Thể thao

Phong độ "hủy diệt" của Harry Kane

ĐÔNG LINH

Harry Kane đã ghi được 20 bàn thắng chỉ sau 12 trận trên mọi đấu trường từ đầu mùa

Nếu tiếp tục giữ được phong độ ấn tượng ở Bayern Munich, Harry Kane sẽ tiến đến kỷ lục ghi bàn mới ở Champions League mà ngay cả Ronaldo hay Messi cũng chưa đạt được.

Mũi khoan sắc bén

Ở trận đấu giữa Bayern Munich và Club Brugge ở lượt trận thứ 3 vòng bảng Champions League rạng sáng 23-10, Harry Kane đóng góp một bàn trong chiến thắng 4-0 của "Hùm xám Bavaria", giúp đội nhà củng cố vị trí trong nhóm đội dẫn đầu sau 3 trận toàn thắng.

Khả năng bùng nổ mạnh mẽ của tiền đạo 32 tuổi người Anh đang khiến cả châu Âu phải ngỡ ngàng.

Phong độ "hủy diệt" của Harry Kane - Ảnh 1.

Harry Kane (số 9) thăng hoa trong cả màu áo CLB lẫn đội tuyển quốc gia .Ảnh: BUNDESLIGA

Theo thống kê của Opta, Kane là cầu thủ ghi 20 bàn thắng nhanh nhất của một mùa giải - chỉ sau 12 trận - trong khi Messi làm được điều này với 17 trận, còn Ronaldo cũng phải mất 13 trận để đạt con số bàn thắng tương tự.

Phong độ hủy diệt ấy đến từ sự ổn định và bản năng săn bàn sắc bén mà Harry Kane đã duy trì suốt hơn 2 năm qua tại Đức. Năm ngoái, anh ghi 41 bàn sau 51 trận, còn ở mùa ra mắt trước đó tại Bayern Munich, anh "nổ súng" 44 lần sau 45 trận. Nhiều người đồn thổi về một điều khoản trong hợp đồng (chưa được kiểm chứng) rằng Kane sẽ nhận thưởng 220.000 bảng Anh nếu góp công vào 40 bàn thắng trên mọi đấu trường mỗi mùa.

Nếu đúng, ngôi sao người Anh đã "bỏ túi" gần nửa triệu bảng tiền thưởng trong 2 năm qua, và mùa này mới qua hơn 3 tháng mà anh đã hoàn thành được một nửa mục tiêu đề ra - thật sự quá ấn tượng! Hiệu suất không tưởng với 12 bàn sau 7 trận Bundesliga cùng 8 pha lập công ở các đấu trường khác của Harry Kane không chỉ giúp Bayern Munich thăng hoa mà bản thân anh đang dẫn đầu cuộc đua "Vua phá lưới" ở cả Bundesliga lẫn Champions League.

Tái định nghĩa vai trò thủ lĩnh

Sau khi có pha lập công quyết định trong trận thắng Dortmund 2-1 ở "Der Klassiker" cuối tuần trước, Harry Kane được truyền thông khen ngợi hết lời. "Không chỉ là trung phong cổ điển, Harry Kane còn tái định nghĩa vai trò thủ lĩnh trên sân, khi vừa kiến tạo vừa dứt điểm vừa dẫn dắt hàng công một cách toàn diện" - giới chuyên môn Đức nhấn mạnh.

Cựu danh thủ Lothar Matthäus nhận xét: "Nếu như Manuel Neuer làm cuộc cách mạng ở vị trí thủ môn thì Harry Kane đã thay đổi khái niệm về tiền đạo hiện đại, đó là không chỉ ghi bàn mà còn điều khiển cả hệ thống tấn công". Cựu đồng đội Kingsley Coman nói ngắn gọn: "Chơi với Kane, việc ghi bàn cho cả đội trở nên dễ dàng hơn rất nhiều".

Không chỉ chói sáng ở cấp CLB, Kane còn là niềm hy vọng lớn của tuyển Anh với 23 bàn trong 15 trận gần nhất, giúp đội bóng trở thành đại diện châu Âu đầu tiên giành vé dự World Cup 2026. Kênh thể thao BBC bình luận: "Nếu Kane giữ vững phong độ, giúp Bayern vô địch Champions League và tuyển Anh đăng quang ở World Cup, anh sẽ là người kế tục xứng đáng của Michael Owen - cầu thủ Anh cuối cùng giành Quả bóng vàng năm 2001".

Kể từ khi gia nhập Bayern vào tháng 8-2023, Kane đã ghi 105 bàn sau 108 trận, nhanh nhất trong số các cầu thủ ở 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu. Trong đó có 24 bàn và 6 kiến tạo ở Champions League, thành tích chưa ai vượt qua trong cùng giai đoạn.

Với phong độ hiện nay, giới chuyên môn tin rằng Kane hoàn toàn có thể chinh phục mốc 50 bàn/mùa - cột mốc mà anh cùng Ronaldo và Messi chưa từng đạt được. 

"Ở tuổi 32, khi nhiều tiền đạo bắt đầu chững lại, Harry Kane vẫn bứt phá mạnh mẽ, khẳng định vị thế "cỗ máy ghi bàn" đáng sợ nhất châu Âu.

Phong độ "hủy diệt" của Harry Kane - Ảnh 2.


