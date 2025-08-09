HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Nở rộ lắp điện mặt trời mái nhà, quảng cáo tiền điện 4 triệu giảm còn 100 ngàn đồng/tháng

Lê Thúy

(NLĐO) - Dịch vụ lắp điện mặt trời mái nhà "nở rộ" khi thời tiết ở miền Bắc nắng nóng, nhiều khách hàng có nhu cầu.

Chị Lan Dung, phường Cầu Giấy, Hà Nội cho hay gia đình đang có nhu cầu tìm kiếm dịch vụ lắp điện mặt trời mái nhà, với lý do tháng vừa rồi chị phải thanh toán tới 3 triệu đồng cho hóa đơn tiền điện. Cùng với đó, đợt nắng nóng gay gắt vừa qua, gia đình bị mất điện vào ban đêm và giữa trưa.

Nở rộ lắp điện mặt trời mái nhà, quảng cáo tiền điện 4 triệu giảm còn 100 ngàn đồng/tháng- Ảnh 1.

Nhiều hộ gia đình lắp điện mặt trời mái nhà để giảm chi phí điện sinh hoạt hằng tháng

Anh N., một đơn vị lắp điện mặt trời mái nhà giới thiệu: "Với thời tiết miền Bắc, gia đình nhà chị nên lắp hệ thống 6 kW, với đơn giá 8 triệu đồng mỗi kW. Nếu lắp thêm hệ thống pin lưu trữ sẽ phải trả thêm 50 triệu đồng". 

Như vậy, tổng chi phí lắp đặt của gia đình vào khoảng trên dưới 100 triệu đồng trọn gói kể cả chi phí lắp đặt.

Anh N. nhấn mạnh đổi lại lắp điện mặt trời mái nhà sẽ giúp nhà chị giảm tiền điện. 

"Tôi vừa lắp cho một gia đình hệ thống 7,5 kW giúp giảm tiền từ 4 triệu đồng mỗi tháng xuống còn 100 ngàn đồng. Mùa Đông nếu có hệ thống lưu trữ sẽ giảm tới 70-80% hóa đơn tiền điện" - anh N. cho biết.

Những điểm chú ý khi lắp điện mặt trời mái nhà

Khi tìm kiếm dịch vụ, chị Lan Dung như lạc vào ma trận vì quảng cáo, giới thiệu của người lắp đặt về giá, công suất, nguồn gốc các tấm pin năng lượng mặt trời, pin lưu trữ.

Theo ông Nguyễn Hoàng Kiên, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Bóng đèn - Phích nước Rạng Đông, giá pin năng lượng mặt trời hiện nay khá rẻ. Hộ dân lắp điện mặt trời mái nhà phải trả dao động từ khoảng 40-100 triệu đồng với công suất từ 5-10 kW, không có hệ thống lưu trữ. 

Tuy nhiên, khi lắp điện mặt trời mái nhà, gia đình cần tìm hiểu kỹ về các thông số kỹ thuật để phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế, cũng như lựa chọn các đơn vị uy tín. 

Với hệ thống không có pin lưu trữ, chuyên gia năng lượng Đào Nhật Đình cho biết lắp điện mặt trời mái nhà có thể đảm bảo đủ điện vào ban ngày khi thời tiết có nắng to nhưng vào ban đêm tắt nắng, nếu hệ thống điện ở khu vực gặp sự cố thì gia đình cũng khó tránh khỏi mất điện. 

Cùng với đó, điều kiện khí hậu ở miền Bắc, mùa Đông ít nắng, gia đình sẽ khó đạt kỳ vọng về giảm hóa đơn tiền điện nhờ hệ thống điện mặt trời mái nhà. 

