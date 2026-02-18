HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Nội các Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đồng loạt từ chức

Cao Lực

(NLĐO) – Bà Sanae Takaichi dự kiến được tái trúng cử làm thủ tướng Nhật Bản trong cuộc bỏ phiếu vào chiều 18-2, khi quốc hội triệu tập một kỳ họp đặc biệt.

Kỳ họp trên được triệu tập sau khi đảng Dân chủ Tự do (LDP) của bà Takaichi giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử hạ viện ngày 8-2.

Trước khi kỳ họp kéo dài 150 ngày bắt đầu, toàn bộ nội các của bà Takaichi đã đồng loạt từ chức theo quy định của Hiến pháp, trước khi nội các mới được thành lập.

Cùng với ban lãnh đạo LDP, tất cả các bộ trưởng - bao gồm Bộ trưởng Ngoại giao Toshimitsu Motegi, Bộ trưởng Tài chính Satsuki Katayama và Bộ trưởng Quốc phòng Shinjiro Koizumi - được cho là sẽ tiếp tục nắm giữ các vị trí đã đảm nhiệm trong nội các đầu tiên của bà Takaichi.

Theo báo Mainichi Shimbum, bà Takaichi dự kiến tổ chức họp báo vào tối 18-2 để giải thích chính sách tài khóa và kế hoạch ngừng thuế tiêu dùng đối với thực phẩm trong 2 năm. Đây vốn là cam kết mà LDP đưa ra trong chiến dịch tranh cử.

Nhật Bản: Nội các Thủ tướng đồng loạt từ chức trước phiên họp đặc biệt - Ảnh 1.

Bà Sanae Takaichi dự kiến được tái trúng cử làm thủ tướng Nhật Bản trong cuộc bỏ phiếu vào ngày 18-2. Ảnh: AP

Trong cuộc tổng tuyển cử, LDP theo đường lối bảo thủ đã giành được kỷ lục 316/465 ghế hạ viện, tăng từ 198 ghế trước đó.

Bà Takaichi đã kêu gọi bầu cử sớm bằng cách giải tán hạ viện ngay khi bắt đầu kỳ họp quốc hội thường kỳ năm nay vào ngày 23-1, nhằm tận dụng tỉ lệ ủng hộ cao đối với nội các của mình và cải thiện vị thế của liên minh LDP-JIP tại Hạ viện.

Đảng trung hữu JIP, còn được biết đến với tên Nippon Ishin (Đổi mới Nhật Bản), giành được 36 ghế, tăng so với 34 ghế trước bầu cử.

Quốc hội Nhật Bản sẽ triệu tập kỳ họp đặc biệt kéo dài 150 ngày từ ngày 18-2 đến ngày 17-7. Các phiên thảo luận ban đầu dự kiến tập trung vào dự thảo ngân sách ban đầu cho năm tài khóa 2026 bắt đầu từ tháng 4.

Bà Takaichi, người được biết đến với lập trường chính trị bảo thủ và quan điểm an ninh cứng rắn, sẵn sàng thúc đẩy sửa đổi Hiến pháp hòa bình - mục tiêu lâu nay của LDP.

Tuy nhiên, việc sửa đổi đạo luật tối cao này phải vượt qua rào cản thủ tục rất cao, khi đề xuất cần nhận được sự ủng hộ của 2/3 nghị sĩ ở thượng viện lẫn hạ viện trước khi được đưa ra trưng cầu dân ý toàn quốc.

Tin liên quan

Sức hút mãnh liệt của nữ Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi

Sức hút mãnh liệt của nữ Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi

(NLĐO) - Đảng Dân chủ Tự do (LDP) từ chỗ lún sâu trong bê bối lại chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử ngày 8-2, phần lớn là nhờ sức hút của bà Sanae Takaichi.

Thủ tướng Nhật Bản thắng vang dội

Thủ tướng Sanae Takaichi đã thắng vang dội nhờ đánh cược vào cuộc bầu cử sớm mà bà tiến hành chỉ sau 3 tháng nắm quyền

VIDEO: Tổng thống Hàn Quốc và Thủ tướng Nhật Bản trổ tài cùng đánh trống

(NLĐO) - Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã có khoảnh khắc giao lưu văn hóa đặc biệt khi cùng song tấu với dàn trống.

