Pháp luật

“Nông trại Hồ Vàng” của ông Thích Nhuận Đạt?

Châu Tỉnh

(NLĐO) - Xã Mỹ Sơn cho biết khu đất mang tên “nông trại Hồ Vàng” chỉ là đất sản xuất nông nghiệp; ông Nhuận Đạt không phải chủ đất

Trước các thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng tại "nông trại Hồ Vàng" xuất hiện hoạt động tôn giáo trái phép liên quan một người tên "Nhuận Đạt", chính quyền địa phương ở xã Mỹ Sơn (Khánh Hòa) đã tiến hành kiểm tra, xác minh.

Theo ông Quý Minh Trung, Chủ tịch UBND xã Mỹ Sơn, thời gian gần đây trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin cho rằng tại "nông trại Hồ Vàng" có hoạt động tu tập đông người và thờ tự. Ngay sau khi nắm được thông tin, chính quyền địa phương đã rà soát thực tế khu vực này.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy đây chỉ là khu đất sản xuất nông nghiệp của người dân địa phương, không phải cơ sở tôn giáo hay điểm sinh hoạt tôn giáo được cấp phép. Theo lãnh đạo xã, khu đất nói trên thuộc sở hữu của một người dân địa phương.

Xác minh thông tin “nông trại Hồ Vàng” có hoạt động tôn giáo - Ảnh 1.

Xã Mỹ Sơn đang xác minh hoạt động tôn giáo tại “nông trại Hồ Vàng” sau khi thông tin lan truyền trên mạng xã hội

Tại đây chủ yếu trồng các loại cây đặc trưng của địa phương như nho, táo, xoài… phục vụ sản xuất nông nghiệp và mô hình tham quan nông trại.

"Chỗ đó là đất nông nghiệp, chủ yếu trồng táo, nho, xoài… Không có cơ sở thờ tự hay hoạt động tôn giáo nào được cấp phép ở đó" - ông Trung nói.

Liên quan đến nhân vật tên N.M.T (Nhuận Đạt) được nhắc đến nhiều trên mạng xã hội, ông Trung cho biết người này không phải chủ khu đất và cũng không đăng ký hoạt động tôn giáo tại địa phương.

Theo thông tin chính quyền nắm được, người này chỉ thỉnh thoảng đến khu vực nông trại vào ban ngày. Hiện chưa ghi nhận việc tổ chức cơ sở thờ tự hay hoạt động tôn giáo nào tại khu đất này.

Chính quyền xã Mỹ Sơn cũng cho biết nếu có phát sinh mâu thuẫn liên quan đến tiền bạc hoặc quan hệ cá nhân giữa các bên thì đây là quan hệ dân sự. Những vấn đề này sẽ do các bên tự giải quyết hoặc được xử lý theo quy định pháp luật nếu có đơn thư, không thuộc phạm vi quản lý về hoạt động tôn giáo của địa phương.

Hiện chính quyền địa phương tiếp tục theo dõi tình hình và khuyến cáo người dân thận trọng khi tiếp nhận, chia sẻ các thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội để tránh gây hiểu lầm và ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Khánh Hòa tôn giáo Nhuận Đạt
