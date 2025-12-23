HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

NS Kiều Tiên xúc động tưởng nhớ cố NSƯT Minh Phụng nhân 17 năm ngày mất

Thanh Hiệp (Ảnh do nghệ sĩ cung cấp)

(NLĐO) – NS Kiều Tiên tổ chức họp mặt nghệ sĩ trong ngày Giỗ lần thứ 17 của chồng - NSƯT Minh Phụng, bà nói câu thoại khiến ai cũng xúc động

NS Kiều Tiên xúc động tưởng nhớ cố NSƯT Minh Phụng nhân 17 năm ngày mất - Ảnh 1.

NSƯT Minh Phụng

Những ngày cuối tháng 12, nghệ sĩ Kiều Tiên đã mời các nghệ sĩ đồng nghiệp đến nhà họp mặt tưởng nhớ ông xã mà bà yêu kính cả cuộc đời, đó là cố NSƯT Minh Phụng. Bà nhắc lại câu thoại trong vở cải lương "Hàn Mặc Tử": "Ngày xưa em đợi, em chờ thật sự bây giờ anh nói tiếng yêu em" – để nói về mối tình mà bà nâng niu gìn giữ như khó báu.

Nhân kỷ niệm 17 năm ngày mất của cố NSƯT Minh Phụng, NS Kiều Tiên đã tổ chức buổi họp mặt thân tình với bạn bè, đồng nghiệp – những người từng gắn bó, đồng hành cùng ông trong suốt hành trình nghệ thuật.

NS Kiều Tiên xúc động tưởng nhớ cố NSƯT Minh Phụng nhân 17 năm ngày mất - Ảnh 2.

NS Kiều Tiên và NSƯT Minh Phụng

Kiều Tiên và ký ức khó phai với NSƯT Minh Phụng

Buổi gặp gỡ diễn ra trong không khí ấm áp, lắng đọng, chan chứa nghĩa tình đồng nghiệp và tình nghĩa phu thê son sắt mà nghệ sĩ Kiều Tiên dành trọn cho người chồng quá cố. Bên cạnh buổi họp mặt, nghệ sĩ Kiều Tiên cùng gia đình đã đến phần mộ của cố NSƯT Minh Phụng để thắp hương, dâng hoa, tưởng niệm người nghệ sĩ tài hoa từng để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng mộ điệu cải lương.

NS Kiều Tiên xúc động tưởng nhớ cố NSƯT Minh Phụng nhân 17 năm ngày mất - Ảnh 3.

NS Kiều Tiên và NSND Minh Vương

Trước di ảnh người chồng, nghệ sĩ Kiều Tiên lặng lẽ bày tỏ lòng tri ân, nhắc nhớ về một đời sống nghĩa tình, thủy chung và trọn vẹn dành cho nghệ thuật lẫn gia đình.

Cố NSƯT Minh Phụng là giọng ca vàng của sân khấu cải lương, từng ghi dấu qua nhiều vai diễn kinh điển, chinh phục khán giả bằng chất giọng ngọt ngào, phong cách ca diễn đĩnh đạc và nhân hậu. Dù đã rời xa cõi tạm 17 năm, nhưng tên tuổi và hình ảnh của ông vẫn luôn hiện hữu trong ký ức đồng nghiệp và người yêu cải lương.

NS Kiều Tiên xúc động tưởng nhớ cố NSƯT Minh Phụng nhân 17 năm ngày mất - Ảnh 4.

NS Kiều Tiên và NSND Trọng Hữu

Kiều Tiên khắc ghi tâm nguyện của chồng

Buổi họp mặt do nghệ sĩ Kiều Tiên tổ chức là dịp để tưởng nhớ cố NSƯT Minh Phụng và bà thực hiện lời di nguyện của chồng, đó là tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ những đồng nghiệp gặp khó khăn trong cuộc sống.

Bạn bè đồng nghiệp đã ôn lại kỷ niệm nghề, nhắc đến một con người sống nghĩa tình, tận hiến cho sân khấu. Nhiều nghệ sĩ xúc động chia sẻ, với họ, Minh Phụng là một nghệ sĩ tài danh là người anh, người bạn chân thành, luôn hết lòng với đồng nghiệp.

NS Kiều Tiên xúc động tưởng nhớ cố NSƯT Minh Phụng nhân 17 năm ngày mất - Ảnh 5.

NSND Thanh Ngân và NS Kiều Tiên

"Suốt 17 năm qua, nghệ sĩ Kiều Tiên vẫn lặng lẽ gìn giữ ký ức về người chồng chung thủy của cuộc đời mình, bằng những việc làm giản dị nhưng đầy yêu thương: chăm lo hương khói, tổ chức giỗ tưởng niệm và kết nối những người từng yêu quý, trân trọng cố NSƯT Minh Phụng. Chúng tôi rất cảm kích trước tình yêu chung thủy của chị" – NSND Thanh Tuấn nói.

"Nghĩa cử ấy không chỉ thể hiện tình cảm riêng của một người vợ mà còn là sự tiếp nối đẹp đẽ của truyền thống "nghĩa tình sân khấu" – nơi con người sống với nhau bằng sự trân trọng và lòng biết ơn sâu sắc" – NSND Ngọc Giàu chia sẻ.

Trong làn khói hương trầm, hình ảnh nghệ sĩ Kiều Tiên lặng lẽ trước mộ phần người chồng năm xưa đã khiến nhiều người xúc động. Đó là nỗi nhớ của riêng người vợ, người bạn nghề chung thủy, và là ký ức chung của sân khấu cải lương luôn đề cao tinh thần hết lòng phụng sự Nghiệp Tổ.

Dưới đây là một số hình ảnh trong ngày họp mặt tưởng nhớ NSƯT Minh Phụng:

NS Kiều Tiên xúc động tưởng nhớ cố NSƯT Minh Phụng nhân 17 năm ngày mất - Ảnh 6.

NS Kiều Tiên xúc động tưởng nhớ cố NSƯT Minh Phụng nhân 17 năm ngày mất - Ảnh 7.

NS Kiều Tiên xúc động tưởng nhớ cố NSƯT Minh Phụng nhân 17 năm ngày mất - Ảnh 8.

 

