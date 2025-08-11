HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Nông dân khởi nghiệp làm du lịch

Bài và ảnh: CA LINH

Nhờ quyết tâm học hỏi và chính quyền địa phương hỗ trợ, nhiều nông dân ở miền Tây đã khởi nghiệp thành công với mô hình du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái

Đầu năm 2025, Điểm du lịch cộng đồng Cồn Chim (xã Hòa Minh, tỉnh Vĩnh Long) vinh dự nhận giải thưởng Du lịch ASEAN ở hạng mục Du lịch cộng đồng ASEAN - CBT ASEAN. Đây cũng là thành quả của những hộ nông dân khi quyết tâm khởi nghiệp với mô hình du lịch cộng đồng.

"Tay ngang" làm du lịch

Cồn Chim nằm giữa sông Cổ Chiên với diện tích tự nhiên 60 ha, trong đó diện tích đất nông nghiệp là 34 ha và có 220 người dân sinh sống.

Theo bà Nguyễn Thị Bích Vân, Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Du lịch cộng đồng Cồn Chim, để điểm du lịch này có sức hút như ngày nay, người dân nơi đây gặp không ít khó khăn trong những ngày đầu khởi nghiệp. "Những hộ làm du lịch cộng đồng tại Cồn Chim đều là nông dân. Khi làm du lịch, không ai có kinh nghiệm nên không biết bắt đầu ra sao" - bà nhớ lại.

Những ngày đầu, phần lớn người dân Cồn Chim chưa quen với việc phục vụ du khách, thiếu kỹ năng giao tiếp và tổ chức hoạt động du lịch. Cơ sở vật chất ban đầu còn thô sơ, các dịch vụ như ăn uống, nghỉ ngơi chưa chuyên nghiệp. Nhiều hộ dân cũng e dè, sợ làm không tốt sẽ mất uy tín. Ngoài ra, việc vừa làm du lịch vừa duy trì nghề nông truyền thống cũng khiến họ gặp áp lực về thời gian và công việc.

Tuy nhiên, nhờ sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và quyết tâm của các hộ dân, du lịch Cồn Chim từng bước chuyển mình. Đến nay, 18 hộ dân đã tham gia HTX Du lịch cộng đồng Cồn Chim.

Nông dân khởi nghiệp làm du lịch - Ảnh 1.

Du khách thích thú trải nghiệm tại Điểm du lịch cộng đồng Cồn Chim, tỉnh Vĩnh Long

Bà Vân tiết lộ: "Chúng tôi xác định xây dựng điểm du lịch cộng đồng theo quy luật "thuận thiên". Người dân làm du lịch gắn với bảo vệ tài nguyên môi trường, nuôi trồng và sản xuất sạch theo mô hình "con tôm ôm cây lúa". Địa hình Cồn Chim cách trở, vẫn còn giữ được vẻ hoang sơ. Sản phẩm du lịch ở đây là những thứ sẵn có như: lá sâm, bánh gạo, dừa nước, mật ong…".

Ngoài ra, các hoạt động trải nghiệm tại Cồn Chim mà du khách rất thích đều gắn liền với đời sống nông dân, như: câu tôm, cua, cá… Cồn Chim đã thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến tham quan, trung bình 3.000 lượt/tháng.

Tại TP Cần Thơ, từ những nông dân trồng cây ăn trái, nuôi thủy sản, sau hơn 10 năm làm du lịch cộng đồng, nhiều người dân Cồn Sơn đã trở thành những hướng dẫn viên thực thụ. Để biến Cồn Sơn trở thành điểm đến hấp dẫn, những hộ làm du lịch ở đây đã trải qua không ít trở ngại trong thời gian đầu khởi nghiệp. Theo bà Phan Kim Ngân, Giám đốc HTX Du lịch nông nghiệp Cồn Sơn, khi bắt đầu làm du lịch, các hộ dân rất lúng túng trong việc xin giấy phép kinh doanh, vệ sinh an toàn thực phẩm…

Bà Ngân kể: "Lúc ấy, đa phần nông dân đều không biết làm du lịch vì quanh năm gắn với vườn cây, ao cá...; Cồn Sơn lại cách trở giao thông. Nhờ bà con chung sức, đồng lòng; lại được nhiều đơn vị hỗ trợ tập huấn cũng như du khách, đơn vị lữ hành đóng góp ý kiến nên các thành viên HTX ngày càng phục vụ khách du lịch tốt hơn".

Phù hợp xu hướng

Xã Phong Điền, TP Cần Thơ được biết đến là một trong những nơi có nhiều điểm du lịch sinh thái. Nhiều nông dân đã tận dụng vườn cây ăn trái sẵn có để khởi nghiệp làm du lịch.

Trong đó, Khu Du lịch (KDL) sinh thái Phi Yến quanh năm mát mẻ, có nhiều loại trái cây theo mùa. Theo ông Ngô Trọng Phủ, chủ KDL Phi Yến, năm 2021, nhận thấy du khách rất yêu thích không gian mát mẻ và những món ăn dân dã, ông quyết định làm du lịch từ vườn cây của gia đình.

"Ban đầu, do khó khăn về vốn, không thể đầu tư hoàn chỉnh nên tôi tận dụng vườn cây ăn trái có sẵn rồi xây thêm ngôi nhà trên cây cho khách ngồi. Thời điểm đó, do KDL Phi Yến chưa được nhiều người biết nên lượng du khách đến rất ít" - ông Phủ thông tin.

Thời gian đầu, ông Phủ vừa làm vừa rút kinh nghiệm, cải thiện từng chút, từ món ăn, chỗ ngồi đến cách phục vụ. Nhờ giữ được nét mộc mạc, gần gũi và không gian xanh mát, KDL này bắt đầu thu hút khách, nhất là vào mùa hè.

Nhận thấy tiềm năng phát triển, ông Phủ mạnh dạn đầu tư thêm một khu nghỉ dưỡng nhỏ để phục vụ nhu cầu lưu trú của khách phương xa. Đến nay, nơi này đã trở thành điểm dừng chân quen thuộc của nhiều du khách khi ghé đến Phong Điền.

Theo lãnh đạo một công ty du lịch lữ hành tại TP Cần Thơ, xu hướng du lịch hiện nay chuyển mạnh sang mô hình "thuận thiên", hướng tới mục tiêu Net Zero. Du khách, nhất là khách quốc tế và giới trẻ, ngày càng quan tâm những trải nghiệm gắn với thiên nhiên, bảo tồn văn hóa bản địa và tiêu dùng bền vững.

Ông nhấn mạnh: "Tôi đánh giá cao mô hình nông dân khởi nghiệp từ du lịch cộng đồng và du lịch sinh thái vì mang đến những trải nghiệm chân thực, gần gũi đời sống nông thôn. Những điểm đến này góp phần làm đa dạng hóa sản phẩm du lịch, nhất là khi xu hướng du lịch xanh, bền vững đang ngày càng được ưa chuộng". 

Cảm giác "như về nhà"

Ông Lâm Hữu Phúc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long, nhận xét Điểm du lịch cộng đồng Cồn Chim thu hút du khách nhờ sự mộc mạc, gần gũi với thiên nhiên. Người dân Cồn Chim khi khởi nghiệp luôn chú trọng việc phát triển bền vững, thân thiện với môi trường, qua đó giúp du khách có cảm giác "như về nhà" hơn là đi du lịch ở những nơi đã bị bê-tông hóa.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo