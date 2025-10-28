"Nóc nhà" không muốn Harry Kane quay lại chơi bóng ở Anh

Bayern Munich đang nỗ lực thuyết phục Harry Kane ở lại sau khi mùa giải hiện tại kết thúc và một trong những lợi thế lớn nhất của "Hùm xám" trong kế hoạch này chính là thái độ của cô vợ Katie Kane.

Theo nhật báo Bild (Đức), gia đình Harry Kane đang tận hưởng cuộc sống thoải mái với chế độ đãi ngộ rất tốt tại Munich, không như khi họ còn sống tại Anh, thường xuyên bị truyền thông "bủa vây".



Katie Kane hài lòng với thành quả của chồng tại Đức sau nhiều năm chật vật tại Anh

Theo hợp đồng đã ký, Harry Kane có điều khoản được phép rời Bayern Munich vào mùa hè 2026 với chi phí giải phóng khoảng 56,7 triệu bảng.

Tuy nhiên, ban lãnh đạo đội bóng tin rằng Harry Kane sẽ không kích hoạt điều khoản này bởi anh và gia đình đã thích nghi hoàn toàn với cuộc sống ở Đức.

"Cách mọi người chào đón chúng tôi thật tuyệt vời. Các con tôi đi học rất vui, vợ tôi cũng cảm thấy hạnh phúc. Cả gia đình đều yêu cuộc sống nơi đây, Munich" - Harry Kane chia sẻ.

Vợ anh, Katie Kane, chắc chắn không hề muốn rời xa nơi mà gia đình cô đang ổn định cuộc sống, nhất là con cái đang gắn bó với trường lớp.

Gia đình Harry Kane đang hòa nhập nhanh với cuộc sống mới

Sự ổn định về cuộc sống của gia đình Harry Kane tại quê hương mới khiến Bayern Munich thêm yên tâm trước vô số tin đồn về khả năng anh quay lại nước Anh thi đấu ở giai đoạn cuối sự nghiệp. Nhiều thông tin còn cho rằng, Kane vẫn đau đáu giấc mơ chinh phục kỷ lục 260 bàn thắng của Alan Shearer tại Premier League - hiện anh còn kém cựu danh thủ đàn anh đến 47 bàn.

Kể từ khi gia nhập Bayern Munich năm 2023, phong độ của cựu tiền đạo Tottenham ngày càng chói sáng. Có thể nói, Harry Kane đang ở giai đoạn rực rỡ nhất sự nghiệp sau khi đến với Bundesliga. Anh đã có trong tay 20 pha lập công chỉ sau 13 trận mùa này, nâng tổng số bàn thắng lên con số 105 bàn sau 109 trận ra sân trong màu áo "Hùm xám".

Harry Kane đang ở giai đoạn rực rỡ nhất của sự nghiệp

Giám đốc thể thao của Bayern Munich, Max Eberl, khẳng định: "Harry Kane đủ trưởng thành để tự quyết định tương lai".

Trong khi đó, cựu danh thủ Dietmar Hamann cũng lên tiếng khuyên Bayern không nên vội gia hạn hợp đồng với Harry Kane, bởi "sẽ rất điên rồ" khi thỏa thuận giữa đôi bên hiện còn giá trị đến 20 tháng.

Bayern Munich đang dẫn đầu Bundesliga với 5 điểm nhiều hơn đội nhì bảng RB Leipzig và chuẩn bị đối đầu Bayer Leverkusen cuối tuần này. Với cuộc sống ổn định cùng phong độ thăng hoa, Harry Kane đang hướng tới danh hiệu quốc nội thứ ba liên tiếp tại Đức, thay vì nghĩ đến chuyến hồi hương sớm để tái xuất ở Premier League.