Novaland lỗ hơn 1.800 tỉ đồng sau 9 tháng

Ngày 28-10, Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland) công bố kết quả kinh doanh quý hợp nhất 9 tháng đầu năm, với doanh thu đạt gần 5.400 tỉ đồng. Trong đó, doanh thu thuần từ bán hàng đạt gần 4.956 tỉ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ năm ngoái, được ghi nhận từ việc bàn giao tại các dự án như: NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram, Aqua City, Sunrise Riverside, Palm City...; doanh thu thuần từ cung cấp dịch vụ đạt 442 tỉ đồng.

Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế hợp nhất lại âm 1.820 tỉ đồng, chủ yếu do giảm doanh thu hoạt động tài chính.

Dự án tại Phan Thiết của Novaland

Đến 30-9, tổng tài sản của Novaland đạt gần 239.575 tỉ đồng. Hàng tồn kho ghi nhận 152.285 tỉ đồng, trong đó, giá trị quỹ đất và dự án đang xây dựng chiếm 95,1%; phần còn lại là bất động sản đã xây dựng hoàn thành và hàng hóa bất động sản, bất động sản đã hoàn thiện chờ bàn giao cho khách hàng.

Hết quý III/2025, tổng dư nợ vay của Novaland là hơn 64.000 tỉ đồng, trong đó tổng nợ vay ngắn hạn là khoảng 32.000 tỉ đồng. Dòng tiền vẫn còn rất nhiều khó khăn nhưng Novaland cho biết đang nỗ lực tìm hướng giải quyết, tiếp tục đàm phán các phương án tái cấu trúc song song thực hiện nhiều giải pháp thiết thực để đáp ứng các nghĩa vụ đến hạn, cố gắng khắc phục các thiếu sót tồn đọng nhằm đảm bảo quyền lợi nhà đầu tư.



