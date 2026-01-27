HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Mỹ cảnh báo Canada vì thương vụ chiến đấu cơ F-35

Thu Hương

(NLĐO) - Mỹ vừa phát đi tín hiệu điều chỉnh hiệp ước phòng không Bắc Mỹ và tăng cường hiện diện quân sự nếu Canada rút khỏi hợp đồng mua 88 tiêm kích F-35.

Tờ The Independent ngày 27-1 đưa tin Washington có thể thay đổi thỏa thuận ký kết hàng thập kỷ với Bộ Chỉ huy Phòng không Bắc Mỹ (NORAD). 

Nguyên nhân xuất phát từ việc chính phủ Canada đang bỏ ngỏ khả năng hủy bỏ thương vụ mua 88 chiếc F-35 từ tập đoàn Lockheed Martin.

Mỹ dọa siết chặt kiểm soát không phận Canada nếu thương vụ F-35 đổ vỡ - Ảnh 1.

Siêu tiêm kích F-35 tại căn cứ không quân Luke, bang Arizona - Mỹ. Ảnh: CBC

Trao đổi với đài CBC News, Đại sứ Mỹ tại Canada Pete Hoekstra nhấn mạnh nếu phía Canada cắt giảm số lượng máy bay hoặc chuyển sang nhà thầu khác, Washington sẽ buộc phải tự mình "khỏa lấp những khoảng trống" về mặt an ninh. 

Kịch bản này đồng nghĩa với việc Mỹ sẽ gia tăng số lượng F-35 biên chế riêng và đẩy mạnh tần suất tuần tra trực tiếp trong không phận quốc gia láng giềng.

Hiện tại, cơ chế NORAD cho phép quân đội hai nước phối hợp tác chiến trong không phận của nhau để đối phó các mối đe dọa. 

Tuy nhiên, ông Hoekstra ám chỉ Mỹ có thể can thiệp sâu hơn mức hiện nay, điều này đòi hỏi phải thiết lập lại các điều khoản của thỏa thuận vốn có từ thời Chiến tranh Lạnh. "NORAD chắc chắn sẽ phải thay đổi" - đại sứ Mỹ khẳng định.

Mỹ dọa siết chặt kiểm soát không phận Canada nếu thương vụ F-35 đổ vỡ - Ảnh 2.

Bên trong trung tâm chỉ huy NORAD, bang Colorado (Mỹ). Ảnh: AP

Cảnh báo của phía Mỹ xuất hiện sau khi chính phủ Canada cho biết đang "xem xét lại" thương vụ do chi phí thực tế vượt quá dự kiến. Vào năm 2022, Canada đồng ý mua 88 chiếc F-35A, song một cuộc kiểm toán sơ bộ vào năm 2025 cho thấy tổng chi phí chương trình đã tăng từ 19 tỉ USD lên 27,7 tỉ USD.

Bên cạnh gánh nặng ngân sách, Canada cũng đang tìm cách đáp trả các đe dọa áp thuế từ Tổng thống Donald Trump bằng cách đa dạng hóa đối tác quốc phòng. 

Cụ thể, Ottawa đang cân nhắc dòng JAS 39 Gripen E của tập đoàn SAAB đến từ Thụy Điển, nhất là khi nhà thầu này cam kết nội địa hóa sản xuất ngay tại Canada, hứa hẹn tạo ra hơn 12.600 việc làm cho người dân địa phương.

Mỹ dọa siết chặt kiểm soát không phận Canada nếu thương vụ F-35 đổ vỡ - Ảnh 3.

Tiêm kích JAS 39 Gripen E của tập đoàn SAAB (Thụy Điển). Ảnh: SAAB

Bà Mélanie Joly, Bộ trưởng Công nghiệp Liên bang Canada, nêu quan điểm: "Chúng tôi chắc chắn không thể kiểm soát chính sách Mỹ nhưng chúng tôi có thể kiểm soát các khoản đầu tư quốc phòng, kiểm soát việc trao hợp đồng cho ai và cách thức tạo ra việc làm tại Canada".

Phía Mỹ phản đối khả năng Canada lựa chọn vũ khí từ Thụy Điển. Đại sứ Hoekstra cho rằng việc sử dụng một dòng máy bay khác biệt sẽ gây khó khăn cho việc tác chiến chung. 

"Nếu họ quyết định chọn một sản phẩm kém ưu thế hơn, thiếu tính tương thích và khả năng phối hợp tác chiến với F-35, điều đó sẽ làm thay đổi năng lực phòng thủ của chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi phải tính toán cách để thay thế điều đó" - ông Hoekstra giải thích.

Tin liên quan

Lo ngại Mỹ, Canada lên kịch bản chưa từng có trong hơn 100 năm qua

Lo ngại Mỹ, Canada lên kịch bản chưa từng có trong hơn 100 năm qua

(NLĐO) - Lần đầu tiên sau hơn 100 năm Canada xây dựng kịch bản phòng thủ giả định trước khả năng bị Mỹ tấn công từ biên giới phía Nam.

Tàu sân bay Mỹ tới sát sườn, quân đội Iran sẵn sàng chiến đấu cao

(NLĐO) - Iran đặt quân đội trong tình trạng “sẵn sàng chiến đấu cao” khi Mỹ điều nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln cùng vũ khí mạnh tới khu vực.

Đại sứ Nga nói về khả năng Tổng thống Maduro trở về Venezuela

(NLĐO) - Đại sứ Nga tại Caracas, ông Sergey Melik-Bagdasarov, khẳng định việc Tổng thống Nicolás Maduro quay trở lại Venezuela không phải là điều không tưởng.

Canada Mỹ F-35 NORAD JAS 39 Gripen E
