HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Du lịch xanh Ẩm thực

Nốt lặng giữa bản nhạc ồn ào

Bài, ảnh: Kim Ngữ Yên

(NLĐO) - Chẳng biết từ bao giờ, việc ngồi đợi từng giọt cà phê lách tách rơi đã trở thành nghi thức không thể thiếu của tôi trước khi bắt đầu một ngày mới.

Sáng nay, thành phố vẫn hối hả như mọi khi. Trên bàn làm việc của tôi, chiếc laptop mỏng đang hiển thị hàng chục tab trình duyệt cùng những thông báo tin nhắn cứ nảy lên liên hồi. Thế nhưng, ngay cạnh cái vẻ bóng bẩy, hiện đại ấy lại là một "nhân vật" hoàn toàn lạc quẻ: chiếc phin nhôm cũ kỹ, xỉn màu.

Nốt lặng giữa bản nhạc ồn ào - Ảnh 1.

Việc ngồi đợi từng giọt cà phê lách tách rơi đã trở thành nghi thức không thể thiếu của tôi trước khi bắt đầu một ngày chạy đua với deadline

Chẳng biết từ bao giờ, việc ngồi đợi từng giọt cà phê lách tách rơi đã trở thành nghi thức không thể thiếu của tôi trước khi bắt đầu một ngày chạy đua với deadline. 

Nhìn kìa, từng giọt đặc sánh, nâu sẫm chậm rãi buông mình xuống đáy ly. Nó thong thả đến mức đôi khi làm tôi sốt ruột, nhưng rồi chính cái sự chậm ấy lại kéo tôi ra khỏi những vòng xoáy vô hình của mạng 5G hay những cuộc họp online không hồi kết.

Ấy thế mà giữa cái thời đại mà mọi thứ chỉ cần một cú chạm là xong, người ta lại thèm một thứ gì đó nguyên bản đến lạ. Có những lúc tôi mải mê gõ phím đến mức quên cả thực tại, chỉ đến khi mùi hương nồng nàn, đắng nhẹ của cà phê xộc vào cánh mũi, tôi mới chợt giật mình nhận ra mình vẫn đang hiện diện ở đây, ngay giây phút này. 

Ly cà phê không chỉ là thức uống tỉnh táo, nó như một "nốt lặng" quý giá giữa bản nhạc cuộc đời quá đỗi ồn ào.

Nốt lặng giữa bản nhạc ồn ào - Ảnh 2.

Có lẽ hồn cốt của cà phê Việt nằm chính ở sự kiên nhẫn

Ngẫm lại thì công nghệ có thể thay đổi cách chúng ta làm việc, biến văn phòng thành bất cứ nơi đâu từ quán vỉa hè đến góc phòng nhỏ. Nhưng dù AI có thông minh đến đâu, máy móc có nhanh đến mức nào, chúng cũng chẳng thể thay thế được cái cảm giác hơi ấm từ ly sứ lan tỏa trong lòng bàn tay, hay cái vị đắng thanh rồi ngọt hậu đọng lại nơi đầu lưỡi.

Có lẽ hồn cốt của cà phê Việt nằm chính ở sự kiên nhẫn đó. Giữa năm 2026 đầy biến động, tôi vẫn chọn tin rằng dù thế giới có vận hành bằng thuật toán, con người vẫn sẽ luôn tìm về với những giọt đắng thân quen để thấy mình vẫn còn là mình, bình thản và đầy sức sống.

Nốt lặng giữa bản nhạc ồn ào - Ảnh 3.

Năm 2026, dù có nhiều biến động con người vẫn sẽ luôn tìm về với những giọt đắng thân quen để thấy mình vẫn còn là mình, bình thản và đầy sức sống

(Bài dự thi cuộc thi "Cảm tưởng về cà phê – trà Việt" năm 2026 thuộc chương trình "Tôn vinh cà phê – trà Việt" lần 4 do Báo Người Lao Động tổ chức).

Nốt lặng giữa bản nhạc ồn ào - Ảnh 4.
Nốt lặng giữa bản nhạc ồn ào - Ảnh 5.

Cà phê và những ngày đã đi qua

Cà phê và những ngày đã đi qua

(NLĐO) - Không phải ai cũng nhớ lần đầu uống cà phê nhưng ai cũng nhớ lúc mình bắt đầu cần nó.

Cà phê Việt: Chẳng cần phải giống ai

(NLĐO) - Là một người yêu thích cà phê, tôi từng nghĩ tranh luận về nó là chuyện thú vị.

Ly đen không đá kéo tôi về với những thói quen

(NLĐO)- Dư vị cà phê vùng núi tê tê nơi đầu lưỡi, miên man trong những cơn gió lành lạnh, thổi qua con đường lác đác vài cây cà phê nở hoa.

cà phê Cuộc thi "Cảm tưởng về cà phê - trà Việt" năm 2026 Lễ hội tôn vinh cà phê trà việt lần 4 năm 2026
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo