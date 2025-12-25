Diễn viên, đạo diễn trẻ Huỳnh Nhu và Nguyễn Hồng Đào

Trong không khí Noel ấm áp, Sân khấu nhỏ "5B" không chỉ mang đến niềm vui đoàn viên cuối năm mà còn lặng lẽ khởi động một hành trình sáng tạo mới, vừa dành cho khán giả nhí, vừa dành lời chúc cho hai đạo diễn trẻ bước vào ngưỡng cửa nghề nghiệp bằng tất cả đam mê và niềm tin.

"5B" khởi động kịch Tết dành cho thiếu nhi

Ngày 24-12, "5B" chính thức công bố vở kịch thiếu nhi "Náo động rừng cổ tích" – tác phẩm đầu tiên của sân khấu phục vụ khán giả dịp Tết Bính Ngọ 2026. Đây được xem là món quà xuân đầy màu sắc, vui nhộn nhưng giàu ý nghĩa, dành cho các em nhỏ và gia đình trong những ngày đầu năm mới.

Vở sẽ công diễn vào tối mùng 1 Tết, mở màn cho mùa diễn Tết của một sân khấu vốn nổi tiếng với tinh thần dấn thân, bền bỉ và tử tế. "Náo động rừng cổ tích" của tác giả Vương Huyền Cơ; Madam Uyên - Bạch Kim biên tập và đạo diễn Minh Quốc dàn dựng. Từ tên gọi đã gợi mở một thế giới cổ tích quen mà lạ, nơi những nhân vật tưởng như hiền hòa bỗng bước vào những xáo trộn bất ngờ, từ đó dẫn dắt khán giả nhỏ tuổi đến với các thông điệp nhân văn về tình bạn, lòng dũng cảm, sự sẻ chia và trách nhiệm.

Diễn viên Huỳnh Nhu còn là một áo thuật trẻ được khán giả yêu thích

Với kinh nghiệm làm kịch thiếu nhi giàu cảm xúc của đội ngũ sáng tạo, vở diễn được kỳ vọng sẽ tiếp tục khẳng định vị thế của "5B" trong việc nuôi dưỡng thẩm mỹ sân khấu cho thế hệ trẻ.

"5B" chúc mừng tân đạo diễn: Huỳnh Nhu, Nguyễn Hồng Đào

Cũng trong đêm Noel đặc biệt ấy, Sân khấu nhỏ "5B" dành một khoảnh khắc trang trọng và ấm áp để chúc mừng hai đạo diễn trẻ Nguyễn Hồng Đào và Huỳnh Nhu - những gương mặt vừa báo cáo tốt nghiệp đạo diễn khoa Điện ảnh, Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP HCM.

Lời chúc mừng dành cho hai đạo diễn đã vang lên như khẳng định một cột mốc học tập được đồng nghiệp ghi nhận cho một hành trình dài. NSND Mỹ Uyên - giám đốc Nhà hát Kịch Sân khấu nhỏ TP HCM nói: "Bắt đầu từ sân khấu và đang mở rộng sang điện ảnh. Cả Nguyễn Hồng Đào và Huỳnh Nhu đều xuất thân từ sân khấu - mảnh đất đã rèn luyện cho họ tư duy nghệ thuật, cảm xúc nghề nghiệp và bản lĩnh sáng tạo. Việc tiếp tục theo học đạo diễn điện ảnh không phải là sự rẽ hướng, mà là một bước đi dài hơn, sâu hơn để làm giàu thêm ngôn ngữ nghệ thuật, mở rộng không gian sáng tạo và kết nối các loại hình nghệ thuật".

Nguyễn Hồng Đào mới đây còn hoàn thành khóa tập huấn biên kịch do Hội Sân khấu TP HCM tổ chức, cho thấy sự chuẩn bị nghiêm túc và ý thức bền bỉ với nghề. Trong khi đó, Huỳnh Nhu không chỉ là đạo diễn trẻ mà còn là ảo thuật gia, thường xuyên biểu diễn phục vụ thiếu nhi và được các em nhỏ yêu mến – một lợi thế đặc biệt khi tiếp cận khán giả trẻ bằng nhiều hình thức biểu đạt sinh động.

Các diễn viên trong vở "Náo động rừng cổ tích"

Noel tại "5B" vì thế không đơn thuần là một buổi gặp gỡ cuối năm, nơi đó còn là sự giao thoa giữa hiện tại và tương lai, giữa một vở diễn đang thành hình cho mùa Tết và những con người trẻ đang thành hình cho hành trình nghệ thuật dài lâu.

Trong không gian sân khấu nhỏ, ánh đèn không chỉ soi sáng sàn diễn, mà còn thắp lên niềm tin: rằng sân khấu vẫn là cái nôi nâng đỡ, chắp cánh cho những giấc mơ sáng tạo, để từ đó, nghệ thuật tiếp tục được trao truyền, tiếp nối và lan tỏa. Noel "5B" mở ra một khởi đầu mới của vở "Náo động rừng cổ tích" và chúc mừng những bước đi mạnh mẽ, đầy hy vọng của lớp nghệ sĩ trẻ đang lớn lên từ chính tình yêu sân khấu.

Phim tốt nghiệp của đạo diễn Nguyễn Hồng Đào