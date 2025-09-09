NÓI THẲNG: Vingroup tạo "sốc" hay tiền lệ cần thiết?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Nói thẳng

NÓI THẲNG: Vingroup tạo "sốc" hay tiền lệ cần thiết?

Hy Hy

(NLĐO) - Nếu cứ để tin giả tung hoành, doanh nghiệp bị bôi nhọ, nhà đầu tư hoang mang, khách hàng sẽ mất niềm tin…

Tập đoàn Vingroup chính thức khởi kiện dân sự, trình báo cơ quan chức năng và gửi văn bản tới các đại sứ quán về việc 68 tổ chức, cá nhân tung tin sai sự thật. Con số đủ lớn để ai cũng phải giật mình: tin giả không còn là chuyện lặt vặt của vài cá nhân "câu view" mà đã trở thành một thứ dịch bệnh trên mạng xã hội.

Nói thẳng, kiện là đúng và cần thiết. Nếu cứ để tin giả tung hoành, doanh nghiệp bị bôi nhọ thì nhà đầu tư sẽ hoang mang, khách hàng mất niềm tin. Một tập đoàn lớn như Vingroup với hàng trăm ngàn lao động và hàng triệu khách hàng, không thể im lặng trước những lời đồn "phá sản, nợ ngập đầu" hay "hàng Trung Quốc đội lốt"...

NÓI THẲNG: Vingroup tạo "sốc" hay tiền lệ cần thiết? - Ảnh 1.

Sản phẩm của Vingroup trưng bày tại Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” ở Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Hà Nội) dịp 2-9 vừa qua

Điều đáng ghi nhận là Vingroup không chỉ kiện mà còn công khai số liệu tài chính, quy trình sản xuất để phản bác tin giả. Đó mới là cách hành xử văn minh: tin sai thì phản bác bằng sự thật. Đồng thời, đây cũng là lời cảnh báo cho người dùng mạng xã hội rằng chia sẻ tin chưa kiểm chứng không chỉ "câu view" mà còn có thể "bị kéo" ra tòa. Mạng xã hội không phải chợ trời muốn nói gì cũng được!

Tuy nhiên, cũng phải mạnh dạn nhìn nhận rằng kiện không phải là liều thuốc vạn năng. Nếu doanh nghiệp chỉ chăm chăm kiện mà quên lắng nghe dư luận, bỏ qua những góp ý trung thực thì chưa ổn. Tin giả phải xử lý, nhưng những cảnh báo xác đáng từ xã hội thì càng cần được tiếp thu. 

Vụ việc này không chỉ quan trọng với riêng Tập đoàn Vingroup, nó còn có ý nghĩa lớn với môi trường kinh doanh Việt Nam, tạo một tiền lệ mới. Lâu nay, nhiều doanh nghiệp bị bôi nhọ chỉ trông chờ vào các mức phạt hành chính vài chục triệu đồng, thậm chí vài triệu đồng, quá nhẹ để răn đe. Lần này, Vingroup chọn con đường khởi kiện, đưa vấn đề ra trước luật pháp để tòa án xác định đúng - sai, bồi thường thiệt hại. Đây là cách làm đã phổ biến ở nhiều nước.

Ở Mỹ, các tập đoàn thường xuyên kiện cá nhân hoặc nhóm tung tin giả gây ảnh hưởng đến giá cổ phiếu. Ở châu Âu, luật về vu khống, bôi nhọ được áp dụng rất chặt chẽ. Singapore còn có hẳn đạo luật chống tin giả để doanh nghiệp và cơ quan chức năng cùng xử lý…

So với thế giới, bước đi của Vingroup có thể coi là một chuẩn mực văn minh mà doanh nghiệp Việt Nam đang tiệm cận. Nó không chỉ bảo vệ chính họ mà còn là lời nhắc nhở rằng môi trường thông tin trong sạch chính là nền tảng cho một môi trường kinh doanh lành mạnh.

Sự việc này gửi gắm thông điệp rõ ràng: doanh nghiệp phải chủ động bảo vệ uy tín bằng luật pháp và sự minh bạch; người dùng mạng xã hội phải có trách nhiệm; và quan trọng hơn là xã hội cần một môi trường thông tin trong sạch, nơi tin giả không còn đất sống.

Vingroup đã làm điều cần làm. Một tiền lệ cần thiết!

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo