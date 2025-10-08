HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Nobel Hóa học 2025: Những người đặt nền móng để "bắt" nước, chất ô nhiễm từ không khí

Anh Thư

(NLĐO) - Ba nhà khoa học từ Nhật Bản, Úc và Mỹ đã đoạt giải Nobel Hóa học 2025 nhờ phát triển một cấu trúc phân tử mới gọi là khung kim loại hữu cơ.

Hôm 8-10, Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển đã công bố giải Nobel Hóa học 2025 thuộc về 3 nhà khoa học Susumu Kitagawa, Richard Robson và Omar M. Yaghi "vì sự phát triển khung kim loại - hữu cơ". 

Ông Susumu Kitagawa sinh ra tại Nhật Bản, hiện công tác tại Đại học Kyoto (Nhật Bản); ông Richard Robson sinh ra tại Anh, đang công tác tại Đại học Melbourne (Úc); ông Omar M. Yaghi sinh ra tại Jordan, đang công tác tại Đại học California ở Berkeley (Mỹ).

Nobel Hóa học 2025 vinh danh những người "bắt" nước, chất ô nhiễm từ không khí - Ảnh 1.

Ba nhà khoa học đoạt giải Nobel Hóa học 2025 - Ảnh: NOBEL PRIZE

Theo trang Nobel Prize, những người đoạt giải đã phát triển một loại cấu trúc phân tử mới gọi là khung kim loại hữu cơ.

Các cấu trúc này chứa các khoang lớn, nơi phân tử có thể chảy vào và ra, được sử dụng để thu thập nước từ không khí sa mạc, chiết xuất chất ô nhiễm từ nước, thu giữ carbon dioxide và lưu trữ hydro.

Những người đoạt giải sẽ chia nhau khoản thưởng 11 triệu SEK (krona Thụy Điển, tương ứng gần 30,8 tỉ đồng).

Tính cả năm nay, 117 giải Nobel Hóa học đã có chủ nhân.

Sau giải Nobel Hóa học sẽ là các giải Nobel Văn học (ngày 9-10), Nobel Hòa bình (ngày 10-10) và Nobel Kinh tế (ngày 13-10).

Trước đó, giải Nobel Y sinh 2025 và Nobel Vật lý 2025 đã tìm được chủ nhân vào các ngày 6 và 7-10. 

giải Nobel Nobel Hóa học Nobel Hóa học 2025
