Kinh tế

Nợ vài đồng vẫn không được xóa: Thuế TPHCM nói gì?”

Thy Thơ

(NLĐO) - Trước khi công khai danh sách doanh nghiệp nợ thuế, cơ quan thuế đã thực hiện hàng loạt biện pháp nhắc nợ và cưỡng chế theo quy định

Thuế TPHCM vừa công khai danh sách các doanh nghiệp nợ thuế tính đến tháng 2-2026, với tổng số tiền lên tới hơn 12.412 tỉ đồng, trong số này có nhiều doanh nghiệp nợ chỉ vài đồng hoặc vài trăm đồng.

Theo danh sách, có 15 doanh nghiệp nợ thuế từ hơn 100 tỉ đồng đến trên 2.000 tỉ đồng. Đứng đầu là Công ty Liên doanh Vũng Tàu Paradise với số nợ 2.066 tỉ đồng, tiếp đến là Công ty Lọc hóa dầu Nam Việt nợ 1.828 tỉ đồng, Công ty Golden Hill nợ 1.568 tỉ đồng, Công ty Manequins Đông Á nợ 846 tỉ đồng và Công ty Cơ khí Ngân hàng nợ 567 tỉ đồng…

Bên cạnh đó, có 97 doanh nghiệp nợ thuế từ trên 10 tỉ đồng đến dưới 100 tỉ đồng, trong đó tập trung nhiều ở lĩnh vực bất động sản. Một số doanh nghiệp đáng chú ý gồm Công ty Xây dựng địa ốc Trường Thịnh Phát nợ gần 85 tỉ đồng, Công ty BCG Land nợ hơn 71 tỉ đồng và Công ty Phát triển và Kinh doanh nhà (HDTC) nợ hơn 54 tỉ đồng…

Đáng chú ý, có những trường hợp nợ rất nhỏ, chỉ vài đồng đến vài chục ngàn đồng, như Chi nhánh Công ty sản xuất – kinh doanh đồ gỗ mỹ nghệ Nam Long nợ 2 đồng, Công ty TNHH Tư vấn – Xây dựng Liên kết nợ 5 đồng...

Theo quy định tại Nghị định 126/2020/NĐ-CP, cơ quan thuế được phép công khai thông tin người nộp thuế khi khoản nợ quá 90 ngày kể từ thời hạn phải nộp hoặc khi không chấp hành các quyết định hành chính về thuế.

Thuế TP HCM vừa công khai danh sách các doanh nghiệp nợ thuế tính đến tháng 2-2026, với tổng số tiền lên tới hơn 12.412 tỉ đồng, trong số này có nhiều doanh nghiệp nợ chỉ vài đồng hoặc vài trăm đồng.

Một lãnh đạo Thuế TPHCM cho biết trước khi công khai danh sách doanh nghiệp nợ thuế, cơ quan thuế đã thực hiện hàng loạt biện pháp nhắc nợ và cưỡng chế theo quy định của pháp luật.

Cụ thể, cơ quan thuế gửi thông báo đôn đốc nộp thuế nhiều lần. Khi người nộp thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách nhà nước và khoản nợ thuế quá hạn trên 90 ngày, thuộc trường hợp phải áp dụng cưỡng chế, cơ quan thuế sẽ tiến hành trích tiền từ tài khoản ngân hàng của đối tượng bị cưỡng chế, phong tỏa tài khoản, khấu trừ một phần tiền lương hoặc thu nhập, đồng thời ngừng sử dụng hóa đơn điện tử.

Đặc biệt, cơ quan thuế còn áp dụng biện pháp đề nghị cơ quan công an tạm hoãn xuất cảnh đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế, nếu số tiền nợ thuế từ 500 triệu đồng trở lên và khoản nợ đã quá hạn nộp trên 120 ngày. Đối với cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh, ngưỡng áp dụng là nợ thuế từ 50 triệu đồng trở lên và quá hạn trên 120 ngày.

Ngoài ra, pháp luật cũng cho phép cơ quan thuế đề nghị tạm hoãn xuất cảnh đối với bất kỳ khoản nợ thuế nào nếu người nộp thuế (doanh nghiệp hoặc cá nhân) đã bỏ trốn, không còn hoạt động tại địa chỉ kinh doanh đã đăng ký. Các quy định này được cụ thể hóa tại Nghị định 49/2025/NĐ-CP của Chính phủ, nhằm nâng cao hiệu quả thu hồi nợ thuế và đảm bảo công bằng trong thực thi pháp luật.

Về việc xóa nợ thuế, đại diện Thuế TPHCM cho biết pháp luật hiện hành chỉ cho phép cơ quan thuế thực hiện trong những trường hợp rất hạn chế. Cụ thể, doanh nghiệp, hợp tác xã bị Tòa án tuyên bố phá sản, đã thực hiện đầy đủ các khoản thanh toán theo quy định của pháp luật về phá sản nhưng không còn tài sản để nộp nợ thuế. Cá nhân đã chết hoặc bị Tòa án tuyên bố là đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự mà không có tài sản (bao gồm cả tài sản được thừa kế) để nộp tiền thuế.

Ngoài ra, các khoản nợ tiền thuế, đã quá 10 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế nhưng cơ quan thuế đã áp dụng tất cả các biện pháp cưỡng chế theo quy định mà vẫn không có khả năng thu hồi mới được đưa vào diện xóa nợ thuế.

Thuế TPHCM công khai danh sách nợ thuế, tổng số tiền lên đến hơn 12 ngàn tỉ đồng

(NLĐO) - Thuế TP HCM vừa công khai danh sách nợ thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước, tính đến tháng 2-2026 với tổng số tiền hơn 12.412 tỉ đồng.

Tập đoàn Mai Linh nợ thuế, ông Hồ Huy có thể bị tạm hoãn xuất cảnh

(NLĐO) - Cơ quan thuế vừa có thông báo về việc Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh nợ thuế hơn 6,3 tỉ đồng tính đến cuối năm 2025.

3.225 doanh nghiệp ở TPHCM nợ thuế 9.715 tỉ đồng

(NLĐO) - Trong số 3.225 doanh nghiệp tại TPHCM nợ thuế, có 13 đơn vị nợ trên 100 tỉ đồng và nhiều doanh nghiệp bất động sản nợ hàng chục tỉ đồng

