Nổ súng vào lãnh sự quán Mỹ ở Toronto, Canada truy tìm 2 nghi phạm

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Nổ súng vào lãnh sự quán Mỹ ở Toronto, Canada truy tìm 2 nghi phạm

Thu Hương

(NLĐO) - Lực lượng chức năng Canada đã tăng cường an ninh tại các cơ quan ngoại giao của Mỹ và Israel ở Toronto, Ottawa và Montreal.

Đài Phát thanh Truyền hình Canada CBC đưa tin cảnh sát nước này đang truy tìm hai nghi phạm sau vụ nổ súng nhằm vào Lãnh sự quán Mỹ tại trung tâm TP Toronto rạng sáng 11-3.

Chỉ huy cấp cao Chris Leather của Cảnh sát Kỵ binh Hoàng gia Canada (RCMP) gọi đây là "sự cố an ninh quốc gia" song cho biết hiện chưa có dấu hiệu đe dọa an toàn công cộng.

Theo Sở Cảnh sát Toronto và Cảnh sát Kỵ binh Hoàng gia Canada (RCMP), vụ việc xảy ra khoảng 4 giờ 29 phút ngày 11-3 (giờ địa phương) trước tòa nhà lãnh sự quán Mỹ gần giao lộ Queen Street West và University Avenue.

Nổ súng vào Lãnh sự quán Mỹ ở Toronto, Canada truy tìm 2 nghi phạm - Ảnh 1.

Ảnh chụp từ trên cao cho thấy một phần đường University Avenue gần lãnh sự quán đã bị phong toả. Ảnh: CBC.

Phó cảnh sát trưởng Frank Barredo cho biết một chiếc xe chạy theo hướng Nam trên đường University Avenue đã dừng trước lãnh sự quán. Hai người đàn ông bước xuống xe và bắn nhiều phát súng bằng súng ngắn vào tòa nhà, sau đó quay lại xe và rời khỏi hiện trường theo hướng Nam.

Nổ súng vào Lãnh sự quán Mỹ ở Toronto, Canada truy tìm 2 nghi phạm - Ảnh 2.

Hình ảnh chiếc xe nghi liên quan vụ nổ súng do cảnh sát Toronto công bố. Ảnh: Sở Cảnh sát Toronto.

Cảnh sát đến nơi hơn một giờ sau khi vụ việc xảy ra. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện nhiều vỏ đạn cùng dấu vết hư hại ở cửa trước và mặt ngoài tòa nhà. Theo ông Frank Barredo, thời điểm đó có người bên trong lãnh sự quán nhưng không có ai bị thương.

Ông Frank Barredo cho biết tòa nhà được gia cố an ninh rất chắc chắn nên nhiều khả năng những người bên trong thậm chí không nghe thấy tiếng súng.

Vụ việc chỉ được phát hiện khi một nhân chứng báo cho cảnh sát đang tuần tra trong khu vực.

Nổ súng vào Lãnh sự quán Mỹ ở Toronto, Canada truy tìm 2 nghi phạm - Ảnh 3.
Nổ súng vào Lãnh sự quán Mỹ ở Toronto, Canada truy tìm 2 nghi phạm - Ảnh 4.

Các sĩ quan cảnh sát đánh dấu vết đạn bắn tại lãnh sự quán. Ảnh: Thông tấn xã Canada.

Tại cuộc họp báo ngày 11-3, Chỉ huy cấp cao Chris Leather của Cảnh sát Kỵ binh Hoàng gia Canada (RCMP) cho biết cơ quan này đang phối hợp với cảnh sát Toronto và các lực lượng thực thi pháp luật trong khu vực Đại Toronto để điều tra.

Cảnh sát Toronto đã phong tỏa một đoạn đường trên đại lộ University gần lãnh sự quán để phục vụ điều tra và chưa xác định thời điểm mở lại giao thông. Nhà chức trách kêu gọi bất kỳ ai có thông tin liên quan liên hệ với cảnh sát.

Lực lượng chức năng cũng đã tăng cường an ninh tại các cơ quan ngoại giao của Mỹ và Israel ở Toronto, Ottawa và Montreal nhằm phòng ngừa nguy cơ trong thời gian tới.

Cảnh sát Kỵ binh Hoàng gia Canada (RCMP) cho biết đã liên hệ với các đối tác Mỹ, trong đó có Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI).

Khi được hỏi liệu vụ việc có liên quan đến căng thẳng gia tăng ở Trung Đông, ông Chris Leather cho biết hiện chưa thể đưa ra kết luận.

Sau vụ việc, các lãnh đạo Canada nhanh chóng lên án hành động nổ súng.

Thủ tướng Mark Carney gọi đây là "hành vi bạo lực đáng lên án và là nỗ lực đe dọa". Trong thông điệp đăng ngày 11-3, ông Mark Carney cho biết bản thân cảm thấy "nhẹ nhõm" khi không có ai bị thương và tuyên bố các cơ quan liên bang sẽ hỗ trợ tối đa cho cuộc điều tra.

Trong khi đó, Đại sứ Mỹ tại Canada Pete Hoekstra cho biết phía Mỹ đang phối hợp chặt chẽ với cảnh sát Toronto và giới chức Canada. "Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào cuộc điều tra của họ. Công việc của chúng tôi vẫn tiếp tục, chúng tôi sẽ không bị đe dọa" – ông Pete Hoekstra viết trên mạng xã hội.

Trước đó, ngày 28-2, Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran.

Cuộc xung đột đã làm dấy lên nhiều cuộc biểu tình ủng hộ và phản đối trước Lãnh sự quán Mỹ tại Toronto.

Tin liên quan

Tuyên bố mới nhất của ông Donald Trump liên quan Canada

Tuyên bố mới nhất của ông Donald Trump liên quan Canada

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ áp thuế 100% đối với tất cả hàng hóa nhập khẩu từ Canada nếu nước này đạt thỏa thuận thương mại với Trung Quốc.

Mỹ cảnh báo Canada vì thương vụ chiến đấu cơ F-35

(NLĐO) - Mỹ vừa phát đi tín hiệu điều chỉnh hiệp ước phòng không Bắc Mỹ và tăng cường hiện diện quân sự nếu Canada rút khỏi hợp đồng mua 88 tiêm kích F-35.

Ông Donald Trump rút lại lời mời Canada tham gia Hội đồng Hòa bình

(NLĐO) – Tổng thống Donald Trump rút lại lời mời Canada tham gia Hội đồng Hòa bình trong khi Thủ tướng Mark Carney nhấn mạnh “Canada tồn tại không nhờ vào Mỹ”.

Canada Mỹ khủng bố xả súng Toronto
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo