Sức khỏe

Nỗi sợ ngừng tim đột ngột khiến nhiều người đổ xô đi khám

N.Dung

(NLĐO) - PGS Nguyễn Lân Hiếu đề xuất lắp máy sốc tim tự động nơi công cộng, giúp cứu người ngừng tim đột ngột, tăng cơ hội sống sót trong “thời điểm vàng”.

PGS-TS-BS Nguyễn Lân Hiếu, chuyên gia tim mạch, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, chiều 10-8 đã chia sẻ về dự án đặt máy sốc tim tự động (AED) nơi công cộng - thiết bị giúp cấp cứu kịp thời các trường hợp đột tử do ngừng tim.

Ông cho biết hơn một tuần qua, lượng người đến khám, chụp mạch vành, tư vấn tim mạch tăng đột biến, thậm chí có người chụp CT toàn thân để sàng lọc bệnh.

Nỗi sợ ngừng tim đột ngột khiến nhiều người đổ xô đi khám- Ảnh 1.

Theo PGS-TS Nguyễn Lân Hiếu, chuyên gia tim mạch, đề xuất lắp máy sốc điện ở nơi công cộng

Ngừng tim đột ngột: Kiểm tra mạch, ép tim ngay

Từ thực tế này, ông nhấn mạnh rằng ngoài việc chủ động sàng lọc nguy cơ, cộng đồng cần được trang bị kỹ năng sơ cứu khi gặp ca ngừng tuần hoàn đột ngột. Khi phát hiện người bất tỉnh, cần kiểm tra mạch cảnh hoặc bẹn, nếu không có mạch, lập tức ép tim ngoài lồng ngực và có thể nhận hướng dẫn qua điện thoại.

Theo PGS Hiếu, việc lắp đặt máy sốc tim tự động tại các khu vực công cộng sẽ giúp tăng cơ hội cứu sống người bị ngừng tuần hoàn nếu sử dụng kịp thời. Ở nhiều quốc gia, máy này được trang bị phổ biến tại sân bay, bến tàu, trung tâm thương mại, thậm chí trên đường phố.

Khi xác định bệnh nhân ngừng tim, cần lập tức ép tim, hô hấp nhân tạo, sau đó sử dụng máy sốc tim tự động theo hướng dẫn để nâng cao khả năng sống sót. Ông dẫn chứng gần đây, một trọng tài tử vong vì không được sốc điện kịp thời, trong khi một thanh niên được đội cấp cứu 115 cứu sống nhờ máy sốc tim tự động.

Nỗi sợ ngừng tim đột ngột khiến nhiều người đổ xô đi khám- Ảnh 2.

Máy sốc tim được nhiều nước trang bị những nơi công cộng. Ảnh: Internet

Thiết bị này giúp khôi phục nhịp tim nhanh chóng, nâng tỉ lệ sống sót cao hơn đáng kể so với chỉ ép tim bằng tay. Nhiều quốc gia có GDP thấp hơn Việt Nam đã triển khai thành công, vì vậy ông tin rằng Việt Nam hoàn toàn có thể thực hiện.

Đặt máy ở đâu, sử dụng thế nào?

PGS Nguyễn Lân Hiếu cho biết dự án đặt máy sốc tim nơi công cộng đã nhận được sự ủng hộ từ nhiều địa phương, dự kiến hoàn tất khảo sát vào cuối tháng 8 và công bố điểm thí điểm đầu tháng 9-2025

Với dự án này, ông Hiếu đề xuất thử nghiệm tại một thành phố du lịch trước, nơi có nhiều nguồn lực xã hội hóa và sự quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp. Giai đoạn đầu, sẽ ưu tiên cung cấp máy sốc tim tự động cho các trạm y tế, bệnh viện tuyến cơ sở, sân bay - là những nơi có nhân viên y tế.

Sau khi triển khai, dự án sẽ được đánh giá, rút kinh nghiệm để mở rộng tới hiệu thuốc, bến xe, bãi biển… tới vùng sâu, vùng xa, tùy nhu cầu địa phương.

Về lâu dài, sau khi đánh giá hiệu quả, bác sĩ Hiếu cho rằng các ngân hàng, doanh nghiệp có thể chủ động trang bị cho trụ sở, chi nhánh; còn vùng sâu, vùng xa sẽ do Nhà nước hỗ trợ.

Ông Hiếu cho biết hiện một số doanh nghiệp, chung cư, sân bay đã lắp máy sốc tim tự động nhưng hiệu quả chưa cao do thiếu đồng bộ và đào tạo.

Nỗi sợ ngừng tim đột ngột khiến nhiều người đổ xô đi khám- Ảnh 3.

PGS Hiếu nói về máy sốc tim tự động giúp tăng cơ hội cứu sống người ngừng tim đột ngột

"Nguồn lực đến đâu, chúng tôi sẽ làm đến đó"- ông nói. Hiện, máy sốc điện tim tự động có giá 20 – 30 triệu đồng, nhiều doanh nghiệp đã liên hệ tặng hoặc bán với giá ưu đãi.

Ông nhấn mạnh việc triển khai thiết bị này không chỉ bảo vệ sức khỏe cộng đồng mà còn nâng tầm hình ảnh địa phương. "Một thành phố du lịch có hệ thống máy sốc tim tự động ngay tại sân bay sẽ tạo ấn tượng mạnh với du khách"- ông nói.

Hơn nữa, nhân viên y tế đều có kiến thức cơ bản, thiết bị lại có hướng dẫn chi tiết, hỗ trợ qua video call hoặc AI, và người Việt vốn sẵn sàng giúp nhau nên việc không biết sử dụng không đáng lo.

Trước lo ngại thiết bị sẽ bị lấy trộm, PGS Hiếu khẳng định: "Một thiết bị có thể cứu sống người khác thì không ai lại lấy đi để bán"

Phân biệt đột tử và đột quỵ

PGS Nguyễn Lân Hiếu cho biết để phân biệt, cần bắt mạch, dễ nhất là động mạch quay, rõ nhất là mạch bẹn. Nếu không còn mạch là đột tử, ngừng tim, cần ép tim ngay để khôi phục nhịp. Nếu còn mạch, có thể là đột quỵ; người bệnh cần được đưa đến cơ sở y tế sớm nhất.

Ông lưu ý, đột quỵ có thể gây hôn mê nhưng vẫn sống, song nếu chậm cấp cứu có thể dẫn tới đột tử. Nhiều trường hợp đến viện trong tình trạng bị cạo gió khắp người hoặc bị cạy miệng cho uống an cung, gây nguy hiểm vì xử trí sai cách.

ngừng tim cấp cứu ngoại viện máy sốc tim Nguyễn Lân Hiếu tim mạch máy sốc tim tự động AED
