Nỗi lo IS trỗi dậy trở lại

Tại những nơi này, IS đã chiếm lãnh thổ và tài nguyên, đồng thời có thể dùng chúng làm bệ phóng cho một chiến dịch bạo lực cực đoan mới. Đó là cảnh báo của các chuyên gia và quan chức sau khi xảy ra vụ tấn công khủng bố khiến ít nhất 144 người thiệt mạng ở Nga hồi tuần rồi.



Theo trang The Guardian hôm 28-3, các chính phủ châu Âu đã nâng cảnh báo khủng bố lên mức cao nhất trong nhiều năm. Giới chuyên gia khẳng định vụ tấn công này có thể là một phần trong chiến dịch bạo lực cực đoan mới nhằm vào châu Âu, vốn đã được IS âm thầm lên kế hoạch suốt nhiều năm. Bằng chứng thu được từ khu vực châu Phi Hạ Sahara, nơi IS mở rộng lãnh thổ đáng kể trong những năm gần đây, cho thấy đầu não của chúng duy trì liên lạc chặt chẽ với các nhóm chân rết thông qua một mạng lưới chia sẻ thông tin tinh vi. Trong số này, ISIS-K, nhánh của IS ở Afghanistan, đã lên tiếng nhận trách nhiệm vụ tấn công ở Nga.

Nhân viên thực thi pháp luật Nga gần khu phức hợp Crocus City Hall bị tấn công khủng bố hôm 22-3. Ảnh: REUTERS

Tại thành trì chính của IS ở Iraq và Syria, chiến dịch chống khủng bố của liên minh quốc tế thành công chủ yếu nhờ sự hiện diện của binh lính, cũng như khả năng phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quốc tế và địa phương. Những lợi thế nêu trên đã biến mất tại Afghanistan, nơi Taliban chưa thể đánh bại ISIS-K dù liên tục phát động các cuộc tấn công chống lại nhóm này.

Vào năm 2021, sau khi rút khỏi thủ đô Kabul, Mỹ thông báo họ sẽ phải dựa vào năng lực "xuyên biên giới" để chống lại IS và các nhóm cực đoan quốc tế khác ở Afghanistan. Đáng lo ngại không kém, IS thời gian qua lợi dụng cuộc xung đột giữa Israel và nhóm vũ trang Hamas tại Dải Gaza để chiêu mộ và cực đoan hóa chiến binh, kêu gọi tấn công hàng loạt mục tiêu dân sự trên toàn thế giới. Trong thông điệp được phát trên ứng dụng nhắn tin Telegram ngày 28-3, người phát ngôn Abu Huthaifa al-Ansari của IS đã kêu gọi những phần tử ủng hộ tổ chức này tiến hành hoạt động khủng bố trên toàn thế giới, đặc biệt là ở Mỹ, châu Âu và Israel.

Cùng ngày, Bộ Chỉ huy tác chiến chung Iraq thông báo lực lượng chính phủ nước này đã tiêu diệt thành công Samir Khader Sharif Shihan Al-Nimrawi, được mô tả là một trong những thủ lĩnh khủng bố "có bàn tay nhuốm máu của người dân vô tội ở tỉnh Anbar (phía Tây của Iraq)". Thông tin trên được công bố giữa lúc IS có dấu hiệu hồi sinh ở Iraq, nơi Tướng Mỹ Michael Kurilla ước tính có 1.000 tay súng IS đang ẩn náu. Trong bản báo cáo được công bố vào giữa tháng này, tình báo Mỹ khẳng định các nhánh của IS và Al-Qaeda - tổ chức đứng sau vụ tấn công khủng bố 11-9 ở Mỹ - nhiều khả năng tiếp tục bành trướng trong tương lai, bất chấp nhiều thủ lĩnh của chúng bị tiêu diệt thời gian qua.