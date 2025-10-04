HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Bà Sanae Takaichi: Bộ trưởng rất nhiều bộ trước khi có cơ hội thành nữ thủ tướng Nhật Bản

Anh Thư

(NLĐO) - Bà Sanae Takaichi (64 tuổi) từng giữa nhiều chức vụ quan trọng trong nội các của 4 vị thủ tướng Nhật Bản.

Theo hồ sơ công khai từ Văn phòng Thủ tướng Nhật Bản, bà Sanae Takaichi tốt nghiệp Khoa Quản trị kinh doanh, Đại học Kobe (Nhật Bản) vào năm 1984, sau đó tiếp tục theo học tại Học viện Chính phủ và quản lý Matsushita.

Bà vừa giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu bầu lãnh đạo đảng Dân chủ tự do (LDP) ngày 4-10, trở thành người kế nhiệm Thủ tướng sắp mãn nhiệm Shigeru Ishiba trên cương vị người đứng đầu LDP. Nếu qua ải quốc hội trong cuộc bỏ phiếu ngày 15-10 tới, bà sẽ trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản.

Bà Sanae Takaichi: Giáo sư đại học, từng là bộ trưởng nhiều bộ - Ảnh 1.

Bà Sanae Takaichi đứng lên giữa các thành viên Đảng Dân chủ tự do (LDP) cầm quyền sau khi giành chiến thắng hôm 4-10 - Ảnh: KYODO

Năm 1987, bà là nghiên cứu viên Quốc hội Mỹ và đến năm 1989 trở thành giảng viên trường Cao đẳng Kinh tế Nihon (Nhật Bản).

Năm 1993, bà Takaichi được bầu vào Hạ viện Nhật Bản lần đầu tiên và đến năm 1998 trở thành Thứ trưởng Bộ Thương mại và công nghiệp quốc tế dưới thời cựu Thủ tướng Obuchi Keizo.

Năm 2001, bà là Chủ tịch Ủy ban Giáo dục, văn hóa, thể thao, khoa học và công nghệ Hạ viện Nhật Bản.

Vào năm 1998, dưới thời cựu Thủ tướng Junichiro Koizumi, bà Takaichi giữ chức Thứ trưởng Bộ Kinh tế, thương mại và công nghiệp.

Năm 2004, bà trở thành giáo sư Khoa Kinh tế của Đại học Kinki (Nhật Bản).

Là học trò của cố Thủ tướng Shinzo Abe, bà đã đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng trong Đảng Dân chủ tự do (LDP) dưới thời nhà lãnh đạo này - với tư cách là người đứng đầu chính sách và chủ tịch hội đồng các vấn đề chung - và trong nội các, theo tờ Japan Times.

Giai đoạn đó, bà đã đi qua các chức vụ Bộ trưởng Bộ Kinh tế, thương mại và Công nghiệp; Bộ Chính sách khoa học và công nghệ; Bộ Đổi mới; Bộ Okinawa và lãnh thổ phía Bắc, Bộ Bình đẳng giới, Bộ Xã hội và an toàn thực phẩm; và sau cùng là Bộ trưởng Bộ Nội vụ và truyền thông.

Bà cũng giữ kỷ lục là Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại vị lâu nhất của Nhật Bản.

Ngoài ra, bà cũng kiêm nhiệm Bộ trưởng Bộ An sinh xã hội và hệ thống mã số thuế trong nội các ông Abe lần thứ 3 và thứ 4.

Trong nội các của Thủ tướng sắp mãn nhiệm Shigeru Ishiba, bà Takaichi là Bộ trưởng Bộ An ninh kinh tế, Bộ Chiến lược "Cool Japan", Bộ Chiến lược sở hữu Trí tuệ, Bộ Chính sách khoa học và công nghệ, Bộ Chính sách vũ trụ.

Lần tranh cử năm 2025 là lần tranh cử vị trí chủ tịch LDP thứ ba của bà Sanae Takaichi. Trong cuộc bầu cử năm ngoái, bà chỉ thua ông Ishiba.

