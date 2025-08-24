HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Gia đình

Nơi bình yên gió lộng

Tôn Nữ Thanh Yên

Trong đời mỗi chúng ta, có lẽ ai cũng từng một lần thay đổi chỗ ở.

Lần di trú đầu tiên của tôi là vào năm vừa tròn tuổi trăng rằm - độ tuổi dễ dao động, nhạy cảm với những thay đổi.

Với lý do tìm kế sinh nhai cho một gia đình đông đúc, mẹ tôi dọn đến nơi này, đem mỗi mình tôi theo. Trong tay vỏn vẹn một giỏ quần áo, bước vào bốn bề tường bê-tông cốt thép, một cảm giác hụt hẫng khiến lòng tôi chơi vơi. Mẹ trấn an: "Rồi mẹ con mình sẽ sống quen thôi…".

Đó chỉ là một ki-ốt hai tầng, mái bằng, vuông vức như hai hộp diêm chồng lên nhau, nằm ở rìa một ngã ba rẽ vào một ngôi chợ nhỏ. Với diện tích khiêm tốn của một khuôn đất vuông vắn, căn nhà - ki-ốt cách biệt với các căn hộ chung quanh bằng những lối đi, bốn bề rộng thoáng nên trông giống một cây nấm ngộ nghĩnh mọc lên trơ trọi.

Nơi bình yên gió lộng- Ảnh 1.

Minh hoạ AI: Vy Thư 

Sáng sáng, tôi mở cánh cửa sắt, giúp mẹ bày biện hàng quán. Xế xế, lại dọn hàng, đóng cửa. Ăn tối xong, hai mẹ con lên gác. 

Căn gác nhỏ nhưng thoáng với mỗi bề tường trổ một cửa sổ và có một cửa ra vào ở góc tường hông bên trái. Bao quanh căn gác là một vòng hành lang có lan can chấn song, trông giống một vòng rào thấp và giản dị, như một nét trang trí bù cho kiến trúc đơn điệu của một ki-ốt.

Đoạn hành lang phía sau được dùng làm sân phơi, còn lại dành cho những chậu hoa kiểng nho nhỏ trồng cho vui mắt. Những khi tha thẩn quanh hành lang, tôi nhận ra mình có một thiên đường bé nhỏ. 

Nơi hành lang này, tôi đã lẩm nhẩm ôn những bài học thi. Cũng nơi hành lang ấy, tôi đã nghe lời tỏ tình đầu tiên vào một tối có mưa bay lất phất. Cũng từ nơi này, tôi ngắm trăng sao, mơ mộng lãng đãng và những ý tưởng, những bài thơ đầu đời đã hình thành…

Cái khuôn cửa sổ rộng mở suốt ngày đêm, gió cứ thoải mái ra vào. Giấc ngủ của mẹ con tôi được ru êm bằng cánh quạt thiên nhiên, thân thiện, hào phóng và ân cần.

Vào mùa mưa bão, cửa nẻo đóng kín vẫn nghe tiếng gió rú rít ầm ào, vẫn thấy hơi lạnh len vào qua kẽ lá sách. Mẹ con tôi phải dán giấy bịt kín các cánh cửa. Mùa lạnh đi qua, lớp giấy được bóc ra và các cánh cửa lại được mở toang đón nắng ấm, gió lành.

Cứ tưởng cuộc di trú chỉ là giai đoạn tạm thời, nào ngờ nơi này đã thành chốn thường trú… Thỉnh thoảng, ba và các anh chị em tôi thay nhau đến thăm hai mẹ con. Những ngày lễ, Tết, dịp kỷ niệm nào đó của gia đình, hai mẹ con lại nấu nướng bày dọn cho một cuộc sum họp.

Tháng năm trôi qua, căn nhà đã nhiều lần sửa chữa những chỗ hư hỏng nhưng vẫn là "cây nấm" ngộ nghĩnh, không cao lên, không nở ra chút nào. Quanh xóm lại có nhiều biến đổi. 

Người ta lấn chiếm các lối đi để cơi nới thêm diện tích. Các căn nhà lầu 2 - 3 tầng đua nhau mọc lên, ngăn những ngọn gió đến với căn gác nhỏ. Tai hại nhất là một lò mổ trái phép ngang nhiên mở ra ở nhà đối diện, hành hạ hệ thần kinh - tim mạch vốn nhạy cảm của mẹ con tôi. Đêm không còn yên tĩnh, ngày không còn trong lành. 

Chịu đựng ít lâu, mẹ con tôi quyết định trở về nhà cũ, lúc này đã vắng bóng ba tôi và thưa dần các anh, các chị. Tôi lại làm một cuộc di trú mới.

Ròng rã 21 năm gắn bó với một nơi ở. Dễ gì không chạnh lòng khi rời xa? Ngày hôm ấy, tôi bước chậm lên từng bậc thang gỗ, cảm nhận cái ọp ẹp mỏi mòn của nó. 

Tôi bước quanh hành lang một vòng với tâm trạng bâng khuâng xao xuyến khó tả, buồn tiếc bộn bề. Rồi, tôi đóng chặt từng cánh cửa lại, lòng thì thầm: "Thôi, chào nhé những ngọn gió ngày ấy. Thôi, chào nhé nhà ơi!".

Tin liên quan

Khi người lớn thèm được vỗ về, an ủi

Khi người lớn thèm được vỗ về, an ủi

Tía tôi, một người đàn ông dường như sinh ra để nếm trải sự phong trần, cả đời gắn bó với ruộng đồng, quen với gió sương, với mùi bùn non.

Hạt mầm hạnh phúc

Có những điều trong cuộc sống, ta chỉ nhận ra khi đã đi qua đủ đầy những yêu thương và cả những mất mát. Lòng biết ơn là một trong những điều như thế.

Anh nhớ về thăm mẹ...

Tiếng guitar dìu dặt của bài hát "Anh nhớ về thăm mẹ" vang lên trong không gian tĩnh lặng, từng giai điệu như sợi dây mong manh kéo tôi về bên mẹ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo