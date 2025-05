Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Thái Vĩnh Nguyên, Trưởng Phòng GD-ĐT TP Thủ Đức, cho biết biết chiều nay (29-5) sẽ chính thức công bố điểm khảo sát lớp 6, điểm chuẩn vào 3 trường ở TP Thủ Đức là THCS Trần Quốc Toản 1, THCS Hoa Lư và THCS Bình Thọ.

Phụ huynh học sinh có thể tra cứu điểm khảo sát lớp 6 qua cổng thông tin tuyển sinh của Sở GD-ĐT TP HCM theo đường link: https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn/.

Sau đó, phụ huynh vào mục TRA CỨU TUYỂN SINH rồi nhập các thông tin như mã cấp học, số định danh công dân, mật khẩu và mã bảo vệ để xem điểm.

Theo ông Nguyên, do có một số phụ huynh đăng ký khảo sát không trực tuyến nên dữ liệu điểm cập nhật bị chậm hơn một chút so với dự kiến. Tuy nhiên, kế hoạch công bố điểm đã sớm hơn 1 ngày so với trước đây.

Trước đó, ngày 24-5, hơn 3.500 học sinh lớp 5 đã tập trung tại các địa điểm khảo sát để tham dự kỳ khảo sát vào lớp 6 ở 3 trường THCS nổi tiếng TP Thủ Đức là Trần Quốc Toản 1, Hoa Lư và Bình Thọ.

Học sinh tham dự kỳ khảo sát vào lớp 6 vừa qua

Theo công bố của Phòng GD-ĐT TP Thủ Đức, Trường THCS Trần Quốc Toản 1 có 1.236 thí sinh đăng ký dự khảo sát lớp 6 năm học 2025-2026. Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 6 là 315 học sinh (trong đó ít nhất 4 lớp tiếng Anh tích hợp).

Trường THCS Hoa Lư có 1.206 thí sinh đăng ký dự khảo sát lớp 6 năm học 2025-2026. Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 6 là 245 học sinh (trong đó ít nhất 2 lớp tiếng Anh tích hợp).

Trường THCS Bình Thọ có 1.094 thí sinh đăng ký dự khảo sát lớp 6 năm học 2025-2026. Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 6 là: 280 học sinh (trong đó ít nhất 3 lớp tiếng Anh tích hợp).

Học sinh trúng tuyển là những học sinh thực hiện bài khảo sát tuyển sinh vào lớp 6 đầy đủ, đúng quy định và không có bài khảo sát nào bị điểm 0.

Điểm xét tuyển: Là tổng điểm các phần của bài khảo sát vào lớp 6. Căn cứ vào kết quả bài khảo sát sẽ xét từ cao xuống thấp cho đến đủ chỉ tiêu và theo các tiêu chí phù hợp với mô hình mỗi trường.