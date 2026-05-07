Pháp luật

Nồng độ cồn trong máu cao nhưng không uống rượu bia: Tòa án sẽ xử lý thế nào?

Trần Thái

(NLĐO) - Theo hướng dẫn của Tòa án Nhân dân Tối cao, không thể chỉ dựa vào con số nồng độ cồn để tăng nặng định khung.

Tòa án Nhân dân Tối cao vừa ban hành Công văn số 250/TANDTC-PC về việc giải đáp trực tuyến một số vướng mắc trong công tác xét xử.

Tháo gỡ vướng mắc về con số "nồng độ cồn"

Theo công văn, trong quá trình giải quyết các vụ án vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ (điều 260, Bộ luật Hình sự), các cơ quan tố tụng gặp tình huống: Bị cáo có nồng độ cồn trong máu nhưng quá trình điều tra và tại phiên tòa đều khẳng định không uống rượu, bia.

Cụ thể, có những vụ án mà kết quả giám định y khoa xác định nồng độ cồn trong máu bị cáo ở mức đáng kể (ví dụ 0,282mg/100ml) nhưng lại không thể khẳng định nguyên nhân dẫn đến nồng độ này là gì. 

Trước đây, việc có áp dụng tình tiết tăng nặng định khung "trong tình trạng có sử dụng rượu, bia" theo điểm b, khoản 2, điều 260, Bộ luật Hình sự hay không vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều.

Theo hướng dẫn mới nhất của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao, để áp dụng tình tiết tăng nặng về nồng độ cồn, cơ quan tố tụng không thể chỉ căn cứ duy nhất vào kết quả định lượng nồng độ trong máu hay hơi thở. Tòa án chỉ được áp dụng tình tiết tăng nặng này khi người phạm tội thực sự ở trong tình trạng có sử dụng rượu, bia.

Để xác lập căn cứ này, cần đáp ứng một trong hai điều kiện sau: Kết luận giám định phải xác định rõ nồng độ cồn trong máu là do sử dụng rượu, bia gây ra. Trong trường hợp kết quả giám định không thể hiện rõ nguyên nhân, cơ quan tố tụng phải có các căn cứ khác chứng minh được người phạm tội đã thực sự sử dụng rượu, bia.

Văn bản của Tòa án Nhân dân Tối cao nêu rõ nguyên tắc trường hợp không có căn cứ xác định người phạm tội đã sử dụng rượu, bia thì không áp dụng tình tiết tăng nặng định khung này.

Vi phạm nồng độ cồn, bị kiểm tra, lái xe tông CSGT bị thương

Vi phạm nồng độ cồn, bị kiểm tra, lái xe tông CSGT bị thương

(NLĐO) - Uống bia rượu, không có giấy phép lái xe, bị yêu cầu kiểm tra, Bùi Văn Hùng đã điều khiển xe tông vào tổ công tác khiến cán bộ CSGT bị thương

Xin bỏ qua lỗi vi phạm nồng độ cồn không được, mở cốp xe máy lấy búa đánh liên tiếp vào đầu CSGT

(NLĐO) - Xin bỏ qua lỗi vi phạm nồng độ cồn nhưng không được chấp nhận, Phan Văn Thời đã dùng búa đánh liên tiếp vào đầu Đại úy CSGT.

Bắt khẩn cấp tài xế không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn, tông xe CSGT rồi bỏ chạy

(NLĐO)- Khi tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe, Vũ Văn Tuấn không chấp hành hiệu lệnh, điều khiển phương tiện lách khỏi nơi kiểm tra và bỏ chạy

