Thời sự

Nông dân Lý Sơn khóc ròng vì "vàng trắng" mất giá

T.Trực

(NLĐO) – Hiện giá tỏi ở Lý Sơn chỉ giao động khoảng 30.000-35.000 đồng/kg - mức khá thấp khiến người trồng tỏi khóc ròng.

Sau hơn 4 tháng gieo trồng, thời điểm này nông dân trên đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) bước vào cao điểm thu hoạch tỏi.

Theo người dân Lý Sơn, năm nay thời tiết thuận lợi, ít sâu bệnh nên tỏi sinh trưởng tốt, củ to và đều. Năng suất bình quân đạt khoảng 5 – 6 tạ tỏi tươi mỗi sào. Dù được mùa nhưng giá tỏi hiện khá thấp.

Thương lái thu mua tỏi tươi dao động từ 30.000 – 35.000 đồng/kg, thấp hơn nhiều so với kỳ vọng của người trồng.

Người dân Lý Sơn thu hoạch tỏi

Người dân Lý Sơn thu hoạch tỏi

Ông Đặng Hạnh (trú thôn Tây An Hải, đặc khu Lý Sơn) cho biết, năm nay tỏi phát triển rất tốt, năng suất cao nên bà con rất phấn khởi khi bước vào mùa thu hoạch. Thế nhưng, giá thu mua thấp khiến nhiều hộ trồng tỏi không khỏi lo lắng.

"Với mức giá hiện tại, nhiều nông dân lựa chọn phơi khô và bảo quản tỏi để chờ giá tăng mới bán. Chi phí trồng tỏi bây giờ cao nên giá thấp quá thì bà con rất lo. Rất nhiều người dân trong đó có tôi hiện đang phơi tỏi khô, trữ lại chờ giá tốt hơn", ông Hạnh chia sẻ.

Theo người dân trồng tỏi, những năm gần đây chi phí sản xuất ngày càng tăng. Để trồng một sào tỏi, nông dân phải đầu tư khoảng 20 triệu đồng, bao gồm giống, phân bón, nhân công và chi phí cải tạo đất. Với mức chi phí này, giá tỏi tươi phải đạt khoảng 50.000 đồng/kg trở lên thì nông dân mới có lãi. Trong khi đó, giá hiện tại thấp hơn nhiều nên nhiều hộ lo nguy cơ thua lỗ.

Tỏi là cây trồng chủ lực người dân đảo Lý Sơn

Tỏi là cây trồng chủ lực người dân đảo Lý Sơn

Bà Phạm Thị Thy (trú thôn Tây An Hải) cho hay, do mới bước vào đầu vụ thu hoạch nên giá tỏi đang ở mức thấp. Hiện thương lái thu mua tỏi tươi với giá khoảng 30.000 – 35.000 đồng/kg. Bà con hy vọng thời gian tới giá sẽ tăng lên để bà con có thu nhập.

Hiện giá tỏi đầu mùa giao động khoảng 30.000 – 35.000 đồng/kg

Hiện giá tỏi đầu mùa giao động khoảng 30.000 – 35.000 đồng/kg

Theo UBND đặc khu Lý Sơn, vụ tỏi đông xuân 2025 – 2026, nông dân trên đảo xuống giống khoảng 314 ha. Đến nay, người dân đã thu hoạch hơn 50% diện tích. Năng suất ước đạt khoảng 80 tạ/ha. 

Dù sản lượng năm nay đạt khá cao, song giá thu mua trên thị trường lại ở mức thấp, khiến nhiều hộ trồng tỏi chưa mạnh dạn bán ra mà lựa chọn phơi khô, bảo quản chờ thời điểm thích hợp.

Trước thực tế này, chính quyền địa phương đặc khu Lý Sơn cũng đang nỗ lực tìm kiếm các giải pháp nhằm ổn định đầu ra cho sản phẩm tỏi Lý Sơn, đồng thời kêu gọi doanh nghiệp tham gia liên kết tiêu thụ để nâng cao giá trị cho nông sản đặc trưng của đảo…

Hợp tác nâng tầm đặc sản tỏi Lý Sơn

Hợp tác nâng tầm đặc sản tỏi Lý Sơn

(NLĐO) - Toàn huyện Lý Sơn có khoảng 4.000 hộ canh tác hành tỏi trên diện tích 325ha, cung cấp ra thị trường khoảng 2.000 tấn tỏi.

Nghịch lý thị trường hành, tỏi

Trong khi hành, tỏi Việt Nam thường rơi vào cảnh phải "giải cứu" thì mặt hàng này nhập ngoại lại chiếm lĩnh thị trường

Lập "đường dây nóng" bảo vệ thương hiệu tỏi Lý Sơn

(NLĐO)- "Đường dây nóng" sẽ tiếp nhận thông tin người tiêu dùng phản ánh về tỏi giả, tỏi kém chất lượng nhưng được làm nhái thương hiệu tỏi Lý Sơn trên địa bàn huyện Lý Sơn

