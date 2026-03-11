HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bắt khẩn cấp tài xế không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn, tông xe CSGT rồi bỏ chạy

Tr.Đức

(NLĐO)- Khi tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe, Vũ Văn Tuấn không chấp hành hiệu lệnh, điều khiển phương tiện lách khỏi nơi kiểm tra và bỏ chạy

Ngày 11-3, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa ra quyết định bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Vũ Văn Tuấn (SN 1991, trú tại phường Quang Hanh) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ".

Bắt khẩn cấp tài xế tông xe CSGT và không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn - Ảnh 1.

Vũ Văn Tuấn tại cơ quan công an

Trước đó, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận tin báo từ Phòng CSGT về việc khoảng 20 giờ ngày 2-3, tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 1 - Phòng CSGT làm nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn, ma túy tại đường Hoàng Quốc Việt, phường Uông Bí. 

Khi ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra đối với ô tô tải do Vũ Văn Tuấn điều khiển, trên xe có L.T.D. (SN 1997, trú tại phường Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh), tài xế không chấp hành hiệu lệnh, điều khiển phương tiện lách khỏi nơi kiểm tra và bỏ chạy.

Tổ công tác đã sử dụng xe tuần tra chuyên dùng truy đuổi, phát tín hiệu còi và loa yêu cầu dừng xe nhưng tài xế vẫn tiếp tục bỏ chạy vào một ngõ cụt. 

Khi quay đầu ô tô, tài xế lùi xe va chạm vào đèn chiếu sáng của phương tiện tuần tra, làm nứt vỡ đèn, rồi tiếp tục bỏ chạy. Sau khoảng 1 km, xe này bị lực lượng chức năng áp sát, dừng lại và khống chế.

Bắt khẩn cấp tài xế tông xe CSGT và không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn - Ảnh 2.

Lực lượng Cảnh sát giao thông khống chế đối tượng

Kết quả kiểm tra xác định Vũ Văn Tuấn có nồng độ cồn 0,200 mg/l khí thở.

Vụ việc đang được Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục làm rõ, xử lý.

Tin liên quan

Kết quả kiểm tra nồng độ cồn tài xế "đại náo" trước Bến xe liên tỉnh Đà Lạt

Kết quả kiểm tra nồng độ cồn tài xế "đại náo" trước Bến xe liên tỉnh Đà Lạt

(NLĐO) - Khi lái ô tô tông nhiều người trước Bến xe liên tỉnh Đà Lạt, Trần Văn Quốc có nồng độ cồn ở mức 0,238mg/l khí thở, âm tính với ma túy.

Bắt tài xế ô tô vi phạm nồng độ cồn, tăng ga kéo theo CSGT khoảng 500 m

(NLĐO) - Vi phạm nồng độ cồn, khi bị yêu cầu dừng xe kiểm tra, tài xế xe ô tô đã tăng ga kéo theo cán bộ CSGT khoảng 500 m.

Nồng độ cồn của tài xế bán tải kéo lê xe máy khiến 1 người tử vong ở Phan Thiết là bao nhiêu?

(NLĐO) - Tài xế điều khiển phương tiện sau khi uống rượu bia gây tai nạn ở Lâm Đồng đã bị cơ quan điều tra khởi tố.

