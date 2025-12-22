"Khát vọng bình yên" - dấu ấn nghệ thuật chính luận thăng hoa tại Bà Rịa

Các diễn viên tham gia vở "Khát vọng bình yên" của Nhà hát Kịch TP HCM nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả rại Bà Rịa

Tối 21-12-2025, tại phường Bà Rịa (TP HCM), suất diễn kịch nói "Khát vọng bình yên" của Nhà hát Kịch Thành phố đã khép lại trong những tràng pháo tay dài, xúc động.

Đến dự có lãnh đạo các đơn vị: ông Đỗ Phước Trung – Phó Giám đốc Sở VH-TT TP HCM; ông Võ Hoàng Trung – Phó Chủ tịch UBND phường Bà Rịa; Trung tá Trần Đăng Thành – đại diện Trường Cao đẳng Biên phòng; ông Hà Quốc Cường – Giám đốc Nhà hát Kịch Thành phố; ông Nguyễn Thanh Phong – Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Nghệ thuật và Thể thao tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân địa phương.

Ông Hà Quốc Cường, Giám đốc Nhà hát Kịch TP HCM, nhận định: "Suất diễn tối 21-12 không chỉ là một buổi biểu diễn thành công về mặt nghệ thuật, đêm diễn còn là điểm nhấn giàu ý nghĩa chính trị – văn hóa, nối dài mạch hoạt động "Những ngày Văn học, Nghệ thuật TP HCM" và hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22.12.1944 – 22.12.2025). Nhà hát chúng tôi rất phấn khởi trước lời khen ngợi của khán giả".

Đông khán giả là chiến sĩ đến xem vở "Khát vọng bình yên"

Trước đó, ngày 8-11-2025, cũng tại không gian này, chương trình nghệ thuật ca múa nhạc tổng hợp "Nơi hội tụ những dòng sông" do Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM tổ chức đã thu hút gần 800 đại biểu cùng hàng ngàn lượt theo dõi trực tuyến.

Thành công ấy tạo tiền đề quan trọng để đêm diễn 21-12 tiếp tục lan tỏa tinh thần tri ân lịch sử, khơi dậy lòng tự hào dân tộc và ý thức hướng về cội nguồn.

Được sự chỉ đạo của Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM, Nhà hát Kịch Thành phố phối hợp với Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bà Rịa và Trung tâm Văn hóa, Nghệ thuật và Thể thao tổ chức biểu diễn vở "Khát vọng bình yên" (tác giả Ngọc Trúc, đạo diễn NSND Trần Ngọc Giàu).

Các diễn viên Nhà hát Kịch TP HCM diễn vở "Khát vọng bình yên" được khán giả yêu mến

Vở diễn đưa khán giả trở về Củ Chi những năm 1960, nơi chiến tranh khốc liệt đã thử thách ý chí con người đến tận cùng. Nhân vật Mơ – cô gái mới 16 tuổi – cùng người yêu Thành rời Sài Gòn về quê hương tham gia du kích. Bi kịch riêng hòa vào bi tráng chung của thời đại, để rồi ở cao trào, lựa chọn tha thứ của Mơ trước kẻ thù đã mở ra một tầng nghĩa nhân văn sâu sắc: khát vọng hòa bình vượt lên hận thù.

Thủ pháp dàn dựng của NSND Trần Ngọc Giàu tiết chế mà giàu lực, nhấn vào xung đột nội tâm; mỹ thuật sân khấu, âm nhạc và ánh sáng đồng điệu, nâng đỡ cảm xúc người xem.

Sự nhập vai chân thật của dàn diễn viên từ những lớp diễn tâm lý đến các cảnh chiến đấu đã tạo nên "độ rung" cảm xúc hiếm có. Khi màn nhung khép lại, khán phòng lắng đi trong vài nhịp thở trước khi bùng nổ tiếng vỗ tay.

Nhiều khán giả xúc động bởi thông điệp nhân văn của tác phẩm: chiến thắng lớn nhất của con người là giữ được phần người giữa chiến tranh, để sau cùng, những con người từng ở hai chiến tuyến có thể gặp nhau trong bình yên.

Khán giả và nghệ sĩ Nhà hát Kịch TP HCM sau suất diễn vở "Khát vọng bình yên"



