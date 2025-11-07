NSƯT Diệu Hiền và NSƯT Vũ Linh

Nỗi buồn của nghệ sĩ lão thành tuổi 80 nhiều ngày qua đã được các đồng nghiệp nghệ sĩ chia sẻ. Diệu Hiền là một trong những đào võ danh tiếng của sân khấu cải lương đã bị cộng đồng mạng công kích chỉ vì ghé thăm, động viên nghệ sĩ Hồng Nhung và Hồng Phượng, đã khiến nhiều người trong giới nghệ thuật và khán giả quan tâm không khỏi xót xa.

Đó không chỉ là câu chuyện của một chuyến thăm hỏi. Đó là nỗi niềm của một nghệ sĩ lão thành, đang sống quãng đời cuối cùng trong sự lặng lẽ, nhưng vẫn đau đáu tình nghề, tình người – để rồi bỗng dưng trở thành tâm điểm của những lời quy kết, phán xét vô cớ.

NSƯT Diệu Hiền: "Tôi có chuyện uất ức mới xin được nói…"

NSƯT Diệu Hiền trải lòng trong một đoạn clip ngắn, giọng chậm rãi mà nặng trĩu: "Tôi chưa lẫn đâu. Nếu lẫn, làm sao tôi còn viết bài ca, nhớ từng chuyện xưa? Tôi đi thăm Hồng Nhung và Hồng Phượng vì thương các em khó khăn, chứ tôi có mưu cầu gì đâu. Vậy mà người ta chửi bới, nói tôi thế này thế kia… Tôi uất".

Nghệ sĩ nhắc đến hoàn cảnh hiện tại của hai người em trong nghề diễn viên: sống chật vật, đi hát không nhiều, phải lo cơm áo từng ngày. "Cải lương khó hát, kiếm được một đêm diễn khó vô cùng. Hồng Nhung, Hồng Phượng phải đi mướn nhà, không đi hát thì lấy đâu ra tiền trả? Tôi nghĩ tới điều đó nên tới thăm".

NSƯT Diệu Hiền

Có một điều bà nhấn mạnh, rõ ràng, rành mạch: "Tôi không đứng về phe ai. Tôi chỉ thương các em cực khổ mà tới thăm".

Trong lời tâm sự ấy không có sự oán trách, chỉ có nỗi buồn của một người từng đi qua hết thăng trầm cuộc đời, nhưng vẫn không thoát được sự tàn nhẫn của mạng xã hội thời nay – nơi lời nói có thể bị diễn giải theo vô vàn hướng, nơi tình nghĩa dễ bị thay thế bằng suy diễn và công kích.

Diệu Hiền – Vũ Linh tình thầy trò keo sơn

Để hiểu nỗi đau của NSƯT Diệu Hiền hôm nay, cần nhắc lại mối tình thầy – trò hiếm có trong lịch sử cải lương giữa NSƯT Diệu Hiền và NSƯT Vũ Linh khi cả hai cùng đi diễn trên sân khấu đoàn Kim Chưởng.

Bà dạy ông từ lối ca – cách diễn – đến cách sống, uốn nắn cả tính cách ngang tàng của chàng trai trẻ.

NSƯT Vũ Linh luôn gọi bà bằng hai tiếng "chị Hiền" đầy sự kính trọng. Trên bước đường làm nghệ thuật đầy gian truân, bà đã một lần bị bỏng nặng khi chiếc ghe chở đoàn hát bị lật, khiến ghe bốc cháy trong đêm. NSƯT Vũ Linh đã nghỉ đoàn ba tháng để chăm sóc cho bà.

Khi gia đình NSƯT Diệu Hiền sa cơ, chính NSƯT Vũ Linh giúp bà có được căn nhà đầu tiên đứng tên mình. Và đến cuối đời ông, dù sức khỏe yếu, NSƯT Diệu Hiền vẫn cố gắng đến nhìn mặt học trò lần cuối, rồi khóc nấc bên quan tài.

Đó là tình đồng nghiệp ca quý và là ân tình không có gì lay chuyển giữa họ. Nhưng hôm nay, ân tình ấy lại bị đặt lên bàn cân của dư luận khiến bà không khỏi chạnh lòng.

"Vũ Linh đã mất rồi, đừng để nỗi buồn ám ảnh gia đình của anh"

NSƯT Diệu Hiền và NSƯT Vũ Linh

Những người công kích NSƯT Diệu Hiền đa phần là antifan liên quan đến tranh chấp tài sản của cố nghệ sĩ Vũ Linh. Nhưng thay vì nhìn vào bối cảnh nhân văn của một cuộc thăm hỏi đời thường, họ lại chọn lời lẽ cay nghiệt, biến một nghĩa cử giản dị thành lý do để tấn công.

Ở tuổi 80, điều một nghệ sĩ cần không phải sân khấu lớn, không phải ánh hào quang, mà chỉ là: Một lời hỏi thăm, một cái nắm tay, một sự tôn trọng.

Không ai sinh ra để trở thành đối tượng của sự phán xét vô căn cứ. Càng không phải những người đã hiến cả đời cho nghệ thuật. "Vũ Linh đã mất rồi, đừng để nỗi buồn ám ảnh gia đình của anh" – NSƯT Diệu Hiền nói.

Câu chuyện của NSƯT Diệu Hiền không chỉ là nỗi buồn của một người nghệ sĩ kỳ cựu. Đó là hồi chuông cảnh tỉnh: Đừng để mạng xã hội làm mòn đi lòng nhân trong chúng ta. Đừng để thiện ý biến thành tội lỗi chỉ vì cái nhìn phiến diện. Đừng để những nghệ sĩ từng làm nên ký ức của chúng ta phải sống phần cuối đời trong tổn thương.

Với NSƯT Diệu Hiền, người từng đứng trên sân khấu với khí phách "đệ nhất đào võ", điều bà cần nhất bây giờ chỉ đơn giản là thanh thản. Khán giả yêu thương bà vẫn mong bà bình yên sống quãng đời còn lại thật đẹp trong Khu dưỡng lão nghệ sĩ.





