịn", thí sinh "chất", nội dung độc đáo, kịch bản gay cấn.

Thực tế, khi ra mắt một chương trình, nhà sản xuất luôn phải đối mặt bài toán tạo độ nhận diện với công chúng. Dẫu vậy, ở những chương trình tìm kiếm tài năng thì thường không có nhiều sự khác biệt, cũng vẫn là phát hiện gương mặt triển vọng nhất để tạo nên ngôi sao mới. Vậy nên, để giữ chân khán giả, trong quá trình tìm kiếm tài năng, càng có nhiều tình huống gây tranh cãi thì càng thu hút sự chú ý.

Chẳng hạn, chương trình "Trạm phát sóng (+84)" có sự xuất hiện của ca sĩ Jack. Đại diện nhà sản xuất giải thích họ mời Jack tham gia vì anh là người có sức ảnh hưởng và từng có hành trình vượt khó để đạt được thành công như hiện nay, hy vọng sẽ truyền cảm hứng với các thí sinh. Tuy nhiên, Jack từng vướng ồn ào về đời tư nên khi có thông tin nam ca sĩ này tham gia chương trình, nhiều khán giả đã phản ứng, chỉ trích, tạo luồng dư luận trái chiều.

Theo các nhà chuyên môn, chất lượng cuộc thi tìm kiếm tài năng phụ thuộc vào chất lượng thí sinh đến 90%. Điều này khiến không ít nhà sản xuất gặp khó khăn bởi thực tế, nhiều chương trình vẫn chưa thể tìm ra thí sinh đủ sức chinh phục khán giả.

Mặt khác, chương trình tìm kiếm tài năng không dễ đáp ứng đòi hỏi của nhà tổ chức cũng như khán giả. Chẳng hạn, "Tân binh toàn năng" từng được kỳ vọng tạo cú hích sau khi các gameshow "Anh trai vượt ngàn chông gai", "Anh trai say hi" kết thúc mùa một. Tuy nhiên, đến nay, chương trình này vẫn chưa tạo được hiệu ứng truyền thông bùng nổ như mong đợi.

"Không còn việc ngôi sao có thể "ăn may" như trước đây nữa, bây giờ tất cả đều phải khổ luyện mới có được hào quang. Điều này phần nào cho thấy đóng góp không nhỏ của các chương trình truyền hình tìm kiếm tài năng trong việc định hình lại giá trị showbiz Việt" - một nhà sản xuất nhìn nhận.