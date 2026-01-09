Nóng: Thông tin CMND, CCCD... được rao bán theo lô, giá chưa tới 400.000 đồng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
AI 365

Nóng: Thông tin CMND, CCCD... được rao bán theo lô, giá chưa tới 400.000 đồng

Lê Tỉnh

(NLĐO) - Những thông tin cá nhân đang bị rao bán có thể bị các đối tượng lợi dụng trong các kịch bản lừa đảo, nhắm vào cá nhân sở hữu khối tài sản lớn.

Ngày 9-1, hãng bảo mật Kaspersky cho biết vừa phát hiện và ngăn chặn hơn 117 triệu lượt nhấp vào các đường link giả mạo (phishing), một hình thức lừa đảo trực tuyến, giả mạo website, email hoặc dịch vụ quen thuộc để dụ người dùng tự cung cấp thông tin (dữ liệu cá nhân, thông tin thẻ ngân hàng,...) tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAC) năm 2025.

Kết quả phân tích của Kaspersky cho thấy có đến 88,5% cuộc tấn công phishing nhắm vào thông tin đăng nhập tài khoản trực tuyến; 9,5% tập trung vào dữ liệu cá nhân như tên, địa chỉ, ngày sinh, và 2% nhắm trực tiếp vào thông tin thẻ ngân hàng.

Sau khi bị đánh cắp, các dữ liệu này không được xử lý thủ công mà được đưa vào các hệ thống tự động chuyên dụng, giúp tội phạm quản lý và xử lý khối lượng dữ liệu khổng lồ.

Các hệ thống này hoạt động dưới dạng nền tảng dịch vụ - được tội phạm mạng tự phát triển hoặc xây dựng dựa trên các nền tảng và công cụ phát triển hợp pháp sẵn có.

Theo ghi nhận từ Kaspersky Digital Footprint Intelligence, kẻ tấn công thường tập hợp dữ liệu đánh cắp thành các "dump" - những lô dữ liệu lớn đã được xác thực.

Trên các dark web (trang web đen), những lô hàng này thường được rao bán hàng loạt với mức giá chỉ từ 50 USD trở xuống.

Nóng: Thông tin CMND, CCCD, hộ chiếu đang được rao bán theo lô, giá chỉ gần 400.000 đồng - Ảnh 1.

Kaspersky vừa ngăn chặn hơn 117 triệu lượt nhấp của người dân vào các đường link giả mạo

Tuy nhiên, những tài khoản có giá trị cao sẽ được bán với mức giá cao hơn nhiều, ví dụ trung bình 105 USD (2,7 triệu đồng) cho tài khoản liên quan đến tiền ảo, khoảng 350 USD (9,2 triệu đồng) cho tài khoản ngân hàng, khoảng 82,5 USD (2,1 triệu đồng) cho cổng dịch vụ Chính phủ điện tử, khoảng 15 USD (394.000 đồng) cho giấy tờ cá nhân (CMND/CCCD, hộ chiếu…).

Theo Kaspersky, trước khi giao dịch, dữ liệu bị đánh cắp sẽ được kiểm tra rất kỹ bằng các đoạn mã tự động để xác nhận xem thông tin còn sử dụng được trên các dịch vụ hay không.

Sau đó, chúng được tổng hợp thành những "hồ sơ số" hoàn chỉnh, từ đó đẩy giá trị dữ liệu lên gấp nhiều lần.

Những bộ hồ sơ này sau đó sẽ được sử dụng trong các cuộc tấn công có chủ đích, điển hình là hình thức whaling - lừa đảo nhắm vào các cá nhân có vị trí hoặc sở hữu tài sản lớn.

Olga Altukhova, chuyên gia an ninh mạng của Kaspersky, cho biết: "Kẻ tấn công tận dụng dữ liệu công khai trên internet kết hợp với các thông tin rò rỉ trước đó để xây dựng những kịch bản lừa đảo tinh vi, mang tính cá nhân hóa cao. Từ đây, nạn nhân không chỉ bị mất dữ liệu đơn thuần mà còn trở thành mục tiêu dài hạn của các chiêu trò tống tiền, gian lận tài chính hay đánh cắp danh tính".

Kaspersky khuyến nghị người dùng cần khóa ngay thẻ ngân hàng bị lộ thông tin bằng cách liên hệ với ngân hàng hoặc tổ chức tài chính.

Đổi mật khẩu các tài khoản nghi ngờ bị xâm nhập, sử dụng mật khẩu khác nhau cho từng dịch vụ và bật xác thực đa yếu tố (MFA) bất cứ khi nào có thể.

Rà soát các phiên đăng nhập đang hoạt động trên ứng dụng nhắn tin, ngân hàng trực tuyến và các dịch vụ quan trọng khác....


Tin liên quan

Tăng quyền cho người dùng bảo vệ dữ liệu

Tăng quyền cho người dùng bảo vệ dữ liệu

Người dùng có quyền đồng ý hoặc không đồng ý, yêu cầu rút lại sự đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân

Không phải mọi dữ liệu cá nhân đều phải xin phép mới được xử lý

(NLĐO)- Người dùng có quyền xem, chỉnh sửa hoặc yêu cầu nền tảng chỉnh sửa dữ liệu cá nhân; yêu cầu cung cấp, xóa, hạn chế xử lý dữ liệu cá nhân.

Đừng bấm nút “đồng ý” chia sẻ dữ liệu cá nhân cho mạng xã hội nếu chưa đọc điều này

(NLĐO) - Mạng xã hội là không gian công cộng, người dùng cần tách bạch tài khoản và hạn chế chia sẻ dữ liệu nhạy cảm.

Dữ liệu bảo mật tội phạm mạng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo