Chương trình Táo Quân đêm giao thừa Quí Mão bị chê nặng nề. Thay vì cả VTV, ê kíp thực hiện và các nghệ sĩ cần tiếp thu ý kiến để sau này làm tốt hơn thì mạng xã hội được một phen dậy sóng khi Xuân Bắc viết trên Facebook bài "Cái tát của mẹ".

"Cái tát của mẹ" ám chỉ rằng chương trình Táo Quân là chiếc bánh chưng xanh. Anh ta là người mẹ. Công chúng xem truyền hình là đứa bé. Đứa bé dám chê bánh chưng nên người mẹ cho một cái tát!



Thật là kinh khủng khi Xuân Bắc cả gan đặt bánh chưng của tổ tiên bao đời, là biểu tượng thiêng liêng của dân tộc… ngang hàng với chương trình Táo Quân.



Ở vị trí này anh ta hẳn đã được đào tạo, được trang bị một nền tảng kiến thức. Sao Xuân Bắc lại dám tuyên ngôn như thế. Sao lại coi công chúng là đứa bé ăn tát. Trong khi cái đứa bé ăn tát ấy hằng ngày, hằng tháng đóng thuế để trả lương cho anh ta trong vai trò Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam.



Nhân chuyện này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần truy xét xem có hay không chuyện Xuân Bắc ăn cắp giờ của Nhà nước để chạy show Táo Quân, kiếm cát xê khủng như một nghệ sĩ tự do.

Nếu anh ta đi diễn Táo Quân vào ban đêm, diễn ngoài giờ hành chính thì không nói, nhưng ăn cắp giờ Nhà nước thì tội với "đứa bé ăn tát" là không nhỏ. Công chúng rất mong cơ quan chủ quản làm rõ chuyện này!

Lại cũng thật là kinh khủng, nếu coi Xuân Bắc là nghệ sĩ tự do. Nếu là nghệ sĩ tự do, cát xê anh ta hưởng cũng là do VTV trả. VTV kiếm thêm nguồn thu từ quảng cáo để trả cát xê cho Xuân Bắc thì cũng do "đứa bé ăn tát" phải chường mặt ra xem quảng cáo, đóng tiền thuê bao cáp, thuê bao mạng… Đâu phải tiền từ trên trời rơi xuống để anh sống sung túc rồi đòi tát người ta!

Vậy rốt cục, ai là kẻ ăn cháo đá bát? Sao Xuân Bắc lại nỡ tát người mang đến cho anh cuộc sống vinh hoa như hôm nay!

Cơ quan quản lý - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần lên tiếng.