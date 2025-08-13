Sáng 13-8, tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam (xã Núi Thành, TP Đà Nẵng), Hội phụ nữ cơ sở Phòng Tham mưu - Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tổ chức chương trình "Nồi cháo chiến sĩ", trao 100 suất cháo sáng, sữa và hoa quả tặng bệnh nhân, người nhà đang điều trị tại bệnh viện.

Phụ nữ Vùng Cảnh sát biển 2 trao suất cháo tặng bệnh nhân và người nhà tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam

Từ sáng sớm, cán bộ, hội viên Hội phụ nữ đã tất bật chuẩn bị nguyên liệu, nấu cháo và vận chuyển đến bệnh viện. Mỗi suất cháo đầy đủ dinh dưỡng, kèm theo sữa, trái cây cùng với những lời thăm hỏi, động viên là tình cảm, sự chia sẻ đầy ấm áp của các nữ chiến sĩ Cảnh sát biển gửi tới các bệnh nhân và người nhà có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện.

Chương trình "Nồi cháo chiến sĩ" là một hoạt động định kỳ, được Hội phụ nữ cơ sở Phòng Tham mưu, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 triển khai từ năm 2019. Kinh phí thực hiện chương trình chủ yếu từ nguồn vận động đóng góp của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị và nguồn tiết kiệm trong thực hiện các chương trình "Ngôi nhà 100 đồng", nuôi heo đất gây quỹ tiết kiệm...

Trong thời gian tới, Hội phụ nữ cơ sở Phòng Tham mưu, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tiếp tục duy trì có hiệu quả Chương trình "Nồi cháo chiến sĩ" cùng với thực hiện tốt các hoạt động an sinh xã hội, hướng tới các đối tượng chính sách, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Qua đó, lan tỏa tình yêu thương và phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, Người chiến sĩ Cảnh sát biển, thể hiện tinh thần "Phụ nữ Cảnh sát biển đoàn kết, kỷ cương, nhân ái", góp phần tô thắm hình ảnh người nữ quân nhân trong thời kỳ mới.