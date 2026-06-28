CHDC Congo khiến tuyển Hàn Quốc bị loại khỏi World Cup 2026

CHDC Congo đã viết nên cột mốc lịch sử khi đánh bại Uzbekistan 3-1 ở lượt trận cuối bảng K World Cup 2026, qua đó lần đầu tiên giành quyền góp mặt ở vòng đấu loại trực tiếp của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Kết quả này cũng khiến tuyển Hàn Quốc hết cơ hội đi tiếp khi bị bật khỏi nhóm 8 đội hạng 3 có thành tích tốt nhất vòng bảng World Cup 2026.

Bị dồn vào thế buộc phải thắng để nuôi hy vọng đi tiếp, đại diện châu Phi lại khởi đầu đầy khó khăn. Ngay phút 10, đội trưởng Eldor Shomurodov tận dụng sai lầm của hàng thủ CHDC Congo để mở tỉ số cho Uzbekistan, thắp lên hy vọng về một chiến thắng danh dự cho đội bóng lần đầu dự World Cup.

Tuy nhiên, bản lĩnh đã giúp CHDC Congo lật ngược tình thế trong hiệp 2. Sau nhiều pha hãm thành liên tiếp, Yoane Wissa mang về quả phạt đền và tự mình thực hiện thành công ở phút 68, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Bàn gỡ giải tỏa áp lực cho đại diện châu Phi, giúp họ chơi càng lúc càng hưng phấn.

Chỉ 10 phút sau, cầu thủ vào sân thay người Fiston Mayele tận dụng cơ hội trong vòng cấm để ghi bàn nâng tỉ số lên 2-1. Khi Uzbekistan dâng toàn đội hình tìm bàn gỡ ở những phút bù giờ, Wissa hoàn tất cú đúp bằng pha phản công sắc bén, ấn định chiến thắng 3-1 đầy cảm xúc cho CHDC Congo.

Ba điểm quý giá giúp CHDC Congo kết thúc vòng bảng với 4 điểm. Dù chỉ xếp thứ ba sau Colombia và Bồ Đào Nha, đại diện châu Phi vẫn giành vé vào vòng 1/16 nhờ nằm trong nhóm 8 đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất. Đây cũng là chiến thắng đầu tiên của họ tại một kỳ World Cup kể từ khi trở lại giải đấu sau hơn nửa thế kỷ.

Ở chiều ngược lại, Uzbekistan khép lại kỳ World Cup đầu tiên trong lịch sử bằng ba trận toàn thua. Dẫu vậy, đội bóng Trung Á vẫn để lại nhiều tín hiệu tích cực với tinh thần thi đấu quả cảm và những màn trình diễn giàu quyết tâm trước các đối thủ mạnh hơn.

Tại vòng 1/16, CHDC Congo sẽ đối đầu tuyển Anh. Với tinh thần đang lên sau chiến tích lịch sử, "Những chú Báo" hoàn toàn có thể tạo nên thêm một bất ngờ tại World Cup 2026.