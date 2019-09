Vụ cháy ở Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông, ngay từ đầu dư luận đã lo ngại về một sự không an toàn sức khỏe cho người dân do có hóa chất độc hại bị phát tán ra môi trường. Chính quyền địa phương nơi xảy ra vụ cháy với chức trách của mình, lẽ ra phải trung thực, thẳng thắn và có trách nhiệm cảnh báo cho người dân biết mức độ nguy hiểm về môi trường (nước, không khí) thì mới là "công bộc" của dân. Nhưng UBND quận Thanh Xuân (TP Hà Nội) đã làm ngược lại, đó là dấu giếm thông tin bằng cách bịa ra kết quả của Viện Sức khỏe Nghề nghiệp và Môi trường thuộc Bộ Y tế, để trấn an dư luận.



Nhìn hình ảnh báo chí đăng tải cho thấy khi đi kiểm tra hiện trường, lãnh đạo Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường - TN-MT) trang bị bảo hộ phòng chống độc, người dân bình thường cũng hiểu rằng môi trường xung quanh khu vực cháy chắc chắn có vấn đề. Điều này phù hợp với thông báo cảnh báo người dân chủ động bảo vệ sức khỏe của Chủ tịch UBND phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân. Một thông báo đầy trách nhiệm với dân của Chủ tịch phường Hạ Đình đã bị UBND quận Thanh Xuân yêu cầu thu hồi.

Việc yêu cầu thu hồi cảnh báo của chủ tịch phường Hạ Đình trong lúc người dân đang hoang mang là hành động khó có thể chấp nhận. UBND quận Thanh Xuân còn thực hiện một hành động được xem là vô trách nhiệm khi phát hành thông báo, viện dẫn nguồn tin cho là từ Viện Sức khỏe Nghề nghiệp và Môi trường thuộc Bộ Y tế kết luận các chỉ số như: Thủy ngân, chì, kim loại nặng được do bằng máy test nhanh thì kết quả cho thấy các chỉ số đều trong ngưỡng cho phép, an toàn đối với người dân.

Thế nhưng "bàn tay không che được mặt trời", chỉ trong vài giờ sau đó, Viện Sức khỏe Nghề nghiệp và Môi trường thuộc Bộ Y tế đã phản bác thông tin của UBND quận Thanh Xuân. Nói cách khác, UBND quận Thanh Xuân vì muốn che dấu thông tin xấu liên quan đến vụ cháy Công ty Rạng Đông, nên đã bịa ra "kết quả an toàn môi trường" và gắn vào Viện Sức khỏe Nghề nghiệp và Môi trường thuộc Bộ Y tế. Hành động này không chỉ là sự vô trách nhiệm với dân mà cần phải gọi cho đúng tên là tội ác. Bởi lẽ, sức khỏe, tính mạng hàng ngàn người dân sống quanh khu vực Công ty Rạng Đông trong phạm vi bán kính 1,5 km tính từ tường rào nhà kho, xưởng sản xuất đều có nguy cơ cao bị ảnh hưởng từ sự ô nhiễm hóa chất. Nếu người dân tin vào thông báo của UBND quận Thanh Xuân thì tính mạng, sức khỏe của họ sẽ ra sao?

Cái sự "nói dối như cuội" của UBND quận Thanh Xuân đã bị bóc mẽ khi vừa rồi, Bộ TN-MT chính thức phát thông cáo cảnh báo về nguy cơ mất an toàn hóa chất độc hại, ô nhiễm hóa chất sau đám cháy tại Công ty Rạng Đông. Bộ này khuyến cáo người dân cần tắm bằng xà phòng, nước ấm; giặt quần áo bằng xà phòng và nước ấm; tẩy rửa tường, sàn nhà và các đồ gia dụng trong gia đình; không sử dụng nước từ các bể chứa nước hở, thau rửa các bể chứa nước hở, tạm thời không sử dụng các sản phẩm nông sản, gia súc, gia cầm có nguồn gốc từ khu vực xung quanh hiện trường đám cháy. Khi có việc cần thiết đi qua khu vực quanh hiện trường, khuyến nghị người dân nên mặc áo dài tay, đeo khẩu trang có than hoạt tính…

Từ kết luận chính thức của Bộ TN-MT, câu hỏi đặt ra là UBND quận Thanh Xuân vì động cơ, mục đích gì mà lại phát đi thông báo thiếu trách nhiệm như thế? Cơ quan có thẩm quyền cấp cao hơn cần kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với người ký phát hành thông báo này.

Một người thiếu trách nhiệm với dân như thế, có nên để họ ngồi ở vị trí người đứng đầu tại địa phương?