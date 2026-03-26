Nốt lặng giữa bản nhạc ồn ào

Sáng nay, thành phố vẫn hối hả như mọi khi. Trên bàn làm việc của tôi, chiếc laptop mỏng đang hiển thị hàng chục tab trình duyệt cùng những thông báo tin nhắn cứ nảy lên liên hồi. Thế nhưng, ngay cạnh cái vẻ bóng bẩy, hiện đại ấy lại là một "nhân vật" hoàn toàn lạc quẻ: chiếc phin nhôm cũ kỹ, xỉn màu.

Chẳng biết từ bao giờ, việc ngồi đợi từng giọt cà phê lách tách rơi đã trở thành nghi thức không thể thiếu của tôi trước khi bắt đầu một ngày chạy đua với deadline.

Nhìn kìa, từng giọt đặc sánh, nâu sẫm chậm rãi buông mình xuống đáy ly. Nó thong thả đến mức đôi khi làm tôi sốt ruột, nhưng rồi chính cái sự chậm ấy lại kéo tôi ra khỏi những vòng xoáy vô hình của mạng 5G hay những cuộc họp online không hồi kết.

Ấy thế mà giữa cái thời đại mà mọi thứ chỉ cần một cú chạm là xong, người ta lại thèm một thứ gì đó nguyên bản đến lạ. Có những lúc tôi mải mê gõ phím đến mức quên cả thực tại, chỉ đến khi mùi hương nồng nàn, đắng nhẹ của cà phê xộc vào cánh mũi, tôi mới chợt giật mình nhận ra mình vẫn đang hiện diện ở đây, ngay giây phút này.

Ly cà phê không chỉ là thức uống tỉnh táo, nó như một "nốt lặng" quý giá giữa bản nhạc cuộc đời quá đỗi ồn ào.

Ngẫm lại thì công nghệ có thể thay đổi cách chúng ta làm việc, biến văn phòng thành bất cứ nơi đâu từ quán vỉa hè đến góc phòng nhỏ. Nhưng dù AI có thông minh đến đâu, máy móc có nhanh đến mức nào, chúng cũng chẳng thể thay thế được cái cảm giác hơi ấm từ ly sứ lan tỏa trong lòng bàn tay, hay cái vị đắng thanh rồi ngọt hậu đọng lại nơi đầu lưỡi.

Có lẽ hồn cốt của cà phê Việt nằm chính ở sự kiên nhẫn đó. Giữa năm 2026 đầy biến động, tôi vẫn chọn tin rằng dù thế giới có vận hành bằng thuật toán, con người vẫn sẽ luôn tìm về với những giọt đắng thân quen để thấy mình vẫn còn là mình, bình thản và đầy sức sống.

