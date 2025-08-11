NSƯT Diệu Hiền xúc động tái ngộ CLB Hoa Lan Trắng trong đêm văn nghệ thiện nguyện

Từ trái sang: NS Phương Huệ, NSƯT Diệu Hiền, NSND Thoại Miêu và NSƯT Tô Châu





Tối 10-8, trong chương trình văn nghệ thiện nguyện do CLB Hoa Lan Trắng tổ chức, NSƯT Diệu Hiền đã mang đến cho khán giả một đêm diễn đầy cảm xúc. Bằng giọng ca mượt mà, sâu lắng, bà thể hiện những bài ca cổ bất hủ của soạn giả NSND Viễn Châu, khiến khán giả đến tham dự chương trình "Vu Lan báo hiếu" tại Chùa Phổ Nguyện – Bình Chánh, TP HCM dành nhiều tràng pháo tay, hò reo cổ vũ bà.

Diệu Hiền nhớ Út Bạch Lan

Đối với NSƯT Diệu Hiền, đây là một đêm văn nghệ mang nhiều ý nghĩa. "Đây là chuyến trở về với những kỷ niệm đẹp đẽ về cố NSƯT Út Bạch Lan – người chị, người bạn diễn, và cũng là người đã truyền cho tôi tinh thần làm nghệ thuật gắn liền với thiện nguyện. Nhiều năm trước, tôi từng là thành viên của CLB Hoa Lan Trắng, cùng "Sầu nữ Út Bạch Lan" lặn lội đến những vùng sâu, vùng xa, mang theo những phần quà thiết thực và những câu vọng cổ ngọt ngào gửi tặng bà con nông dân – những khán giả ít có điều kiện bước vào rạp hát" – NSƯT Diệu Hiền nói.

NSƯT Diệu Hiền được khán giả và nghệ sĩ đồng nghiệp yêu mến

Chia sẻ sau đêm diễn, NSƯT Diệu Hiền xúc động: "Tôi như được sống lại những tháng ngày cùng chị Út Bạch Lan đem tiếng hát san sẻ yêu thương. Đêm nay, đứng bên NSND Thoại Miêu, NSƯT Tô Châu, tôi thấy mình như đang tiếp nối con đường chị để lại. CLB Hoa Lan Trắng vẫn ở đây, vẫn giữ trọn lời hứa với chị, mang nghệ thuật đến gần hơn với bà con và làm tròn sứ mệnh nhân ái".

Diệu Hiền đồng hành với Hoa Lan Trắng

Còn NSND Thoại Miêu hiện đảm trách vai trò gắn kết, duy trì hoạt động của CLB cùng với NSƯT Tô Châu đã cho biết: "CLB Hoa Lan Trắng là tâm huyết, là di nguyện của chị Út Bạch Lan. Chúng tôi luôn mong giữ cho hoạt động này được bền lâu, để nghệ sĩ có dịp đem tiếng hát phục vụ bà con nghèo, đồng thời sẻ chia vật chất và tinh thần. Sự góp mặt của NSƯT Diệu Hiền hôm nay như một lời nhắc nhở rằng, nghĩa tình đồng nghiệp và tấm lòng với khán giả là giá trị không bao giờ phai".

NSƯT Diệu Hiền và các nghệ sĩ tham gia chương trình "Vu Lan báo hiếu"

NSƯT Tô Châu bày tỏ: "Đi diễn thiện nguyện không chỉ là hát, mà còn là hành trình mang yêu thương đến từng người. Nhìn khán giả ở vùng xa nở nụ cười khi nghe vọng cổ, tôi cảm thấy mọi vất vả đều xứng đáng. Có NSƯT Diệu Hiền cùng đồng hành lần này, chúng tôi tin rằng CLB sẽ tiếp thêm được nhiều cảm hứng mới".

Sự hiện diện của NSƯT Diệu Hiền trong chương trình không chỉ đem đến một làn gió hoài niệm, mà còn khẳng định giá trị bền vững của tình đồng nghiệp, của di sản tinh thần mà Út Bạch Lan đã gieo trồng.

Đêm thiện nguyện 10-8 vì thế là một buổi diễn, một cuộc hội ngộ của nghệ thuật, tình người và ký ức đẹp, tiếp thêm niềm tin để CLB Hoa Lan Trắng tiếp tục hành trình thiện nguyện đầy ý nghĩa.