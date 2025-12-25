HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Noel "5B" khởi động kịch Tết và chúc mừng hai đạo diễn Huỳnh Nhu, Nguyễn Hồng Đào

Thanh Hiệp (Ảnh do nhân vật cung cấp)

(NLĐO) - Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ TP HCM còn được gọi tên "5B" đã khởi động vở kịch Tết và có nhiều niềm vui.

Noel "5B" khởi động vở tết và chúc mừng hai đạo diễn Huỳnh Nhu, Nguyễn Hồng Đào - Ảnh 1.

Diễn viên, đạo diễn trẻ Huỳnh Nhu và Nguyễn Hồng Đào

Trong không khí Noel ấm áp, Sân khấu nhỏ "5B" không chỉ mang đến niềm vui đoàn viên cuối năm mà còn lặng lẽ khởi động một hành trình sáng tạo mới, vừa dành cho khán giả nhí, vừa dành lời chúc cho hai đạo diễn trẻ bước vào ngưỡng cửa nghề nghiệp bằng tất cả đam mê và niềm tin.

"5B" khởi động kịch Tết dành cho thiếu nhi

Ngày 24-12, "5B" chính thức công bố vở kịch thiếu nhi "Náo động rừng cổ tích" – tác phẩm đầu tiên của sân khấu phục vụ khán giả dịp Tết Bính Ngọ 2026. Đây được xem là món quà xuân đầy màu sắc, vui nhộn nhưng giàu ý nghĩa, dành cho các em nhỏ và gia đình trong những ngày đầu năm mới.

Vở sẽ công diễn vào tối mùng 1 Tết, mở màn cho mùa diễn Tết của một sân khấu vốn nổi tiếng với tinh thần dấn thân, bền bỉ và tử tế. "Náo động rừng cổ tích" của tác giả Vương Huyền Cơ; Madam Uyên - Bạch Kim biên tập và đạo diễn Minh Quốc dàn dựng. Từ tên gọi đã gợi mở một thế giới cổ tích quen mà lạ, nơi những nhân vật tưởng như hiền hòa bỗng bước vào những xáo trộn bất ngờ, từ đó dẫn dắt khán giả nhỏ tuổi đến với các thông điệp nhân văn về tình bạn, lòng dũng cảm, sự sẻ chia và trách nhiệm.

Noel "5B" khởi động vở tết và chúc mừng hai đạo diễn Huỳnh Nhu, Nguyễn Hồng Đào - Ảnh 2.

Diễn viên Huỳnh Nhu còn là một áo thuật trẻ được khán giả yêu thích

Với kinh nghiệm làm kịch thiếu nhi giàu cảm xúc của đội ngũ sáng tạo, vở diễn được kỳ vọng sẽ tiếp tục khẳng định vị thế của "5B" trong việc nuôi dưỡng thẩm mỹ sân khấu cho thế hệ trẻ.

"5B" chúc mừng tân đạo diễn: Huỳnh Nhu, Nguyễn Hồng Đào

Cũng trong đêm Noel đặc biệt ấy, Sân khấu nhỏ "5B" dành một khoảnh khắc trang trọng và ấm áp để chúc mừng hai đạo diễn trẻ Nguyễn Hồng Đào và Huỳnh Nhu - những gương mặt vừa báo cáo tốt nghiệp đạo diễn khoa Điện ảnh, Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP HCM.

Lời chúc mừng dành cho hai đạo diễn đã vang lên như khẳng định một cột mốc học tập được đồng nghiệp ghi nhận cho một hành trình dài. NSND Mỹ Uyên - giám đốc Nhà hát Kịch Sân khấu nhỏ TP HCM nói: "Bắt đầu từ sân khấu và đang mở rộng sang điện ảnh. Cả Nguyễn Hồng Đào và Huỳnh Nhu đều xuất thân từ sân khấu - mảnh đất đã rèn luyện cho họ tư duy nghệ thuật, cảm xúc nghề nghiệp và bản lĩnh sáng tạo. Việc tiếp tục theo học đạo diễn điện ảnh không phải là sự rẽ hướng, mà là một bước đi dài hơn, sâu hơn để làm giàu thêm ngôn ngữ nghệ thuật, mở rộng không gian sáng tạo và kết nối các loại hình nghệ thuật".

Nguyễn Hồng Đào mới đây còn hoàn thành khóa tập huấn biên kịch do Hội Sân khấu TP HCM tổ chức, cho thấy sự chuẩn bị nghiêm túc và ý thức bền bỉ với nghề. Trong khi đó, Huỳnh Nhu không chỉ là đạo diễn trẻ mà còn là ảo thuật gia, thường xuyên biểu diễn phục vụ thiếu nhi và được các em nhỏ yêu mến – một lợi thế đặc biệt khi tiếp cận khán giả trẻ bằng nhiều hình thức biểu đạt sinh động.

Noel "5B" khởi động vở tết và chúc mừng hai đạo diễn Huỳnh Nhu, Nguyễn Hồng Đào - Ảnh 4.

Các diễn viên trong vở "Náo động rừng cổ tích"

Noel tại "5B" vì thế không đơn thuần là một buổi gặp gỡ cuối năm, nơi đó còn là sự giao thoa giữa hiện tại và tương lai, giữa một vở diễn đang thành hình cho mùa Tết và những con người trẻ đang thành hình cho hành trình nghệ thuật dài lâu.

Trong không gian sân khấu nhỏ, ánh đèn không chỉ soi sáng sàn diễn, mà còn thắp lên niềm tin: rằng sân khấu vẫn là cái nôi nâng đỡ, chắp cánh cho những giấc mơ sáng tạo, để từ đó, nghệ thuật tiếp tục được trao truyền, tiếp nối và lan tỏa.

Noel "5B" mở ra một khởi đầu mới của vở "Náo động rừng cổ tích" và chúc mừng những bước đi mạnh mẽ, đầy hy vọng của lớp nghệ sĩ trẻ đang lớn lên từ chính tình yêu sân khấu.

Noel "5B" khởi động vở tết và chúc mừng hai đạo diễn Huỳnh Nhu, Nguyễn Hồng Đào - Ảnh 5.

Phim tốt nghiệp của đạo diễn Nguyễn Hồng Đào

Noel "5B" khởi động vở tết và chúc mừng hai đạo diễn Huỳnh Nhu, Nguyễn Hồng Đào - Ảnh 6.

Phim tốt nghiệp của đạo diễn Huỳnh Nhu

 

Tin liên quan

NSND Mỹ Uyên hài lòng khi "5B" làm mới vở "Đẹp bất chấp"

NSND Mỹ Uyên hài lòng khi "5B" làm mới vở "Đẹp bất chấp"

(NLĐO) – Vở kịch của tác giả Bùi Quốc Bảo đã từng diễn tại "5B", nay được tái dựng sinh động, vui nhộn.

Khán giả nhí thích thú, cười sảng khoái với "Trạm cứu hộ động vật" của 5B

(NLĐO) - Nhà hát Kịch sân khấu Nhỏ TP HCM (hay còn gọi là sân khấu 5B) đã mang lại cho khán giả nhí và phụ huynh những tiếng cười thích thú qua vở diễn "Trạm cứu hộ động vật".

Duy Hakoota - Kép trẻ của "5B" tạo dấu ấn với "Cây bút thần" và "Đẹp bất chấp"

(NLĐO) - Là gương mặt diễn viên trẻ tạo ấn tượng tại sân khấu 5B, Duy Hakoota tỏa sáng với hai vai diễn mới.

5B Huỳnh Nhu Nguyễn Hồng Đào
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo