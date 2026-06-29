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World Cup 2026

Nỗi buồn của bóng đá châu Á

Hoàng Hiệp

Sau khởi đầu tương đối thuận lợi ở lượt trận đầu tiên vòng bảng World Cup 2026, các đại diện châu Á dần đuối sức, chỉ còn Nhật Bản và Úc lọt vào vòng 32 đội.

Bứt phá bất thành

Khi World Cup 2026 khởi tranh, bóng đá châu Á từng ấp ủ kỳ vọng về một cuộc bứt phá chưa từng có. Hàn Quốc, Ả Rập Saudi, Qatar, Iran, Nhật Bản và Úc cùng bất bại ở lượt trận mở màn. Hai tân binh Jordan và Uzbekistan dù thua nhưng cũng kịp ghi được bàn thắng trong trận ra mắt. Chỉ riêng Iraq không thể cản bước Na Uy của Erling Haaland đang có phong độ cao.

Sau 3 lượt đấu, Nhật Bản và Úc là 2 đại diện châu Á còn sót lại giành quyền góp mặt ở vòng knock-out. "Samurai xanh" vẫn xứng đáng vị thế lá cờ đầu của bóng đá châu Á với lối chơi ổn định, bản lĩnh, đủ sức cạnh tranh cùng những đối thủ tầm cỡ. Úc cũng gây ấn tượng nhờ màn trình diễn thuyết phục trước Thổ Nhĩ Kỳ, từng được đánh giá là "ngựa ô" ở mùa giải năm nay.

Số lượng suất tham dự World Cup nhiều hơn không đồng nghĩa với chất lượng được nâng lên tương ứng. Thể thức mới mở ra cơ hội lịch sử song cũng vô tình phơi bày khoảng cách giữa nhóm dẫn đầu châu Á với phần còn lại.

Nỗi buồn của bóng đá châu Á - Ảnh 1.

Nhật Bản có thể là niềm hy vọng lớn nhất của bóng đá châu Á ở World Cup 2026. (Ảnh: FIFA)

Hàn Quốc để lại nỗi thất vọng lớn nhất. Thất bại sát nút 0-1 trước Mexico có thể chấp nhận được nhưng trận thua bạc nhược trước Nam Phi đã phô bày hình ảnh rệu rã, thiếu sáng tạo và hoàn toàn bế tắc của đội bóng này, khi ngôi sao Son Heung-min không còn ở thời đỉnh cao.

Iran bất bại cả 3 trận nhưng 3 kết quả hòa không giúp họ có được chỉ số phụ đủ tốt. Còn Ả Rập Saudi, Iraq, Qatar, Jordan và Uzbekistan để lộ sự chênh lệch lớn về trình độ trước các đối thủ có chiến thuật và nền tảng thể lực tốt hơn.

Bùng nổ châu Phi

Trong 10 đại diện châu Phi tham dự World Cup 2026, duy nhất Tunisia bị loại từ vòng bảng. Morocco, Senegal, Bờ Biển Ngà, Ai Cập, Ghana, Nam Phi, Algeria, CHDC Congo, thậm chí cả tân binh Cape Verde đều đi tiếp, cho thấy hình ảnh của một châu Phi đang trưởng thành mạnh mẽ.

Hệ thống phòng ngự kỷ luật, sức bền đáng nể cùng tinh thần chiến đấu bền bỉ giúp những đội bóng đến từ châu Phi giành được các điểm số quan trọng dù bị đánh giá thấp hơn. CHDC Congo cầm chân Bồ Đào Nha, Ghana giành điểm trước tuyển Anh, còn Cape Verde vượt qua cả cựu vương thế giới Uruguay để giành ngôi nhì bảng H...

World Cup 2026 mang đến hồi chuông cảnh báo dành cho bóng đá châu Á. Nếu không có những thay đổi mang tính hệ thống thì khoảng cách với các nền bóng đá có thể sẽ còn bị nới rộng trong những kỳ World Cup sắp tới.

Nỗi buồn của bóng đá châu Á - Ảnh 2.

 

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