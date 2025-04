Chuyện chưa kể về "phù thủy" âm nhạc

Một trong những nguyên nhân tạo nên thành công của "Anh trai vượt ngàn chông gai", "Chị đẹp đạp gió", "Anh trai say hi"... chính là các nhà sản xuất âm nhạc. Trong đó, SlimV tạo nên một chuỗi âm thanh đầy cảm xúc cho "Anh trai vượt ngàn chông gai"; Justa Tee luôn mang đến những bất ngờ cho "Anh trai say hi"...

Những gương mặt đình đám

"Phù thủy âm nhạc" SlimV được biết đến với vai trò là một nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc tiên phong trong việc kết hợp dòng nhạc EDM và các nhạc cụ dân tộc Việt Nam. SlimV tên thật là Cao Văn Vĩnh từng theo học tại Khoa Piano Học viện Âm nhạc quốc gia. Niềm đam mê sáng tạo và làm nhạc đã đưa SlimV đến khoa "Lý luận - Sáng tác - Chỉ huy" và dành ra 8 năm học tập tại đây. SlimV đã tạo dấu ấn với chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai".

Khắc Hưng sinh năm 1992 (em trai ca nhạc sĩ Khắc Việt) nhưng đã là producer có thâm niên của làng nhạc Việt. Khắc Hưng đã chứng minh năng lực bằng hàng loạt bản hit như "Sau tất cả", "Yêu", "Con đường tôi", "Ghen", "Đồi thông". Âm nhạc của Khắc Hưng nhận được sự quan tâm rộng lớn của giới ca sĩ trẻ và khán giả, bởi anh chàng 9X này luôn viết những điều phù hợp với thị hiếu khán giả trẻ. Ca từ của Khắc Hưng gần gũi với đời sống hằng ngày, không lên gân, không đao to búa lớn. Khắc Hưng là người đứng phía sau thành công của các ca sĩ trẻ như Nguyễn Trần Anh Quân, Min, E rik, Trọng Hiếu, Miu Lê.

Justa Tee đã tạo sức hút cho “Anh trai say hi”. (Ảnh: THẠCH THẢO)

Nếu trước đây, giới producer chỉ vài gương mặt quen thuộc, thì nay danh sách những producer tiềm năng kể ra không hết. Điểm chung của các producer là trẻ và táo bạo trong sáng tạo. Tất cả họ không bị khán giả dẫn dắt, chi phối. Thay vào đó, họ thử nghiệm và đưa khán giả vào thế giới âm nhạc của chính mình. Sản phẩm của các producer đều có hướng khai phá như DTAP đã khai thác chất liệu dân gian vào âm nhạc đương đại; SlimV mang EDM kết hợp giao hưởng; hay như Justa Tee thì kết hợp nhiều thể loại âm nhạc trong một tác phẩm; hoặc sử dụng chất liệu điện ảnh trong âm nhạc như Hứa Kim Tuyền.

Đáng đồng tiền, bát gạo

Hiện nay, SlimV là một trong những nhà sản xuất âm nhạc có thù lao cao nhất làng nhạc Việt, mức cát-xê của anh dao động từ 2.500 USD đến 10.000 USD, tùy thuộc vào từng dự án. Riêng với dự án lớn như ca khúc "Phượng hoàng lửa" của Thu Minh, chi phí trả cho SlimV vào tầm 10.000 USD.

Các nghệ sĩ tìm đến SlimV là bởi anh chăm chỉ cập nhật và tiệm cận với những xu hướng mới của âm nhạc thế giới. Không những thế, làm việc dưới vai trò là một nhà sản xuất, SlimV còn đưa ra được định hướng cho ca sĩ theo những xu hướng đang thịnh hành trong làng nhạc.

Hiện tại, SlimV là thành viên của SpaceSpeaker và là producer cho nhiều bản hit như "Âm thầm bên em", "Thái Bình mồ hôi rơi", "Remember me", "Khuôn mặt đáng thương" (Sơn Tùng M-TP), "Em ơi cứ vui" (Touliver, SlimV), "Quên anh đi" (Binz, SlimV), "The Playah" (Soobin Hoàng Sơn, SlimV)...

Để có thể hợp tác cùng DTAP, ca sĩ phải thực hiện hẳn một dự án dài hơi với nhiều tác phẩm. Mức giá trung bình của DTAP cho một ca khúc là vài trăm triệu và một dự án nằm ở mức vài tỉ đồng. Âu thì đây cũng là giá đúng cho tài năng và tên tuổi của DTAP. Có thể nói đa số các producer đều sống trong chính tác phẩm của mình và điều đó tạo nên cảm xúc rất thật, gần gũi nên mức giá cao cho những bản hit là hoàn toàn xứng đáng.

Cũng có những producer lấy giá cao nhưng không tạo được bản hit. Ngoài ra còn có những thủ thuật lên giá ca khúc trong giới producer. Khi ra bài hát mới, công nghệ chạy view để lọt top trending gần như là việc bắt buộc để ca sĩ có thể nối dài sức ảnh hưởng của mình. Trong "quy trình công nghệ" này producer là người hưởng lợi, vì nếu bài hát lọt vào top trending thì producer sẽ lại "tăng" giá. Từ đó tạo nên hiện tượng, giá trị ảo của showbiz Việt.