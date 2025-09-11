HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Nơi cầu Phong Châu sập 1 năm trước: Diện mạo mới sừng sững đến khó tin

Theo Đức Hoàng (Vietnamnet)

Một năm trước, vụ sập cầu Phong Châu đã để lại cảnh tượng đổ nát, chia cắt đôi bờ sông Hồng.

Giờ đây, cũng tại vị trí đó, một cây cầu mới sắp hoàn thành sau chiến dịch thi công thần tốc, trở thành minh chứng cho sự hồi sinh mạnh mẽ từ trong gian khó.

Cách đây một năm, cầu Phong Châu, cây cầu huyết mạch trên tuyến quốc lộ 32C bất ngờ bị sập, cuốn trôi trụ T7 và 2 nhịp dàn chính. Sự cố khiến người dân cả nước bàng hoàng, đau buồn, đặc biệt là với thân nhân 8 nạn nhân tử vong, mất tích. Đặc biệt, cầu Phong Châu bị sập khiến giao thông trên tuyến quốc lộ 32C kết nối khu vực Tây Bắc bị tê liệt.

Nguyên nhân vụ việc được cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ xác định do ảnh hưởng của cơn bão số 3 (Yagi), mực nước trên sông Hồng dâng cao làm sập nhịp cầu.

Cầu Phong Châu mới hoàn thành: Biểu tượng hồi sinh sau thảm họa sập cầu - Ảnh 1.

Sự cố sập cầu Phong Châu xảy ra vào ngày 9-9-2024. Ảnh: Đức Hoàng

Ngay sau khi vụ sập cầu Phong Châu xảy ra, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đã có mặt trực tiếp tại hiện trường chỉ đạo kiểm tra, triển khai ngay công tác khắc phục sự cố sập nhịp cầu Phong Châu, tập trung công tác cứu hộ cứu nạn đối với những nạn nhân vụ sập cầu.

Đồng thời, sáng 10-9-2024, Lữ đoàn 249, Binh chủng Công binh đã cử 200 cán bộ, chiến sĩ cùng trang thiết bị để triển khai bắc cầu phao phục vụ việc đi lại tạm thời cho nhân dân đôi bờ sông Hồng. Tuy nhiên, do điều kiện thuỷ văn, thời tiết khiến công tác bắc cầu chưa thể triển khai ngay, sau 20 ngày khi các điều kiện đảm bảo, ngày 29-9 cầu phao mới hoàn thành việc lắp đặt và đi vào hoạt động.

Cầu Phong Châu mới hoàn thành: Biểu tượng hồi sinh sau thảm họa sập cầu - Ảnh 2.

Đại tá Nguyễn Đăng Chiến, Trưởng Phòng Tuyên huấn, Binh chủng Công binh cho biết, trong gần 1 năm qua, mỗi ngày cầu phao phục vụ khoảng 15.000 lượt người, phương tiện di chuyển. Ước tính, tổng số lượt xe ô tô, xe gắn máy, xe thô sơ và người dân qua sông khoảng hơn 3 triệu lượt đảm bảo an toàn.

"Đây là sứ mệnh quan trọng của Lữ đoàn 249 nói riêng và Binh chủng Công binh nói chung để nối liền nhịp sông, gắn kết nghĩa tình quân dân" - Đại tá Nguyễn Đăng Chiến chia sẻ.

Trong 50 ngày sau sự cố sập cầu, nhiều lực lượng cứu hộ, trong đó có cả lực lượng người nhái của Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126, Quân chủng Hải quân được cử đến khu vực cầu Phong Châu để tham gia tìm kiếm, cứu nạn. Đến ngày 29-10-2024, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đã đồng ý với đề xuất kết thúc tìm kiếm nạn nhân mất tích sau vụ sập cầu Phong Châu.

4 nạn nhân chưa tìm thấy bao gồm: Nguyễn Thị Lan (19 tuổi), Nguyễn Hà Chi (19 tuổi), Nguyễn Thị Bích Hằng (36 tuổi) và Nguyễn Thị Yến (45 tuổi).

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng đã tiến hành trục vớt nhịp cầu bị đổ sập, tháo dỡ phần còn lại của cầu Phong Châu sau sự cố. Hiện tại, tỉnh Phú Thọ đang thực hiện thủ tục đấu giá nhịp giàn thép cầu Phong Châu cũ sau khi trục vớt với tổng khối lượng khoảng 675 tấn.

Cầu Phong Châu mới hoàn thành: Biểu tượng hồi sinh sau thảm họa sập cầu - Ảnh 3.

675 tấn thép cầu Phong Châu cũ được trục vớt đang làm các thủ tục đấu giá theo quy định. Ảnh: Đức Hoàng

Cầu Phong Châu mới chuẩn bị đi vào hoạt động

Trước những yêu cầu cấp bách về việc nối lại tuyến giao thông quốc lộ 32C, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã đồng ý việc đầu tư xây dựng cầu Phong Châu mới theo quy định về xây dựng công trình khẩn cấp.

Ngày 21-12-2024, tại xã Phùng Nguyên, Bộ Giao thông Vận tải (cũ) đã tổ chức lễ triển khai thi công Dự án đầu tư xây dựng cầu Phong Châu mới - Quốc lộ 32C.

Cầu Phong Châu mới có chiều dài khoảng 652,88 m được xây dựng vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực với bề rộng cầu 20,5m phù hợp với bề rộng nền đường. Tổng mức đầu tư dự án hơn 635 tỷ đồng do Ban Quản lý dự án Thăng Long được giao làm chủ đầu tư và Binh đoàn 12 là nhà thầu thi công. Dự kiến cây cầu mới sẽ hoàn thành sau 365 ngày thi công.

Cầu Phong Châu mới hoàn thành: Biểu tượng hồi sinh sau thảm họa sập cầu - Ảnh 4.

Dự án cầu Phong Châu mới đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng. Ảnh: Đức Hoàng

Tuy nhiên, với mục tiêu hoàn thành sớm nhất phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, phát triển kinh tế xã hội địa phương, bằng nhiều giải pháp kỹ thuật và sự nỗ lực, cố gắng thi công 3 ca, 4 kíp không ngày nghỉ của cán bộ, kỹ sư, công nhân trên công trường cầu Phong Châu, mới đây ngày 27-8, Bộ Xây dựng, Bộ Quốc phòng và tỉnh Phú Thọ tổ chức lễ hợp long cầu Phong Châu mới.

Đến thời điểm hiện tại, cầu Phong Châu mới đã bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng, dự kiến sẽ chính thức đi vào hoạt động vào tháng 10, vượt tiến độ hơn 2 tháng.

Cầu Phong Châu mới hoàn thành: Biểu tượng hồi sinh sau thảm họa sập cầu - Ảnh 5.

Thượng tá Trần Đăng Tuấn, Chỉ huy công trường cho biết, để đẩy nhanh tiến độ, ngay sau khi khởi công cầu Phong Châu mới, tranh thủ thời tiết thuận lợi, nhà thầu thi công đã tập trung tăng cường trang thiết bị máy móc hiện đại cùng nhân lực thi công xuyên Tết 3 ca 4 kíp. 

Hiện các hạng mục chính đã hoàn thành, đơn vị thi công tiếp tục triển khai các hạng mục còn lại như lắp đặt hệ thống lan can, hệ thống chiếu sáng, trang trí và rải thảm bê tông nhựa, gia cố kè sông, lắp đặt hệ thống an toàn giao thông.

"Toàn công trường đã vượt qua các khó khăn, đặc biệt là điều kiện thời tiết để đẩy nhanh vượt tiến độ 2,5 - 3 tháng nhưng chất lượng công trình vẫn được đặt lên hàng đầu và là ưu tiên số 1 của nhà thầu" - thượng tá Trần Đăng Tuấn cho biết.

Sau vụ sập cầu để lại nhiều mất mát, cây cầu Phong Châu mới hoàn thành không chỉ khơi thông tuyến huyết mạch mà còn trở thành biểu tượng của sự hồi sinh, niềm tin và khát vọng phát triển của người dân đôi bờ sông Hồng.

Tin liên quan

Thủ tướng kiểm tra tiến độ cầu Phong Châu, dự kiến thông xe vào tháng 10-2025

Thủ tướng kiểm tra tiến độ cầu Phong Châu, dự kiến thông xe vào tháng 10-2025

(NLĐO)- Thủ tướng đã biểu dương, tặng quà động viên các kỹ sư, công nhân tại công trường dự án cầu Phong Châu.

Bộ trưởng Quốc phòng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ xây cầu Phong Châu mới

(NLĐO)- Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ xây dựng, sớm đưa cầu Phong Châu mới vào phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân

Phát hiện hộp sọ ven sông Hồng, lấy mẫu gia đình nạn nhân vụ sập cầu Phong Châu

(NLĐO) - Phát hiện sọ người ở bãi bồi sông Hồng, cơ quan chức năng đã mời gia đình nạn nhân vụ sập cầu Phong Châu đến để lấy mẫu giám định ADN

cầu Phong Châu Phong Châu cầu Phong Châu mới vụ sập cầu Phong Châu
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo